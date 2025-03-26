“Belediye Başkan Vekili” gündemli meclis toplantısında yapılan oylamanın sonucunda Avukat Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçildi. Silivri’den gönderdiği mesajla Çebi’ye başarılar dileyen Başkan Çalık, “Hem örgütümüz hem de tüm yol arkadaşlarımın yine aynı azim ve kararlılıkla, yan yanaymışız gibi çalışacağına ve bu mücadeleyi daha da büyüteceğine yürekten inanıyor, halkımızın emanetine sonuna kadar sahip çıkacak kıymetli kardeşime başarılar diliyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ÇALIK'IN GÖREVİNİ ÇEBİ DEVRALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasının ardından, Beylikdüzü Belediye Meclisi “Belediye Başkanı Vekili Seçimi” gündemiyle toplandı.

Toplantıda gerçekleştirilen seçim sonrası, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyelerinin oylarıyla avukat Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Hukukçu kimliğiyle tanınan ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Çebi’nin, tutuklu Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile avukat sıfatıyla düzenli görüşebilme yetkisine sahip olması, seçimde etkili bir faktör olarak değerlendirildi.

CHP yetkilileri, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini ve belediye hizmetlerinin aksamayacağını vurgularken, Çebi’nin liderliğinde Beylikdüzü’nde mevcut projelerin devam edeceği belirtildi.

Önder Serkan Çebi Kimdir?

1988 yılında Trabzon’da doğan Önder Serkan Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık yapmaya başladı. Çocukluğundan itibaren Beylikdüzü’nde yaşayan Çebi, belediye meclis üyeliği göreviyle ilçede çeşitli projelerde yer aldı.