30 Ağustos’un yalnızca bir zaferin yıldönümü olmadığını vurgulayan Turan, bugün sahip olduğumuz huzurun, güvenin, özgürce yaşadığımız vatanın, gökyüzünde dalgalanan şanlı bayrağımızın ve semalarımızda yankılanan ezanların bu büyük zaferin mirası olduğunu belirtti.

Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünün sayesinde…

Huzurumuz, rahatımız, bayrağımızın dalgalandığı, ezanların çınladığı semalarımız, özgürce yaşadığımız vatanımız ve şanlı bir mazinin küllerinden doğan devletimiz…

Hepsi bugünün sayesinde.

Bugün 30 Ağustos. Zaferin günü.

Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; başta Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve istiklali için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi, Kurtuluş Mücadelesi’nde emeği geçen tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)