Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), derslerinde başarılı olan lise öğrencileri Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlıyor. Sadece Zeytinburnu’ndaki liselerde eğitim alan ve yeni öğretim yılının birinci döneminde tüm derslerden başarılı bir not ortalaması yakalayarak 60 puanın üzerinde not alan öğrencilerin katılabileceği geziye, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılabiliyor. 21 Ocak ve 4 Şubat 2024 tarihleri arasında kafileler halinde kampa gidecek öğrenciler, 3 gece 4 gün boyunca eğlencesi ve aktivitesi bol bir kış tatili yapma fırsatı yakalayacaklar. Kampa katılım için başvuruların zeygem.org.tr adresinden kabul edildiği tatil etkinliğinde gençlere, yoğun ders çalışma temposunun ardından nefes alma ve bol bol dinlenme fırsatı sunulurken, akıl ve zeka oyunları, seminer, konser, el sanatları, drama, beceri ve oyun etkinlikleri gibi eğlenceli aktivitelerle sosyalleşme imkanı da tanınacak.