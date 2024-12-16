BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şunları söyledi;

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Mersin İl Kongresine katıldı.Ramiz Akın’ın il başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş Suriye gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Bölgede at izi izine karışmış vaziyette. O yüzden ne oluyor, nasıl bitiyor söylemek için erken ama emin olduğumuz bazı şeyler var. Türkiye'de zafer naraları atılıyor, ‘Suriye'de biz gücü ele aldık’ deniyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan bir televizyon programına katılıp, ‘YPG'nin tek yolu var ya kendini lağveder ya da yok edilir’ diyor.

“Suriye’de bundan sonra ne olacaksa ABD istediği için olacak”

Bunu da Türk siyasetinin, Türk dışişlerinin bir başarısı olarak lanse ediyorlar. Şunu bilin arkadaşlar; Suriye'de bundan sonra bir federasyon olacaksa bunu Amerika istediği için olacak. Suriye'de bir federasyon olmayacaksa bunu Amerika istemediği için olmayacak. Suriye'de bir YPG terör devleti kurulacak ve bir koridor açılacaksa bunu Amerika istediği için açılacak eğer bir koridor açılmayacaksa bunu Amerika istemediği için açılmayacak.



“AKP’nin siyasi başarı dediği şey, ABD’nin isteklerini Türkiye’de ve Ortadoğu’da yerine getirmektir”



Sizin bize siyasi başarı diye pazarladığınız şeyin mealini, okumasını biz biliyoruz. Sizin 22 yıllık iktidarınızın tek siyasi başarısı, iradenizi Amerika'ya teslim etmektir! Amerika'nın istediklerini ve çıkarlarını Ortadoğu'da, Türkiye'de ve Türkiye'nin etkin olduğu bütün coğrafyalarda hayata geçirerek bir siyasi ‘başarı’ elde ettiniz. Bu başarı ifadesini tırnak içerisinde kullanıyorum. Siz Türkiye'nin bugüne kadar faydasına iş yaptınız? Şu anda trollerin saldırdığı, siyasilerin parmak salladığı konu şu; Onların söylediklerine inanmamak! Suçumuz neymiş; bunların pazarlamasını biz yutmuyor, satın almıyoruz, onların dediklerine inanmıyoruz. Nasıl inanalım kardeşim; sen rahip Branson için ‘Bu can bu bedende oldukça bırakmam’ dedin üç günü bulmadı bıraktın. Sen ‘Bu fakirden faizi artırmasını beklemeyin nas var’ dedin 3 ayını doldurmadı faizi yükselttin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine getirdin. Biz sana şimdi nasıl inanalım? Bize bunu açıklayın biz de inanalım.



“10 milyon Suriyeli bakıyorduk şimdi ‘fethettik’ diyorlar artık 30 milyon bakacağız”



İşin en acı boyutlarından biri de şu; 10 milyon Suriyeli bakıyorduk şimdi ‘fethettik’ diyorlar artık 30 milyon bakacağız, onların maaşlarını da bunlar öder artık, enteresan bir durum.



“Önemli olan nerede secde ettiğin değil, kime secde ettiğin”



Bu pazarlamanın içerisinde bazı şeyler de var. Neler yapıyorlar; ‘Emevi Camiinde namaz kıldık’ , yok arabaya binmiş şoförü de bilmem kimmiş vs. Bakın biz İslamiyeti de, insaniyeti de bunlardan öğrenecek değiliz. Önemli olan nerede secde ettiğin değil kime secde ettiğin, önemli olan arabanı kimin sürdüğü değil arabanın nereye gittiği.

Bu adamlar 20 yıldan beri şu bölgede ülkemizin, bu bölge halklarının ve milletlerinin faydasına zerre kadar iş yaptı mı ki bugünden sonra yapacak? Ne oldu günün sonunda; Suriye'de bir rejim değişti.

Neymiş efendim zalim bir rejimmiş. Tekrar edeyim Irak'ta Saddam devrildikten sonra çıkıp konuşan adam, ‘Saddam gitti bin Saddam geldi’ dedi. Eğer o Esad zalimse bak bir Esad gitti bin Esad getirecekler başına. Hiçbir şeyden haberiniz yok, hiçbir şeye gözünüz açık değil. Böyle bir durum var ama bunu dönüyorlar bize büyük bir zafermiş gibi pazarlamaya devam ediyorlar.



“Suriye topraklarına İsrail bayrağı dikildi ama biz alkışlıyoruz, bayram ediyoruz”



Ne oldu Esad rejimi bitti de? Suriye'nin Golan tepelerini İsrail işgal etti. Şu anda İsrail'in askeri Şam'a 18 kilometre kala bir bölgede mevzi almış durumda. Suriye topraklarına İsrail bayrağı dikildi ama biz alkışlıyoruz, bayram ediyoruz. Sonra bir de bakıyoruz ki olayın içinde neler var. İsrail Suriye'yi adım adım işgal ediyor. Buradaki en problemli durum da şu; İsrail Türkiye'nin Komşusu oluyor, Türkiye'nin komşusu haline getiriliyor. Bundan hiç kimse bahsetmiyor, hiç kimse meselenin bu tarafına bakmıyor.



Gazze ve Suriye meselesine enerji boyutundan bakış



Bugün en çok konuşulan konuların başında Katar doğalgazının Suriye üzerinden güvenli bir hatla birlikte artık muhalif yok, kavga yok, savaş yok ya Kilis'teki boru hattına oradan Bulgaristan'daki boru hattına bağlanması gündemde. Başka? İsrail'in Doğu Akdeniz'de bulduğu doğalgaz. Şimdi siz Gazze olaylarını sadece bir perspektiften değerlendirebilirsiniz olaya dini bir yaklaşımla bakabilirsiniz ama işin bir de enerji savaşları boyutu var.

İsrail'in Doğu Akdeniz'de bulduğu doğalgazın güvenliğini sağlamak için Gazze'nin kontrolünü eline alması gerekiyordu. Gazze’nin kontrolünü aldı mı, aldı. Sonraki Hedef o boru hattının geçeceği Lübnan topraklarını kendisinin rahatça kontrol edebildiği bir hale getirmesi gerekiyordu getirdi mi, getirdi. Suriye topraklarında da bu boru hattının başına bir iş gelmemesi gerekiyordu bugün bu başarıldı mı, başarıldı.



“Amerika'nın, İsrail'in 40 yıldır yapmaya çalışıp da karşısında duran güçlerden dolayı yapamadığı şeyi Türkiye'deki hükümet eliyle hayata geçirmesinin bayramını kutluyorlar”



Projelerden biri de şuydu İsrail’in doğalgazı Suriye'ye oradan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya ulaşsın! Şimdi, ‘Ne var bunda, sana ne, senin mi doğalgazın’ diyeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz benim değil maksat neydi, maksat şuydu; Avrupa'yı Rusya'nın doğal gazına bağımlı olmaktan çıkarmak. Yine, ‘Bundan sana ne’ diyeceksiniz. İşte burada biz devreye giriyoruz, Türkiye devreye giriyor.

Nasıl? Eğer Avrupa artık enerji ihtiyacını İsrail'in doğal gazıyla karşılıyorsa Avrupa'da tamamen Amerika'nın kontrolüne girmiş, teslim olmuş olacaktır ve bütün dünya Avrupasıyla, Orta Doğusuyla Türkiye'nin de destek ve gayretleriyle bugün Amerika'nın tek kutuplu dünya düzeninin sahibi olduğunu kabul etmeye başladı.

Kim başardı bunu Türkiye'deki o derin düşünce yapısına sahip AK Parti! Şimdi bayram diye niye kutluyorlar biliyor musunuz? Bayram diye kutladıkları şey Amerika'nın, İsrail'in 40 yıldır yapmaya çalışıp da karşısında duran güçlerden dolayı yapamadığı şeyi Türkiye'deki hükümet eliyle hayata geçirmesinin bayramını kutluyorlar.



“Birliğimizi, kardeşliğimizi tesis etmezsek parçalanmaya mahkum oluruz”



Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden kazasız belasız geçebilmemizin bir tek yolu var bir tek yolu var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün vatandaşlarının kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, muhafaza etmesi ve tesis etmesi. Bunun dışında parçalanmaya mahkum oluruz.

Bugün Suriye'de yanı başımızda yaşanan kavganın yarın buraya gelmeyeceğini sakın zannetmeyin. Bu kavga bütün ortamı hakikaten ateş çemberi içinde kor hale getirebilecek bir potansiyele sahip.



“En çok endişe ettiğim dalga bir mezhepçilik çatışmasıdır”



Atatürk öyle bir düzen kuruyor ki Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle her türlü etnik düşüncesiyle, etnik yapısıyla, her türlü siyasi düşüncesiyle bir millet var ediyor ve bu millet kardeş bir şekilde 100 yıldır yaşamayı başarabiliyor. Şimdi bu kardeşliğe çomak sokmak isteyecekler. Suriye'den gelen dalgada hiç kimsenin görmediği veya görmek istemediği benim en çok endişe ettiğim dalga bir mezhepçilik çatışmasıdır. Bakın bu konuya hiçbiri değinmiyor.

Türkiye'de eğer bizim üstümüze bir yerden gelmek istiyorlarsa yine aynı kavgayla gelmek isteyebilirler. O zaman biz nasıl duracağız? Biz, ‘Alevisiyle, Caferisiyle, Sünnisiyle kardeş bir milletiz diyeceğiz, hiçbirimizin birbiriyle kavgası yok’ diyeceğiz. Bunu demezsek bizleri büyük bir kavganın ortasına atmak isteyecekler.



Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)