İMAMOĞLU’NDAN FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN’A TEBRİK ZİYARETİ

Ve bu altlık ne bir ilçenin kendi başına ne de Büyükşehir’in kendi başına yapmasıyla olması mümkün değil. İş birliği içerisinde olması şart. Kanun da bize böyle bir yol gösteriyor, bizim kendi kişisel vicdanımız ve usulümüz de böyle bir yol gösteriyor” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Fatih-İstanbul

İMAMOĞLU: İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAMIZ ŞART

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Turan’ın makam odasında gerçekleşen ziyarette konuşan İmamoğlu, “Yolunuz açık olsun. Değerli bir 5 yıl var önümüzde” dedi. Fatih’i, “İstanbul’un vitrini” sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, “Çünkü İstanbul buradan doğdu ve var oldu. Dolayısıyla, özellikle Fatih ilçesine de özenli bir davranışa ve büyük bir sorumluluk sürecine ihtiyacımız var. Bu bağlamda karşılıklı, maksimum diyalogla bir 5 yıl geçirdik. Şimdi yine bunu daha yukarıya taşıyarak, İstanbul'a hizmet noktasında, Fatih'e hizmet noktasında iş birliğini en üst seviyeye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN STRATEJİK ALTLIĞINI OLUŞTURMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

“İkinci döneme başlarken, yine büyük ekibimizle katılarak, 39 ilçemizde de bunu yaparak, önümüzdeki 5 yılın stratejik altlığını oluşturma gayreti içerisindeyiz” diyen İmamoğlu, “Ve bu altlık ne bir ilçenin kendi başına ne de Büyükşehir’in kendi başına yapmasıyla olması mümkün değil. İş birliği içerisinde olması şart. Aslında kanun da bize böyle bir yol gösteriyor.

Bizim kendi kişisel vicdanımız ve usulümüz de böyle bir yol gösteriyor. Bu bakımdan bugünkü buluşmamız değerli. İnşallah İstanbul halkının memnun olacağı, Fatih halkının mutlu ve huzurlu olacağı, aynı zamanda iyileşeceği, aynı zamanda sorunların çözüme kavuşacağı en iyi 5 yıl olsun. Tabii ki makam açısından da yolumuz açık olsun. Başarılar dileriz size, ekibinize, seçilen meclis üyelerinize. Umarım bugünkü gibi, 5 yıl boyunca her konuda müşterek karar alma becerisini hep birlikte gösteririz. Tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı bir 5 yıl olsun” ifadelerini kullandı.

TURAN: “YENİ DÖNEMDE HALKIN İRADESİ TECELLİ ETTİ”

İmamoğlu ve ekibine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Turan da “Ben, yeni dönemin şahsınıza, İstanbul'umuza ve hepimize, İstanbul halkı için, Fatih’imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hayata bakışım şöyle: Bizi seçen iradeyi ne kadar saygıdeğer buluyorsak, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçen irade de o kadar saygıdeğerdir.

Dolayısıyla yeni dönemde halkın iradesi tecelli etti. İstanbul'un, metropolün en önemli ilçelerinden bir tanesi Fatih. Büyükşehir Belediyemizi de barındıran ilçe burası. Uzun yıllardır da ben de nasip oldu... Başkanım, bu dönem de seçimi tamamlarsak, Allah ömür verirse, 30’ncu yılımız doluyor. 1999 yılında başladık. 99’dan beri, İstanbul'un belediyeciliğinde varım.

Dolayısıyla 5 yıl içerisinde, halkın önümüze çizdiği harita, iş birliği ve diyalog içerisinde, İstanbul merkez ilçesi olarak da geçmiş dönemde olduğu gibi, diyalog yoluyla, İstanbul'umuzun ve Fatih’imizin, merkez ilçe olarak bekleyen sorularını diyalog yoluyla, iş birliği içinde çözmektir. Böyle olacağına da kesin inancım var. Belediyemizi ziyaretiniz için teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Turan, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Fatih’in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)