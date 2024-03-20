FATİH’TE TEK SEFERDE 5 AÇILIŞ, 1 TEMEL ATMA

“Yıllardır bu tempoyla çalışıyoruz” diyen İmamoğlu, “Onlar anladılar ki; biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz. Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler, pes. Er meydanından kaçtılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar. Seçimi iptal ettiler. O zaman ne oldu? Milletimiz bu sefer, tam 806 bin kez tuş etti. Şimdi kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz, daha yeni numaraları var.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU: BELEDİYECİLİKTE BİZİMLEYARIŞAMAYACAKLARINI ANLAYINCA ER MEYDANINDAN KAÇTILAR; İSTERSENİZ HOLLYWOOD'DA FİLM ÇEVİRİN, BU MİLLETİ ALDATAMAZSINIZ KARDEŞİM

Bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime. Şimdi 12 günde ne yapacaklar? Ekrem’i nasıl ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız? Nasıl yalanları uydururuz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Kurgular mı yaparız? Yahu, isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin, bu milleti aldatamazsınız kardeşim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Fatih Toplu Hizmet Tanıtım Töreni” ve halk buluşmasında konuştu. “Eminönü Meydanı ve Unkapanı arası çevre düzenlemesinin, Ragıp Gümüşpala Caddesi düzenlemesinin, Ali Paşa Sarayı zemin altı otoparkının, Sarayburnu Arkeoparkı’nın, Tekfur Sarayı Yaşam Parkı’nın açılışlarını gerçekleştiriyor, Reşat Nuri Sahnesi’nin temelini atıyoruz” diyen İmamoğlu, İstanbul’un merkez ilçesi Fatih özelinde yaptıkları hizmetlerin detaylı bir dökümünü yaptı.

“YILLARDIR BU TEMPOYLA ÇALIŞIYORUZ”

“Yıllardır bu tempoyla çalışıyoruz” diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“2 yıl önce, ‘150 günde 150 açılış’ diye duyuru yaptığımızda, şöyle bir şey düşündü herhalde bize rakip olan anlayış. ‘Evet, atıyor’ falan dediler. Sonra baktılar ki, bunlar gerçekten bayağı iş bitirmişler, bayağı temel atıyorlar. Gıklarını çıkaramadılar. Bizden önceki dönemden çok daha az parayla hem de yaptık. Onlardan misli misli fazla iş başardık. Bunun aslında anlamı; İstanbul'a bereketi getirdik, bereketi. Bunlar, İstanbul’un bereketini kaçırmıştı. Biz, o bereketi geri getirdik. Bereket, bizim inancımızda, kültürümüzde çok değerli bir kavramdır. Bu mübarek Ramazan ayının güzel vasıflarından da biridir. Biz, milletçe biliriz ki, en üst seviyede gayret gösterirsek, adaletten şaşmazsak, işlerimiz de bereketli olur. ‘İstanbul'a bereketi getirdik’ derken, aslında öyle yaparak getirdik. İstanbul tarihinin iddiayla söylüyorum, en gayretli, en çalışkan yönetimi olduk. Hiçbir işimizde adaletten milim şaşmadık.”

“SARAYBURNU PARKI’NI 10-15 YIL UNUTTULAR”

“Gelirken uğradım; Sarayburnu Parkı'nda olağanüstü güzel işler yaptık. Hepiniz biliyordunuz; Sarayburnu Parkı çöplük gibiydi. Öyle değil mi? Yani bir insanın tarihine, geçmişine bu kadar ilgisiz olması… Tamam, orada bir şantiye yapıldı. Üstünden 10-15 beş yıl geçti. Unuttular. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yapılan anıtı orasıdır. ‘Acaba niye unuttular’ diye, insan düşürmeden edemiyor. Değerlerine bu kadar uzak duran ve sinsice birtakım hususlara yorum yapan bir yönetimi, ben bir daha görmedim. Biz nasıl bakarız biliyor musunuz bu tür olaylara? Tarihimizin tamamı bizim. Tarihimizin geçmişinden bugüne her anı, her kişisi bizim; eksiğiyle, yanlışıyla, zaferleriyle kutlamalarıyla, bayramlarıyla. Fatih Sultan Mehmet de bizim, Kanuni Sultan Süleyman da bizim. Mustafa Kemal Atatürk; bizim. Hepimizin. Onun için biz, tarihine saygıyla bakarak, bu alanların düzenlenmesine büyük önem verdik. Mutlaka Yerebatan Sarnıcı’nı gidin görün. Pırlanta gibi oldu. Beyazıt Meydanı'nı dolaşın. Pırlanta gibi oldu. Ordu Caddesi'ni dolaşın. Pırlanta gibi oldu… Vatan, millet, ordu… Öyle yani!”

“1 NİSAN'DAN İTİBAREN FATİH'E BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞINIZ MAHİR POLAT BAŞKANIMIZLA ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

“İBB Miras ve belediyemizdeki diğer görevlerinden bildiğiniz ve özellikle Fatihlilerin gönlünü çoktan fethetmiş olan, değerli yol arkadaşım, şimdi Fatih'te Belediye Başkan adayımız -inşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan'dan itibaren Fatih'e Belediye Başkanı yapacağınız- Mahir Polat Başkanımızla çok güzel işlere imza atacağız. 5 yılda, Fatih'te ve tüm İstanbul'da, bizden önce 25 yıl İstanbul'u yönetenleri biz ne yaptık biliyor musunuz? Burayı ihmal ettikleri için, burayı yok saydıkları için, hepinizin huzurunda onları güzelce bir tuş ettik, tuş. Belediyecilikteki üstün becerimizle ve performanslarımızla onları tuş ettik. İcraatla, hizmetle yatırımla tuş ettik. İstanbul'u talan eden, israf ve ihanet şebekelerini yere serdik. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Milletin parasını, millete verdik. Milletin parasını millete verdikçe, o bir avuç insanın gücü azaldı. Biz, bu şehirde işgallere, ihmallere son verdik. Halka ait alanları, halkın kullanımını açtıkça, onların hareket kabiliyetleri azaldı. İsrafa, ranta, haksız kazanca son verince, israf ve ihanetin şebekelerinin nefesi kesildi.”

“SONUÇTA NE OLDU BİLİYOR MUSUNUZ?”

“Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Onlar anladılar ki; biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz. Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler, pes. Er meydanından kaçtılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar. Onlar, 31 Mart 2019’da da seçimi kaybedince, yine er meydanından kaçtılar. Seçimi iptal ettiler. O zaman ne oldu? Milletimiz bu sefer, tam 806 bin kez tuş etti. Şimdi kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz, daha yeni numaraları var. Bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime. Şimdi 12 günde ne yapacaklar? Ekrem’i nasıl ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız? Nasıl yalanları uydururuz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Kurgular mı yaparız? Yahu, isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin, bu milleti aldatamazsınız kardeşim. Bu işler onların uzmanlığı ama ben şunu çok iyi biliyorum. Milletimiz bunu çok güçlü şekilde ispat etti. Milletin vicdanı karşısında hiçbir güç duramaz. Ben, 86 milyon insanımın da 16 milyon İstanbullunun da vicdanına kurban olayım.”

“İSTANBUL'UN EN GÜÇLÜ BULUŞMASI NE ZAMAN BİLİYOR MUSUNUZ?”

“Onun için 16 milyon mert İstanbullunun vicdanına da adaletine de aklına da fikrine de oyuna da güveniyorum kardeşim. 31 Mart'ta, mertlik kazanacak, mertlik. Particilik değil, belediyecilik kazanacak. Partizanlık değil, dürüst ve ahlaklı yönetim kazanacak. Bir avuç insan kaybedecek, 16 milyon İstanbullu kazanacak. Bunu başarmak için oyumuzu ve gücümüzü birleştirmeye hazır mıyız? İstanbul'un en güçlü buluşması ne zaman biliyor musunuz? 31 Mart’ta. Sandıkta, şu ya da bu partinin değil, İstanbul'un zaferi için birleşmeye hazır mıyız? Bu partiler ötesi bir seçimdir. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul'un ittifakını kazandırmaya hazır mıyız? İstanbul'un rotasını geri çevirmeye çalışanlara, israf, rant düzenini yeniden hakim kılmak isteyenlere, bir avuç insanın avuçlarını yalayacakları bir 31 Mart'ı var etmeye hazır mıyız? Milletin bileğini bükemeyeceklerini bir kez daha gösterelim. Bir kez daha görecekler onlar, milletin karşısında hadlerini bilmeyi. Milletin elini öpecekler. O el 16 milyon İstanbul'un eli. Hem de bereketli eli. O el, milletin mübarek elidir. Gayretle, adaletle, bereketle bugünlere geldik. Hep birlikte aynı yolda, çok büyük hedeflere, çok daha hızlı ulaşmaya hazır mıyız? İstanbul için tam yol demeye hazır mıyız? O zaman yolunuz açık olsun. Hizmetlerimiz hayırlı uğurlu olsun.”

İmamoğlu, konuşmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel, CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve usta sanatçı Zihni Göktay’ı platforma davet etti. Çekilen anı fotoğraflarından sonra, Eminönü Meydanı ve diğer hizmetler resmen hizmete girmiş, Reşat Nuri Sahnesi yeni binasının da temeli atılmış oldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)