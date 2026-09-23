Gölve, bazı tüketicilerin ferah ve çiçeksi kokulara yönelirken bazılarının odunsu, baharatlı veya daha yoğun koku karakterlerini tercih edebildiğini belirtti. Koku seçiminde kültürel alışkanlıkların yanı sıra yaşam tarzı, iklim, kullanım amacı ve kişisel beğenilerin de etkili olduğunu ifade etti.



İngiltere pazarının bu çeşitliliğin belirgin biçimde görüldüğü örneklerden biri olduğunu belirten Gölve, çok kültürlü pazarlarda parfümeri sektörünün tek tip tüketici profiline göre hareket edemeyeceğini söyledi. Farklı beklentilere karşılık veren ürün çeşitliliğinin ve tüketiciyi doğru anlamanın önem taşıdığını vurguladı.