TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLÇESİ ESENYURT'UN PROFESÖR BAŞKANINDAN İDDİALI BİR ÇIKIŞ DAHA GELDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Halk TV ekranlarında yayınlanan Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi programının konuğu oldu. Esenyurt’un sürekli suç haberleri ile gündeme gelmesinin sebepleri hakkında konuşan Başkan Özer, bu algıyı ortadan kaldıracağını söyledi. Suç oranlarında Esenyurt’un üst sıralarda olmadığının altını çizen Özer, “Buradan basına da çağrı yapmak istiyorum. Medyanın reyting uğruna bir takım konuları abartma durumu var. Bu yanlış algı nüfus yoğunluğumuzdan kaynaklanıyor. Hak etmediğimiz bu yanlış, negatif algıyı sileceğiz. Bazı olumsuz olaylar medyada sadece Esenyurt’ta varmış gibi yansıtılıyor” dedi.

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“Hak etmediğimiz bu yanlış, negatif algıyı sileceğiz”

Esenyurt’un nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek buna rağmen olumsuz olaylar sıralamasında listenin ortalarında yer aldıklarını söyleyen Başkan Özer, “Nüfus oranı dikkate alındığı zaman biz bu sıralamada birinci değiliz, ortalardayız. Esenyurt için maalesef bir algı yaratılmış. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Esenyurt’a ‘Esencılıs’ denilmiş. Bu büyük bir haksızlık. Esenyurt dünyanın en güzel yerlerinden biri aslında. Bu algı bizim ekonomik olarak gelişmemizi engelliyor. Örneğin; yolun bir tarafındaki daire 10 milyon TL değerindeyken diğer tarafında 5 milyon lira. Çünkü medyadaki bu algı ilçemizi olumsuz etkiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak bizim hedeflerimiz arasında. Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt yaratacağız. Basına da buradan çağrı yapmak istiyorum. Reyting uğruna bir takım şeyleri parlatma durumu var. Bu yanlış algı nüfus yoğunluğumuzdan kaynaklanıyor. Hak etmediğimiz bu yanlış, negatif algıyı sileceğiz. Medyada, bazı olumsuz durumların sadece Esenyurt’ta varmış gibi yansıtılmaması gerekiyor. Bu durumun önüne bilinçlendirme toplantıları yaparak geçeceğiz. Hem velilere hem okullara hem de halka ulaşarak bilinçlendirme çalışması yapacağız. Bizler köklü, radikal çözümler üreterek bu yanlışı düzeltmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Temiz, ulaşılabilir yeşil bir Esenyurt”

Esenyurt’ta alt yapı ve üst yapı sorunları ile ilgili projeler hazırladığını da belirten Özer şöyle devam etti: “Barış ve kardeşlik şehri Esenyurt, en büyük idealimiz bu. Alt yapı ve üst yapı hizmetleri konusunda yaşanan sorunları belirliyoruz. Çünkü çarpık bir kentleşme, imaj sorunları, konut mağdurları gibi sorunlarımız var, bunları çözeceğiz. Ben göreve geldiğimde çöp dağları vardı, ulaşım problemliydi ve yeşil alan sınırlıydı. Şimdi temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt için çalışıyoruz. Örneğin Esenyurt’ta kentleşme sorunu, yani kentleşememe durumu söz konusu. Bu konu benim uzmanlık alanım olduğu için kentleşememe sorunu fiziki yapıyla ilgili, kentlileşememe sorunu ise insanla ilgili bir konudur. İnsanı odağa koymadığınız her türlü proje başarısız olur. Mesele, imaj meselesi olduğu için uyuşturucu, kadın cinayetleri, mafya çatışmaları gibi konuları en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Bir matematik köyü projemiz var hayata geçirmek istediğimiz. Bu proje gelecekte oluşturacağımız Silikon Vadisi'nin de alt yapısı olacak. Çünkü 3 bin tane fabrikamız, 6 bin işletmemiz var. Katma değeri yüksek bir yapıya doğru gidiyoruz. Esenyurt’ta bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde sadece Esenyurt'u değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin de kaderini değiştireceğiz.”

“Çok uyumlu çalışıyoruz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte “Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayacağız” mesajını veren Özer, 40 gün içinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Özer, “Sadece Nisan ayında; 9 ayrı mahallede 7500 ton asfalt döktük. 18 mahallede 34 ayrı noktada 3000 ton asfalt yama çalışması yaptık. 115 ayrı noktada 25.845 m² kaldırım imalatı gerçekleştirdik. 20 adet tenteli araç ile aktif olarak bozulan yollara müdahale etmeye devam ediyoruz. Tıkalı olduğu için su baskınlarına yol açan 20.000 adet ızgaranın temizliğini yaptık. Bunların yanı sıra önceki dönemde İBB ile yaşanan sorunları giderdik. Sayın Ekrem İmamoğlu ile çok uyumlu çalışıyoruz ve destekleri bizim için son derece önemli. Biz onu önemsiyoruz, o da bizi önemsiyor. Bana göre İmamoğlu kapsayıcı, vizyoner, çalışkan bir lider ve Esenyurt'a da çok değer veriyor. Birlikte Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

“15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacağız”

Esenyurt’ta sosyal alanda gerçekleştireceği projeler hakkında da konuşan Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer, tanzim satış mağazası kuracağının müjdesini de verdi. Özer şöyle devam etti: “Şu anda Yıldız Aşevi'nde bulunan bütün eksiklikleri gideriyoruz. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacağız. Kent lokantaları açarak halkımızın ucuz yemeğe ulaşmasını sağlayacağız. İncirtepe'de bir et ve kuru gıda paketleme ve depolama tesisiyle tanzim satış mağazası kuracağız. Burada ürettiğimiz kavurmaları halkımıza, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak vereceğiz. Onları da görmezden gelemeyiz. Mehterçeşme Cemevi'nin temelini bir ay içerisinde atacağız. Esenyurt’ta şuan 6 tane cemevi, çok sayıda camimiz var. Bir inanç masası oluşturup, talep ve ihtiyaçları belirliyor ve çözüm üretiyoruz.”