Esnaflık ve ticaret, yüce dinimizin peygamberi, Resulullah (S.A.V.) Efendimizin bizzat icra ettiği, Hadis-i Şeriflerinde yücelttiği, etik kurallarını belirlediği bir meslektir. Bizim inancımızdaki ticaret, ahlâkın ve Müslüman tavrının her yönüyle vücut bulduğu bir ekonomik faaliyettir.

Ahilik geleneği, bu anlayışa sahip çıkmanın, Anadolu Medeniyeti ışığında bu “ahlâklı ve adil ticaret” anlayışının korunması, kurumsallaştırılması ve gelecek nesillere taşınmasıdır.

Ne yazık ki kazanmaktan başka bir şeyin düşünülmediği, kazanmak için her şeyin mubah sayıldığı 21. yüzyıl dünyasında belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz anlayışlardan biri Ahilik’tir.

Bu ülke hedeflerine sadece sanayi ile, sadece tarımla değil, aynı zamanda ticaretle de ulaşacaktır. Güleryüzlü, dürüst, hakkaniyetli esnaflarımızın sayısının artması, hem gündelik hayatımızı güzelleştirecek, hem de hayal ettiğimiz güçlü ve mutlu geleceğimizin inşasına katkı sunacaktır.

Bu sebeple en çok yaymamız gereken, en çok araştırıp tartışmamız gereken medeniyet birikimlerimizden biri çocuklarımıza, Ahilik geleneğimizdir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)