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Beylikdüzü’nde Gündem Enerji Yönetimiydi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin İstanbul Enerji A.Ş. katkılarıyla düzenlediği “Endüstriyel tesislerde enerji yatırımları ve enerji yönetimi” konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı sunumda, belediyenin su ve enerji tasarrufuna ilişkin çalışmalarını paylaşan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde su ve enerji tüketimine yönelik bilinç oluşturmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Süper Su uygulaması ile Su Parkı projelerimizi de hızla hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 09:00
Beylikdüzü’nde Gündem Enerji Yönetimiydi
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Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD), İstanbul Enerji A.Ş.’nin katkılarıyla “Endüstriyel tesislerde enerji yatırımları ve enerji yönetimi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra BEYSİAD Başkanı Ahmet Şahin, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, İDDM İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, İSİFED Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, Beylikdüzü Organize Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, Beylikdüzü’nde yer alan sanayi siteleri yönetim kurulu başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Beylikdüzü’nde enerji tasarrufu için yapılabilecek iş birliklerinin de konuşulduğu toplantıda sunum yapan Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin su ve enerji tasarrufuna yönelik yaptığı çalışmaları aktardı. Programın devamında ise İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın ile Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır da enerji yönetimi ve enerjiyi verimli planlama gibi konularda yaptıkları sunumlarla birbirinden önemli paylaşımlarda bulundu.

“Alternatif enerjileri kendi alanlarımıza dahil edebilmek için çalışmalar yürütüyoruz”

Sunumunda enerji tasarrufunun önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Çalık, “Tüm dünyada enerji tüketiminin yüzde 80’i şehirlerde gerçekleşiyor. Karbondioksit salınımıyla ilgili her yerel yönetimin ve merkezi idarenin almış olduğu kararlar var. Bu süreçlerin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini düşünen bir yöneticiyim. Beylikdüzü Belediyesi olarak enerjiyle ilgili yaşanabilecek sıkıntıları ön görerek buna ilişkin hazırlıklar yapıyoruz. Kendi tesislerimizin üzerinde güneş verimliliğini ölçtürdük. Bazı hizmet binalarımızda Güneş Enerjisi Sistemleri’nin uygulamasına yönelik çalışmalara başladık. Alternatif enerjileri kendi alanlarımıza dahil edebilmek için de çalışmalar yürütüyoruz. Bir yandan da enerji verimliliğine teşvik edici uygulamaları hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Süper Su projesi yolda

Su tasarrufu konusuna da değinen Çalık, “Dünyada artmayan tek kaynak olan suyun bir döngüsü ve dönüşümü var. Maalesef her geçen gün suyumuz azalıyor. ‘Beylikdüzü enerjisinin farkında’ mottosuyla bilinç oluşturma faaliyetleri yürütüyoruz. Su hassasiyetini anlatacağımız projeler geliştiriyoruz. Hem yağmur hasadı hem de çocuklarda farkındalık yaratmak için geçmişten referansla ‘Su sarnıcı’ sistemlerini özellikle kreş gibi eğitim yapılarında hayata geçireceğiz. Yaşam Vadisi’nin içinde tasarladığımız Su Parkı projemiz var. Ayrıca Süper Su projemizi de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Burada; pet su kullanımını azaltmayı, okullarda su israfını önlemeyi, çocukların su farkındalıklarının artırılmasını ve çocukların su israfına neden olan alışkanlıklarından vazgeçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında okullarımızda her sınıftan bir Su Elçisi seçeceğiz. Su ve enerji tüketimine yönelik bilinçlendirici faaliyetlerimizi ara vermeden sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.


KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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