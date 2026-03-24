KOCAMI SUÇLU, KADIN MI SUÇLU BİZ ONA BAKACAK DEĞİLİZ HİÇ BİR ŞEKİLDE BİRİNİ HAYATTAN KOPARMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR OLMAMALIDIR…

İki kişi mutlu olmak için bir yuva kurar. Bu Hayattır evlilik olduktan sonra anlaşmazlık çıkabilir bu gayet normal bir şey.

Anormal olan şey evlilik nasıl ki normal bir şey ise bütün denemelere rağmen tarafların evli kalmasında bir fayda ve yarar yok ise nasıl ki evlilik normal ise ayrılık da helal ve doğrudur.

Hiç bir eş sırf kendisi ile evli kalmak istemeyen eşini buna zorlamaya hakkı yoktur.

Ülkemizde bir çok yasa ve kanun dışarıdan örnek alınarak çıkartıldığı için yarardan çok zarar getiriyor. Sadece kadının beyanı ile kocasını 3 ay 6 ay evden uzaklaştırıp parası var mı ? yok mu ? kalacak yeri var mı yoku mu ? ona bakmadan seni evden uzaklaştırdım diyerek hiç bir sorunu çözmezsiniz.

Bu tür sorunlar eğitim ile daha ilk okulda başlamak kaydı ile aza indirgenebilir.

EN SON GAZETEMİZİN YAZARI MEHMET SEBBAH YİĞİT’İN HALASININ TORUNU GEÇ KADIN (28) SEMANUR ALGÜL BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRLÜP YAKILDI…

Yazarımız Eğitimci - Psikolog Mehmet Sebbah Yiğit'in Halasının Torunu Semanur Algül ayrılma aşamasında olduğu cani eşi tarafından öldürülüp evi ateşe verildi.

Semanur’da mutlu olmak için evlendi. Ama eşi Allah’ın emaneti olarak koruyup kollaması gerekirken her gün şiddet ve baskı uygulayarak boşana aşamasına getirdi.

Semanur Algül şiddet ve baskıya dayanmadığı için boşanmaya karar verip cani eşi kendisine zarar vermesin diye evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

Cani eş benimle görüşmezsen kardeşlerini öldürürüm tehdidi ile görüşmeye çağırmış ve bu görüşmede öldürüp evi ateşe vererek hayattan koparmıştı.

Batıdan ihraç evden uzaklaştırma gibi hiç bir sorunu çözmeyen aksine şiddeti arttırdığını gördüğümüz pansuman yöntemler ile bu iş çözülmez.

Sağlıklı bir eğitim sistemi ve köklü yasal değişiklikler ile ancak bu ölümler aza indirilebilir.

Ne olursa olsun hiçbir insanın başka birisinin canını almaya hakkı yoktur.

Semanur’a Allah’tan rahmet ve özelikle yazarımız akrabası eğitimci – pisikolog Mehmet Sebbah Yiğit başta olmak üzere yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)