ZEYTİNBURNU MİLLET CAMİSİ İLK KALABALIK BİR CENAZE NAMAZINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI …

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere çok sayıda kişi merhum Murat Yıldız’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazından sonra helallik alındıktan sonra memleketi Samsun’un Terme ilçesine gönderildi.

Merhumun ağabeyi Ömer Yıldız gazetemize yaptığı kısa açıklamada kardeşimin genç yaşında ani kalp krizi sonucu ölmesi ile aile olarak derin bir üzüntü yaşıyoruz.

Başta kardeşim Murat olmak üzere bütün vefat etmişlerimize ALLAH’tan rahmet dilerim. Bizi bu acılı günümüzde yalnız bırakmayan herkese ailemiz adına çok teşekkür ederim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)