Yenidoğan Mahallesi’nde Gündem Kentsel Dönüşüm ve Otopark Meselesi Oldu

Başkanla Akşam Çayı programının 6’ıncısı Yenidoğan Mahallesi’nde Muhtar Hüseyin Sarıyel, AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merklezi - Hüseyin Çetiner -Zeytinbrnu - İstanbul

Yenidoğan Mahalle Sakini Alaattin Fırat’ın Salı Pazarı ne zaman kalkacak sorusunu yanıtlayan Ömer Arısoy, “Son seçimlerde bir proje açıkladık. O da bu mahalleyi ilgilendiren bir projeydi. O da Salı pazarını toplayacaktık. Bir büyük otopark kazandıracaktık. Üstüne de bir stadyum yapacaktık. Stadyumun bağlı olduğu şartı biliyorsunuz hepiniz tekrar etmeye gerek yok.

Neden? Zeytinburnu Stadyumu’nu yeniden yapmaya bir ilçe belediyesinin mali gücü yetmez. Şimdiki gibi bir stadyum düşünmeyin lütfen. Yeniden yapmanın yolları ve asgari şartları var. Bu tarihte yapılacak bir stadyumun taşıması gereken özellikler var. Onun için biz Zeytinburnu Stadyumu’nun bulunduğu alana bir büyük otopark çalıştık. Salı pazarını taşımak üzere bir Pazar yeri çalıştık.

Üzerine de UEFA standartlarında 8 bin 500 kişi kapasiteli proje hazır. Ama Büyükşehir ile birlikte yapmak istiyoruz. Geçen dönemde söyledik bu dönem de söyledik ancak bir cevap çıkmış değil. Dolayısıyla Yenidoğan Mahallemize dair verdiğimiz sözün bağlandığı yer Zeytinburnu Stadyumu’nun yeniden yapılması. Önümüzde ne yazık ki söyleyebileceğim bir umut ışığı yok. Biz talebimizin arkasındayız. Her türlü işbirliğine açık olduğumuzu söyledik. Keşke huzurunuza takvimi belirlenmiş bir şeyle gelseydim” dedi.

“ZEYTİNBURNU’NDA KALDIRIMI OLMAYAN SOKAĞIMIZ KALMADI”

Kaldırıma park konusunda bir yandan şikâyetin bir yandan da talebin geldiğini dile getiren Başkan Ömer Arısoy, “ Şehirde yaşamanın en temeli kaldırımlar yayalara aittir, yollar araçlara aittir. Herhangi bir mazeretle kaldırımı işgal etmemeliyiz. Sadece engelli, yaşlı, hamile, hasta için değil. Normal insanların da kaldırımdan yürümek zorunluluğu var. Hamdolsun Zeytinburnu’nda kaldırımı olmayan sokağımız kalmadı artık. Şimdi biz olabildiği kadar kaldırımlardaki işgali engellemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“OTOPARKLARI KAMU KURUMU ZARARINA İŞLETEMEZ”

Kamu kurumlarının kâr gütmeden otopark işletmelerini yürütebilir mi sorusuna yanıt veren Arısoy, “Zeytinburnu’ndaki otoparklarımızın bazıları yap - işlet - devret modeliyle yaptırıldı. Zeytinburnu’na kapalı kamu otoparkını ilk biz kazandırdık. Şimdi Millet Camii ve Kültür Merkezi’nin arasındaki yer altı otoparkı bizim dönemimizde İBB tarafından yaptırıldı. 2019’a kadar otopark yükümlülüğü büyükşehir belediyelerinin hükmündeydi. 15 Temmuz Meydanı’nın altı ile Zeytinburnu Belediyesi’nin altındaki otopark ise yap - işlet – devret ile yapıldı.

15 Temmuz Meydanı’nın altındaki otoparkı yapan şirket Türkiye’nin en büyük otopark işletmecisi. Maalesef tek zarar ettiği yer 15 Temmuz Meydanı’nın altındaki otopark. Yapıldığı günden bu yana 6 – 7 Temmuz tarihlerinde güvenlik endişesiyle dolmuş.

Otopark maliyetini herhangi bir kamu kurumu zararına işletemez. Neden? O zaman o otoparkı kullananın hakkını diğerinden almış oluyorsunuz. Ya da zararına sosyal tesis çalıştıramaz. Çünkü belediye bütçesini orada yemek yiyenlere aktarmış olursunuz. Evinin altında otopark olanlar otopark bedelini peşin olarak ödüyorlar. Bu işi serbest piyasa dışında çözmenin bir mantığı yok. Zeytinburnu’ndaki otopark yatırımları zarar ediyor” ifadelerini kullandı.

ARISOY, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ AVANTAJLARI ANLATTI

Ömer Arısoy tek başına bir bina yıkılıp yeniden yapılırsa hangi şartlardan istifade edeceğini şöyle anlattı: “Bir bina riskli yapı kanununa bağlı olarak yeniden yapılması için ödenmesi gereken ruhsat harcından muaf, bina tamamlandıktan sonra da iskân harcından da muaf. Hükümetimiz büyük felaketten sonra Yarısı Bizden Kampanyası’nı açıkladı. Bir daire için 700 bin TL hibe 700 bin TL’de kredi veriyor. İçinde oturana da 100 bin TL tahliye desteği veriyor. Dublexin tam kat haline gelmesi de bizim teşvikimiz”

Kaynak: İstanbul Times Times Haber Ajansı (İTHA)