Başkan Bahadır gazetecilerle bir araya geldi

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Bahçelievler’de kahvaltıda buluştu

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği'nin olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası teşrif eden ve gazetecilerle hasbihal eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yerel medyanın önemine dikkat çekti, kendi çalışmalarını anlattı. Bahadır, “3 yılda %10 oranında oyumuzu arttırdık” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Haber : Aykut Kaya

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği, olağan yönetim kurulu toplantısını bu defa da Bahçelievler’de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay Bağcılar’da, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından ağırlanan Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği’ni bu ay ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır misafir etti. Bahçelievler Belediyesi Sempati Sosyal Tesisleri’nde tertiplenen kahvaltılı toplantıda; Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Erdem ve Belediye Başkanı Basın Danışmanı Vehbi Güleş de gazetecileri yalnız bırakmadılar.

Açılış konuşmasını yapan Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Başkanı Mithat Sayar, “Artık bir gelenek haline getirdik ve her yönetim kurulu toplantımızda başka bir ilçede oluyor, o ilçenin belediyesi ve o bölgedeki meslektaşlarımız tarafından ağırlanıyoruz. Ayrıca toplantı sonrasında ilçe belediye başkanımız ve belediye yöneticileriyle bir araya geliyor, kendileriyle hasbihal etme, tanışma ve çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı buluyoruz. Bugün ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın misafiriyiz. Çalışmalarıyla ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken bir isim olan Hakan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kısa sürede dernek olarak çok yol aldık ve İstanbul dışında 11 ilde daha örgütlenmeye başladık. Bu kapsamda çalışmalarımızı arttırarak, derneğimizi daha iyi noktaya taşıyacak, basın camiasının sesi olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

BAHADIR: HER ZAMAN BASININ YANINDA OLDUK

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği’ni böyle bir adım atmaları ve çalışmaları nedeniyle tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da daima basına ve özellik yerel medyaya verdikleri öneme değindi. Bahçelievlerli yerel basın mensuplarıyla belediye başkanlığı öncesini de kapsayan uzun yıllara dayalı bir ilişkisin olduğunu vurgulayan Başkan Bahadır, “Medya mensuplarımız ve özellikle yerel basın çok önemli bir iş yapıyor ve biz daima bunun farkında olduk. Sizlerin bu adımı bizleri çok mutlu etti ve sizleri ağırlamak bizim için önemli” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalara da değinen Bahadır, Down sendromlu gençlerin çalışmasıyla örnek bir proje olan sosyal tesis hakkında bilgi vererek sözlerine başladı. “Şeffaf bir belediyecilik yapıyor, halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” diyen Bahadır, şöyle konuştu: “Vatandaşın beklentilerine cevap vermek için 7/24 çalışıyoruz. Verdiğimizi de düşünüyoruz. Çünkü yapılan bağımsız firma anketlerine göre oy oranımız %49’dan, %59’lara çıkmış görünüyor. Bu da 3 yıl içerisinde neler yaptığımızın bir göstergesidir. %10 oranında önemli bir artış söz konusu. Elbette ki bizden daha iyi arkadaşlarımız vardır. Ama biz Türkiye genelinde kısa sürede bu denli oy oranını arttıran sayılı belediyelerdeniz.”

ERDEM: ÖNEMİNİZ YAKINDA DAHA İYİ ANLAŞILACAK

Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Erdem de bu dönemde yerel medyanın işinin zorlaştığının, yakın zamanda yerel basının kıymetinin daha iyi anlaşılacağının altını çizdi. Ulusal basında saha muhabirliğinin azaldığını ve yavaş yavaş sosyal medyaya dönüldüğünü ifade eden Erdem, “5 yıl sonra başta Anadolu olmak üzere ülke genelinde yerel basının kıymeti daha da artacak ve daha iyi anlaşılacak. Çünkü sizler çok daha farklı bir iş yapıyorsunuz. Kendi ilçenizde veya bölgenizde başta siyasetçi, bürokrat ve STK temsilcileri olmak üzere bölge insanıyla daha bir temas halindesiniz. Onların tek bir pencereden değil geniş kapsamda bölgesini takip etmesi adına tek seçenek olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Türk kahvesi eşliğinde sohbet havasında sona eren program, sosyal tesis önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)