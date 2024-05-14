İstanbul İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 8. Türkiye Marka Zirvesi görkemli bir törenle gerçekleşti. Zorlu Center&Raffles Hotel’de düzenlenen zirveye iş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Ödül töreninin de yapıldığı gecede Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, yılın Kültür ve Sanat Markası ödülünü Sinop Büyükşehir Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün elinden aldı. Sahnede yaptığı konuşmada kültür, sanat ve spora katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Özer, gecede ayrıca yılın Oto Galeri Firması Loft Garage’a ödülünü verdi.

“Esenyurt’u kültür, sanat ve spor başkenti haline getireceğim”

Yaklaşık 100 marka ve 600 davetlinin katıldığı organizasyonda konuşan Prof. Özer, “Bir kültür adamı ve akademisyen olarak en büyük idealim ve amacım Esenyurt’u kültür, sanat ve sporun başkenti haline getirmek.

Bu yolda İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. Kültür ve sanat aynı zamanda Esenyurt gibi ilçelerimizde kentlileşmeyi de sağlayacak en büyük araç olacak. Bu duygu ve düşüncelerimle kültüre, sanata ve spora emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.