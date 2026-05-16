Hasan Utku Çakır ‘ın Ak Partiye geçtiği günden bu yana hiç sesini duyan var mı?

Ahmet Hakan her gün bu kişiye CHP ile alakalı bir şey soruyordu rica etsek acaba Sayın Hakan bu kişiye bağlanıp ne oldu her gün bir şeyler söylüyordun şu an sustun hayırdır sorusu sorsa nasıl olur acaba ?

Erdoğan, CHP’de iken Mersin Bülbülü gibi her mikrofona öten bu kişiye inceden bir haber gönderdi ve dedi ki Hasan efendi burası her ağzına geleni konuşacağın bir parti değil sus ve maaşını al dedi. O da mecburen denileni yapıyor. NE OLDU HASAN ? DE HADİ MELE …

En son Ak Partiye geçtiği gün boş sözlerden haz etmeyen Erdoğan’ın gözlerinin içine bakarak benim için iki ebedi baş komutan var birisi Mustafa Kemal Atatürk diğeri de Erdoğan diyerek saçma sapan bir konuşma yapmıştı. Sonrada selam durrr diyerek asker selamı vermeye çalışarak komik duruma düşmüştü.

Erdoğan ‘ın bakış ve mimikleri bu boş ve gereksiz konuşmadan dolayı çok rahatsız olduğunu herkes hissediyordu.

O bülbül gibi CHP ve Genel başkanı hakkında her gün bir kamyon boş ve gereksiz söz sarf eden Hasan Utku Çakır’ın yüreği yetiyorsa bırakın Erdoğan’ı kedisi hakkında biz söz sarf etesin bakalım neler olacak ?

Bırakın Çakır’ın Ak Parti ve Erdoğan’ı eleştirmeyi methetmeye bile yasak geldiği için bir kelime edemez. İyi ki Ak Parti var ve bu tür boş konuşan tipleri CHP’nin içinden çekip alıyor.

NE OLDU BURCU TEĞMEN MEHMET ALİ AK PARTİYE GEÇTİĞİ ZAMAN GÜRLÜYORDUN ?

CHP Sayesinde üç dönem vekil olup süper emekli olma hakkı elde eden,20 bin TL lik emekli maaşı yerine 180 bin lira emekli maaşı alan Burcu Köksal daha sonra partisi tarafından Afyonkarahisar Belediye başkan adayı yapıldı.

Afyon’da .DEM partili çok seçmen olmadığını bilen Burcu Köksal milliyetçi oyları almak adına hiç hakkı ve haddi olmadığı halde DEM partililer belediyeye giremez diyerek hiçbir zaman af edilmeyecek bir IRKÇILIK ve AYRIMCILIK Yaptı.

Burcu Başkan sem kim oluyorsun da kanunlara ve yasalara göre kurulan bir siyasi parti olan DEM partiye oy veren seçmenler Afyon belediyesine giremez diyorsun. O belediye senin babanın malımı ?

Gerek vekil iken gerek belediye başkanı olman CHP’ sayesinde olduğu halde bu parti 103 yıllık geçmişinde hiçbir zaman bu kadar ağır şartlar altında olmadığı bir dönemde tabirimi mazur görün düşene bir tekmede ben vurayım dedin ve yaptın…

Burcu hanım burası dünya CENNET değil elbette sorunlar ve sıkıntılar olabilir. Mesela bütün halkı kucaklaması gereken Ekrem İmamoğlu haklı olarak sizin o çirkin DEM’ partililer Afyon belediyesine girmez sözünüze sert tepki göstererek CHP’de bu tiplerin yeri yok kendisine başka bir parti bulsun demişti. O da buldu ama giderken de her partide ve yerde olması gereken olayları büyüterek her yerde yeni CHP yönetimini eleştirdi.

Yeri geldi toplantı basarak bağırıp çağırıp ortalığı birbirine katarak gerçek mi değil mi bilemediğimiz şekilde bayıldı, ayıldı yaptığı şova ayrı bir sos katarak CHP’yi kamuoyunda parti içinde bile huzur yok ülkeye nasıl huzur getirecekler algısına ciddi hizmet etti .

BAK Burcu Başkan !...

Afyon’u zaten yıllardır Ak Partili belediye başkanları yönetiyordu. Yani Afyon halkı Ak Partili bir başkanın illerini yönetmeyi İsteseydi onların adayına oy verirdi ve seçerdi. Ama ne yaptı Ak Partiye bu kadar yeter dedi ve CHP adayı olarak size oy verdi ve başkan yaptı ama bunu Ak Partiye geçesiniz diye size oy vermedi.

Mart 2029’a sadece 2 küsür sene var… Diyelim ki CHP olarak size oy veren bütün seçmen aferin Burcu dese bile ne olacak ? Mademki CHP size zulmeti o halde neden bağımsız kalmadın ?

Sakın Afyon’a hizmet gelsin diye Ak Partiye geçtim deme çünkü Ak Partili yöneticiler sürekli zaten belediyelere İller bankasında gelecek para belli bizim ona müdahale etme şansımız yok diyorlar. Mademki ayrım yok ise neden CHP’den oy alıp Ak Partiye geçtin ?

Elbette her bireyin parti değiştirme hakkı ve özgürlüğü var. Ama bunun da yolu ve yordamı CHP‘ ye verilen oyların ütüne yatıp seçmen iradesine saygısızlık yaparak değil.

Burcu başkan sen deseydin ki ben şu an ki CHP yönetimi ile anlaşamıyorum ama CHP’den oy alıp başka partiye de geçmeyi AHLAKİ bulmuyorum o halde dönem sonuna kadar CHP’ çatısı altında verilen oyların bir gereği olarak buradayım veya belediye başkanlığından dan istifa ediyorum deme hakkınız var ve kimsede size olumsuz bir söz diyemezdi.

Üstüne yürekli kadın sırf 3 sene daha belediye başkanlığı yapacak diye yamuk yumuk işlerin içine girmedi diyerek bir ömür boyu sizi yüreğinde muhteşem bir yere koyar sizde evlatlarınıza torunlarınıza güzel bir miras bıkardınız diye düşünüyorum.

Ha İndra gandi,kate kulle yapmış iseniz ya kodes ya Ak Partiye zorlamışlarsa sizi o zaman bir şey diyemem.

Benim bütün yazdıklarım CHP yönetimi bana yanlış yaptı bende istifa edip onun rakibine geçiyorum dediğiniz sözlerinize göre yazdım.

Eğer Mert ve dürüst isen ve Ak Parti’de seni Burcu Köksal olduğun için kabul ediyor ise Sadece CHP’den değil belediye başkanlığından da istifa edip başka partiye geçseydin bu yazıda helal olsun sana Burcu der alkış çalardım.

Ama senin yaptığına kanunlar izin verse de helal ve ahlaki olmadığını hepimiz biliyoruz. CHP’ den oy alıp Ak Partiye geçmek doğru değil. Ahlaki değil iyi değil.

Seçmenin seni sokakta caddede çarşıda pazarda görünce soracak nede CHP’den istifa ettin diye sen de onlara CHP yöneticileri kafamı bozdu bende istifa ettim mi diyeceksin ? Neyse Burcu başkan şuan zaten başı belada olan CHP’ye yani düşene bir tekmede ben atayım demeniz kesinlikle halkta karşılık bulmayacak.

Burcu Köksal, Özlem Çerçioğlu, Özlem Vural Gürzel ve bu tipler öyle bir dönemde CHP ve İmamoğlu’nu sırtında vurdular ki anlatmak mümkün değil.

CHP İstanbul il başkanlığına Gürsel Tekin’in kayyum atandığı, Genel Merkez’in Mutlak Butlan ile baskı altında tutulduğu, İBB, Adana, Antalya ,başta olmak üzere onlarca CHP’li başkanın özgürlüğünden alıkonulup zindan’a atıldığı bir dönemde bir çok şeylerini borçlu oldukları CHP’yi sırtında vuran bir kişiye gittikleri Ak Parti saygı duyar mı ?

Cengizhan ne demişti “Bir kez ihanet eden bir daha eder” Hiç bir Ak Partili siyasetçi en zor sürecinde eski partileri olan CHP’yi sırtında vurup Ak Partiye geçen kişilere saygı duyar mı ? Duymaz ve duymuyorlar ve duymayacaklar…

Bunlar asil insanlar olsaydı derlerdi ki biz CHP yönetimi ile anlaşamıyoruz ama şu an bizim partimiz zor durumda yanında duracağız ancak başındaki musibetler bitince biz istifa edeceğiz deselerdi hem ayrıldıkları hem de gidecekleri partide saygı görürlerdi ama şu an tabiri caizse ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranamadılar ve haklı olarak da yaranamayacaklarda…

Bakın görün bir sonraki seçimde CHP’yi zor gününde sırtında vuran CHP’li Brütüsler tarihten silinip yok olacaklar…

Ama özgürlüklerini düşünmeden zindan’a girmeyi göze alan Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Kağan Sürmegöz, Sırrı Küçük Ve daha nicelerinin ödedikleri bedeller unutulmayacaktır.

NEDEN ALLAH AK PARTİDEN RAZI OLSUN DEDİĞİMİ DÜŞÜNESENİZE CHP’NİN İŞİNİ ZORA SOKAN ZOR GÜNDE TOPUKLAYAN KİŞİLERİ KİM KONTROL ALTINA ALACAKTI ?

İyi ki Ak parti var saçma sapan konuşan bir çok CHP’linin susmasını sağlamasaydı her gün bu saçmalıkları dinleyecektik…

Bizi Hasan Utku Çakır’ın, Burcu Köksal’ın, Özlem Çerçioğlu’nun, Özlem Gürzel’in vs.vs. bir çok kişinin saçma sapan konuşmalarına muhatap olacaktık.

İşte Ak Parti çok büyük bir vazife yaparak boş konuşan bazı eski CHP’lileri alıp susturması bir ALLAH RAZI OLSUNU hak etmiyor mu ?

Akıllı ve zeki bir insan sırf bazı milliyetçi oyları almak için Burcu hanım DEM partililer Afyon belediyesine giremez derken burada akıl zeka hak hukuk adalet var mı ?

CHP’deki demokrasi ve özgürlükleri kullanarak partilerini zora sokak tipler şu an Ak Partiye geçtiler aynı konuşmaları yeni partiniz için yapında görelim sizi

Allah senden razı olsun Ak Parti… Sen olmasaydın her gün Hasan Utku Çakır’ın mide bulandıran cehalet ve rezalet kokan sözlerini duymak zorunda kalacaktık…

Burcu’nun canlı yayında Sulukule mantığı ile toplantı basmalarını izleyecek ve dinleyecektik.

CHP’den rica ediyorum Barış Yarkadaş, Mehmet Sevigen’Yılmaz Ateş ve şu an CHP’de görevleri olmadığı için iktidar yanlısı medya’ya çıkıp konuşmak adına ne kadar kişi var ise Allah aşkına hepiniz toplu olarak Ak Partiye geçinde ülkenin gündemini boşu boşuna meşgul etmeyin diyorum…

Hele İktidarın yanlış ve hatalarına bir gram ses çıkarmayan Adulkadir Selvi, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı, Mehmet Metiner, Ülke TV den Hasan Öztürk, Turgay Güler, Av. Erdoğan Ahıkakın,Tuğba Aktay, vs vs. gibi tipler her gün güva Ak Parti lehine muhalefetin aleyhine konuyorlar ama aslında hepsinin Ak Partiye ciddi zararları var.

Aslında yazacak çok şey . var ama bu kadarı ile yetinelim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner