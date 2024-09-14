BESLENME SAATİ UYGULAMASINDA DÖRDÜNCÜ DÖNEM BAŞLADI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Mutfak’ta yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulunarak uygulamanın önemine dikkat çekti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner- Beyklikdüzü - İstanbul

ÇALIK: BESLENME SAATİ UYGULAMASI TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Başkan Çalık, projenin, çocukların sadece ekonomik değil, toplumsal bir krizin yükünü taşıdıklarına da işaret ederek, “Beslenme Saati uygulamasının yerel bir hizmet olmanın ötesine geçerek, tüm Türkiye’de bir model haline geldiğini ve merkezi yönetim tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında hayata geçirdiği ve tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati” uygulamasında dördüncü dönem başladı. Beylikdüzü’nün 10 mahallesinde, 35 merkezde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına bugüne kadar 470 bin beslenme paketi ulaştırıldı.

Beslenme Saati uygulamasıyla; çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra okuldaki başarılarının artırılması ve toplumsal eşitsizliğin azaltması hedefleniyor. Uzmanlar eşliğinde hazırlanan, çocukların ihtiyaçları olan bir öğünün, her gün ücretsiz olarak ulaştırıldığı uygulamanın 2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki program detaylarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde bulunan Beylikdüzü Mutfak’ta kamuoyuyla paylaştı.

“Beslenme Saati bir sosyal adalet projesidir”

Beslenme Saati’nin bir sosyal adalet projesi olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Ne mutlu ki, Beylikdüzü’nde başlattığımız bu proje, artık Türkiye genelinde birçok belediyeye ilham veren bir hareket haline geldi. Hepimiz, bir çocuğun gözündeki ışığın dünyaya bedel olduğunu biliriz.

Bu ışığı görmek benim için her şeye değer. Beylikdüzü’nde bu ışığı çoğaltmak ve çocuklarımızı her sabah okula gülen yüzlerle uğurlamak, yıllardır en büyük önceliğimiz. Ülkemiz özellikle son yıllarda çeşitli zorluklarla mücadele ediyor. Maalesef ekonomik krizlerle ve doğal afetlerle bu sıkıntılar git gide derinleşti.

Bu dönemde pek çok aile maddi zorluklarla boğuşurken, çocuklarımız da hayatın bu yükünü hiç olmaması gereken yaşlarda omuzlarında hissetmeye başladı. Çocuklarımızın bu zorlukları her gün hissetmesi ve okuldaki başarılarının düşmesi sadece ekonomik değil, toplumsal bir kriz haline geldi.

Biz, Beylikdüzü’nde bu gerçeklere göz yumamayız. Karnı aç büyüyen bir çocuk, hayatı boyunca hayattan o intikamı alma dürtüsünü ruhunda taşır” dedi.

“Uygulamamız Türkiye’nin pek çok yerindeki belediyelere ilham verdi”

Beslenme Saati uygulamasıyla 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bin 500 çocuğa ulaşılacağını belirten Başkan Çalık, “Başlangıçta amacımız hiçbir çocuğun aç kalmamasıydı. Fakat biliyoruz ki mesele sadece karın doyurmak değil. Mesele, o çocukların okulda başarılı olmalarını ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak.

Bugün gururla söylüyorum ki, Beslenme Saati sadece Beylikdüzü’nde kalmadı, Türkiye’nin pek çok yerindeki belediyelere ilham verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, birçok belediye bu projeyi kendi bölgelerinde hayata geçiriyor.

Böylece Beslenme Saati, yerel bir sosyal hizmet olmaktan çıkıp ülke genelinde bir model haline geldi. Sayın Ekrem İmamoğlu liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okul beslenmesi konusunda yaptığı atılımlar çok büyük önem taşıyor. Beslenme hakkını temin etmek sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi yönetimin de sorumluluğu olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Beslenme Saati bir yardım değil; haktır”

“Beslenme Saati bir yardım değil; haktır” diyen Başkan Çalık, “Çocuklarımızın, bu ülkenin aydınlık geleceğine güçlü bir adım atabilmeleri için gereken en temel koşullardan biridir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu projeyi büyütmek ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hayatına eksik başlamasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte daha güzel, daha aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Bugün Beylikdüzü’nde ve İstanbul’da, yarın tüm Türkiye’de. Bu ülkenin çocukları için çalışan, hiçbir ayrım yapmaksızın kalbi Türkiye’nin çocuklarıyla atan birileri var ve hep olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)