Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ardından göreve başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, kamu yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, spor kulübü başkanları, komşuları ve hemşerilerini makamında ağırlıyor. Hayırlı olsun ziyaretlerinde Başkan Aksu, çalışmalarında başarı dileğinde bulunan misafirleriyle bir süre sohbet ettikten sonra fikir, öneri ve görüşlerini dinliyor, ziyarete gelenlere teşekkür ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Başkan Aksu; Makamımız sokaklar olacak

Göreve geldikten sonra kendisiyle beraber çalışacak başkan yardımcıları ve birim müdürlerini belirleyen Aksu, saha çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sarıyer’de henüz yapımı devam eden ve ilçede günde 6000 bin kişiye sıcak yemek üretilecek Hanife Füsun Ürkmezgil Sahra Mutfağı ve Aşevi’nde incelemelerde bulunan Başkan Aksu, aşevinin en kısa sürede hizmete açılması için gerekli talimatları ilgili müdürlüklere vererek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

İSKİ saha ekibi ile Kumköy Mahallesi’nde Sarıyer’e artı değer katacak projelerin hayata geçmesi için yer ve alan incelemelerinde bulunan Başkan Aksu, ‘Komşularımızı hizmetlerimizle buluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz’ dedi. Ziyaretleri kabul ederken kendisiyle buluşmak isteyen komşularıyla en kısa zamanda bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Aksu, ‘Zorlu bir seçimi kazanmış olmanın sevincini bizimle paylaşmak isteyen tüm komşularımıza kapılarımız sonuna kadar açık.

Hayırlı olsun ziyaretine gelen tüm dostlarımıza, komşularımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Seçim döneminde, ‘Makamımız sokaklar olacak’ demiştim. Çalışmalarımıza start verdik. ‘Mahallemi Dinliyorum’ projesi için gerekli talimatları verdik. Tüm komşularımızla buluşacak, seçim sevincimizi paylaşacak ve komşularımızın dertlerini dinleyeceğiz’ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)