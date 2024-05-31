Çenberlitaş Börekçisi, 17. Şubesini Küçükçekmece Adliyesi'nde açtı

İstanbul'da börek ve pide denilince akla gelen ilk adreslerden biri olan Çenberlitaş Börekçisi, büyümeye devam ediyor. Son olarak 17. şubesini Küçükçekmece Adliyesi'nde açan Çenberlitaş Börekçisi, görkemli bir törenle yeni şubesini hizmete Açtı.

ÇENBERLİTAŞ BÖREKÇİSİ 2030 YILINA KADAR100 ŞUBEYE ULAŞMA HEDEFİNE DOĞRU EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR

Çenberlitaş Börekçisi 2030 Yılında 100.şube hedefi doğrultusunda birçok ilçenin adliye hizmeti aldığı Küçükçekmece Adliyesinin yanı başında 17.şubesini halkın hizmetine açtı.

Çok sayıda kişiye istihdam da oluşturan işletmenin kurucuları Güven, Sedat ve Şakir Canpolat kardeşler işletme olarak her geçen gün büyüdüklerini ve ülkemize isdihdam sağladıklarını ifade ettiler.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA”

17. Şubesini Küçükçekmece Adliyesi’nin yanındaki cadde dükkanlarda açan Çenberlitaş Börekçisi’nin görkemli açılış töreni iş ve siyaset camiasını bir araya getirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı açılış programında işletme sahibi Güven Canpolat ilk olarak söz aldı.

Börekçilik alanında en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Canpolat’ın her zaman müşterilerinin memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi.

Canpolat, "Çenberlitaş Börekçisi olarak, İstanbul'da börek ve pide severlere hizmet veriyoruz.

Bugün ise 17. şubemizi Küçükçekmece Adliyesi'nin yanında açmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu yeni şubemizle birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı ve lezzetli ürünlerimizi daha fazla kişiye sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Çenberlitaş Börekçisi'nin yeni şubesi, geniş ve ferah bir atmosfere sahip. Şubede, Çenberlitaş Börekçisi'nin klasik lezzetlerinin yanı sıra yeni ürünler de müşterilere sunuluyor.

İstanbul Times Tv.den Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’e konuşan Çenberlitaş Börekçisi’nin yatırımcı Yönetim kurulu üyelerinden birisi Güven Canpolat şunları söyledi ”Çenberlitaş Markası adı altında Börek ve Unlu bir çok ürünün üretimini sağlıklı ve hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Bu özelliğimizden dolayı 4 yıldır üst üste beyaz bayrak alıyoruz. Emek yoğun olan sektörümüzde 17 şuemzide ve üetm tesislerimizde şu anda yüzlerce kişiye istihdam sağlıyoruz.

Güven Canpolat,işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde "İstihdama katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Her yeni şube açtığımızda, yeni iş imkanları oluşturuyoruz.” diye konuştu.

Çenberlitaş Börekçisi'nin Küçükçekmece Adliyesi'nde açtığı yeni şube, börek ve pide severler için yeni bir buluşma noktası oldu.

Lezzetli ürünler ve samimi ortamıyla Çenberlitaş Börekçisi, yeni şubesinde de müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor.

Programda CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Şahin ve MUŞ Vakfı Başkanı Ulvi Eroğlu da söz alarak işletmenin ekonomiye katkısına vurgu yaptı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından misafirler Çenberlitaş Börekçisinin lezzetlerini tattı ve işletmeyi gezdi.

Çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)