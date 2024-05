Nezir Çelik: İran’da ailecek güçlü ticari ilişkilerinizin olduğunu biliyoruz. Sizce, İran Cumhurbaşkanın vefatı bir kaza mı? Bir sabotaj mı?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Öncelikle İran halkına taziyelerimi sunuyorum. Bu tür durumlarda her ayrıntıyı detaylı incelemek ve tüm şüphelerin gerçek olarak kabul edip, üzerine gidilmesi ile gerçekler bulunabilir. Her devlet gerçeği merak ederek araştırıyor zaman ile gerçek açıklanacaktır.

Nezir Çelik: ‘ Karar verin! Arabuluculuk, Allah için mi? Menfaat için mi? yapılır... ‘ açıklamanız, en çok okunan haberleriniz arasında sizce bunun sebebi nedir?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Nezir Bey, Çok okunmasının sebebi herkesin bu tür durumlar ile karşılaşıyor ve mustarip olduğu durumların başında geliyor. Mahkemeye gidiyorsun 3-5 yıl sürüyor. Yani düşünün biriyle ortaklık yapıyorsunuz ona para kazandırıyorsunuz o kalkıp tamahkarlığına yeniliyor ve size kazık atmaya yelteniyor.

Aslında kendi işini bozduğunun farkında olmayan cahil insanlar böyle yapar. Bu tür cahillerin işini bozmaya çalıştığı bazı insanlar, sabırlı olsa da her sabrın bir sonu olduğu gibi bu işinde sonunda kazık atan kişi filmin sonunda kazığa oturmuş halde kendini bulması kaçınılmaz sondur. Bozulan işinizi duyan yada işi bozan tamahkar, yakınlarınıza, aile dostu gözükenlere gidip arayı bulmaya çalışmaktadır.

Arayı bulmak Müslüman için bir vazifedir. Ama arayı bulmak için taraflardan birine bana şu kadar ver, bunu ver, ben karşı tarafı ikna ederim, şeklindeki yaklaşımlar mide bulandırıyor. Sayısız insanın bu tür durumlardan midesi bulandığı için bu tür pisliklere yeltenen kişilerin rezilliklerini haykırmak istiyorlar. Bundan dolayı çok okunduğunu düşünüyorum.

Nezir Çelik: Sosyal medya paylaşımlarınızda ihanet üzerine anlamlı sözler paylaşmanızdaki maksat nedir?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Tabiatım gereği dürüst insanları severim. Tabi dürüstlük pahalı bir mülktür, herkeste bulunmaz. Dürüst insanlar en çok ihanete uğrayan insanlardır. Dürüst insanların her zaman tedbirli olması gerektiğini düşündüğüm için paylaşımlar ile onlara uyarıda bulunmayı seviyorum. Tecrübe ile malum olanı dinlemek, dinleyene kardır. Bunu uygulayanın zarar ettiğini görmedim, bundan dolayı tecrübeyi paylaşıyoruz.

Nezir Çelik: Cesaretli ve kararlı biri olduğunuzu söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla, bunun yanında çok sakin, kibar, küçüğünüze, büyüğünüze saygı ve sevgi gösteren biri odluğunuzu söyleyende var! Kavgacı, tuttuğunu koparan, düşman olunmayacak biri olarak niteleyende var? Sizce hangisi doğru?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Hepsi doğrudur. Gomik mezrasında doğup devletin en tepesinde Sn. Turgut Özal ile çalışma imkânına cesaret, bilgi ve kararlı duruşumuz ile geldik. Genel Fıtratımız saygı ve sevgi üzeredir ve ilişkilerimizde buna dikkat ediyorum. . Girdiğimiz her işte, işin hakkını vermeye çalışan bir anlayışa sahibiz. Devlet her zaman 18 yaşındadır derler ya biz bunu devletin zirvesinde yakından müsaade ettik, elhamdülillah bizde her daim 18 yaşındayız.

Nezir Çelik: Son 8 aydır neredeyse her gün bir suç örgütüne operasyon yapılıyor. Eskiden kabadayılar vardı. 80, 90’larda Yeraltı dünyası olarak adlandırılan isimler Türkiye’de bir elin parmağını geçmezdi o isimlerden bazılarının size hürmet ettiğini ve size yediemin dediğini duymuştum. Bunun sebebi nedir? Sosyal medyada neredeyse herkes kabadayı olması normal mi?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Kapınıza gelip sizden yardım isteyen çok insan olunca, mecburen sorun yaşadıkları insanlar ile arayı bulmaya çalışıyorsunuz. Bizim düsturumuz da en güçlü kabadayı haklı olan kişidir.

Bizde haklı olan tarafta hep durduğumuz için sağ olsunlar saygıda kusur etmiyorlar. Sözle yola gelmeyen çok insan gördüm, bizde özüyle yola getirmekten çekinmeyince çözüm kapısı olduk, bunun oluşturduğu saygınlık var.

Toplumsal düzeni sağlamakla mükellef devlet kurumları elbette düzeni bozanların üzerine her daim gidecektir. Sosyal medya paylaşımlarının gazına gelenlerin sayısı bir hayli fazla olunca, devletin yetkili kurumlarının her gün operasyon yapma mecburiyeti hasıl olmuştur.

Sosyal medyayı ormana benzetirim, ormanda sayısız hayvan yaşar ama herkes bilir ki ormanın kıralı aslandır. Paylaşımlar ile aslan olunmaz ve haktan yana olmayan aslanın da çakaldan farkı yoktur, telef edilmesi sevaptır. Vesselam

Nezir Çelik: Adalet sistemindeki aksaklıkları gündeme taşıyorsunuz. Neden Af, Adli sicil affı ivedilikle çıkmalı diyorsunuz?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Adalet insanlar için oksijen, su kadar kıymetli bundan mahrum kalmaları hayatlarını derinden etkilemektedir. Bizde adalet mekanizmasının da hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gördüğümüz sorunları çözümleri ile birlikte dile getirerek insanlığa hizmet ediyoruz. Af, Adli sicil affı konusu da adalet mekanizmasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi açısından önemli görüyor ve bundan dolayı dile getiriyoruz.

Nezir Çelik: Uyuşturucu ile mücadele verdiğiniz destek tüm kamuoyunun malumudur. Sizce uyuşturucu ile mücadele de yeterince yol alındı mı?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Uyuşturucu ile mücadele toplumların huzurunun sağlanması için en öncelikli konular arasındadır. Toplumsal farkındalık oluşturmak için insani olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Maalesef şuanda 5 milyona yakın bağımlı olduğu söylenmektedir. Bu durum toplumsal huzur için bir tehdit ve insanlarımızı yok eden bir virüstür. Bu konuda daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.

Nezir Çelik: Yıllardır ticaretin içinde sayısız sektör de sayısız insanın bugünlere gelmesine vesile olduğunuzu biliyoruz. Emeklerinizi ziyan edenler oldu mu?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Elhamdülillah bugünlere gelmelerine vesile olduklarımız arasında gurur duyduklarımızın sayısı %90 üzerindedir. Elbette ki azda olsa emeklerimizi ziyan eden kendine de bize de zarar verenler olmuştur. Bunu da doğal karşılıyoruz ama ümidimizi kesmiyoruz, umarım doğru yolu bulurlar diyorum.

Nezir Çelik: Dünyanın sayısız ülkesi ile ticaret yaptığınızı ve o ülkelerde ticari anlaşmazlık sorunlarını çözdüğünüzü duyuyoruz. Bu gücünüzün kaynağı nedir?

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Nezir bey bir güç birden oluşmaz. Bizde birlikte kalkınma, güçlenme ve birbirine yardımcı olma düsturunu kendimize şiar edindik ve çevremizde bunu aşıladık. Yılların birikimi size böyle bir güç ve imkan sağlıyor.

Nezir Çelik: Son olarak Memleketiniz Doğubayazıt’ı unutmadığınızı, sorunlarını çözümleri ile birlikte ulusal gündeme taşıdığını biliyoruz. Doğubayazıtlı hemşerilerinize ne söylemek istersiniz.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir: Doğubayazıt benim memleketim, her karışı benim için ayrı bir öneme sahiptir. Burada yaşayan hemşerilerimin yaşadığı sorunları, kendi sorunum çerçevesinde görüyor, bu soranların çözümü için var olan imkanlarımız çerçevesinde destek vermeye çalışıyorum. Hemşerilerimin hepsine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Birbirimize destek olalım, doğruya ve güzele teşvik edelim.