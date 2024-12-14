Güneş paneli sistemlerinde kullanılan solar şarj cihazları, elektrik akımının aküye kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlar. Söz konusu ürün, belirli bir DC voltajını ilgili yerlere aktarır. Panellerden gelen elektrik enerjisinin iletildiği alanlar ise akü devreleri ya da akımla çalışan cihazlardır. Solar şarj regülatörü olarak da adlandırılan kontrol aletinin doğru bir şekilde seçilmesi içinse çıkış gerilimi gibi değerler dikkate alınmalıdır.

Solar Şarj Kontrol Cihazı Ne İşe Yarar?

Güneş paneli şarj cihazı, temelde üretilen enerjinin ilgili sistemlerden aküye iletilmesinde bir kontrol mekanizması olarak görev alır. Bu sayede şebeke geriliminde voltaj derecesinin düzenlenmesi mümkün hale gelir. Ayrıca panellerden gelen enerjinin aküye dengeli bir şekilde aktarılmasını sağlayan kontrol cihazları, verimliliği artırır. Söz konusu cihazın işlevleri arasında aşağıdaki unsurlar da yer alır:

● Güneş panelinden aküye fazla enerji iletildiği zaman sistemin çalışma prensibini düzenleyerek zarar görmesini önler.

● Aktarımın gerçekleştirildiği mekanizmalarda patlama ya da yangın riskinin oluşmasını engeller.

● Paneller bulutlu veya sıcak havalarda daha verimli bir şekilde çalıştığında aküye giden gerilimi dengeleyerek sistemin ömrünü uzatır.

● Akımı tek taraflı olarak geçiren cihazlar iletilen enerjinin depolandığı yerden boşaltılmasının önüne geçer.

Güneş paneli şarj kontrol aletlerinin kullanıldığı sistemlerde hem teknik sorunların engellenmesi hem de verimliliğin artırılması kolaylaşır.

Güneş Paneli Şarj Kontrol Cihazı Nasıl Seçilir?

Güneş paneli şarj kontrol cihazı seçilirken ilk olarak enerji kaynağına ait olan çıkış gerilimi gibi unsurlar dikkate alınır. Bu kapsamda üretim mekanizmasının sahip olduğu toplam kısa devre akım değerinin de bilinmesi önem arz eder. Ayrıca enerjinin iletildiği akünün gerilim miktarı da şarj kontrol cihazının en uygun modelinin seçilmesini sağlar. Bu doğrultuda PWM veya MPPT özellikli ürünler arasındaki farklar şu şekilde açıklanabilir:

●Darbe genişlik modülasyonu niteliği taşıyan cihazlar, akülere belirli aralıklarla düşük seviyede dolum yapılmasını sağlar. PWM özellikli bu mekanizma, enerji iletiminin yapıldığı sistemin şarj durumuna göre çalışır. Bu kapsamda darbe gönderim uzunluğuyla sıklığı gibi unsurlar akünün doluluk seviyesine bağlı olarak belirlenir. Söz konusu cihazların MPPT özellikli sistemlerden en büyük farkı, daha ekonomik olmasıdır.

●Maksimum güç noktası izleme niteliğine sahip olan kontrol mekanizmaları, güneş panellerindeki voltajın sürekli takip edilmesini mümkün kılar. Böylece akünün en uygun akım ve gerilim seviyesine göre doldurulması söz konusu olur. Ayrıca MPPT özellikli cihazlar enerji iletiminin gerçekleştirildiği sistemin şarj düzeyini de kontrol eder. Bu sayede gerekli durumlarda, çalışan akü otomatik olarak durdurulur.

Yukarıda yer alan güneş paneli şarj kontrol cihazları, 12-24 V gibi değişik kapasitelerde tasarlanır. Ayrıca sistemlerin 20, 60 veya 70 amper çıkış gücüne uygun olacak şekilde üretilen çeşitleri de mevcuttur. Gezegen Solar bünyesindeki farklı kontrol cihazı modellerini inceleyerek güneş panelleri ve akülerle uyum sağlayan ürünleri keşfedebilirsiniz.