Başkan Bahadır: Bahçelievler’de Vaatlerin % 98’i Yerine Getirildi

Her beş yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerin arifesinde Bahçelievler Belediyesi kendi karnesini ortaya koydu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaklaşık 5 yıl önce seçim çalışmaları sırasında dile getirdiği vaatlerinin yüzde 98’ini gerçekleştirdiğini hatta zaman içinde ihtiyaçlardan doğan ve seçim kampanyasında yer almayan pek çok projeyi de hızla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Seçim kampanyasında, spordan sanata, kültürden eğitime, kentsel dönüşümden sağlığa kadar pek çok başlıkta verdiği sözlerle seçmenlerine daha huzurlu, daha temiz, daha konforlu bir Bahçelievler’de yaşamayı vadettiğini belirten Başkan Bahadır şöyle devam etti: “Verdiğimiz sözlerin yüzde 98’ini gerçekleştirmenin sağladığı gururla ve güvenle yolumuza devam ediyoruz. Komşularımızın güvenini boşa çıkarmadık. En büyük motivasyonumuz sunduğumuz hizmetlerin komşularımın hayatlarını kolaylaştırması ve onları mutlu etmesi.

İlçemizin ihtiyaçlarını, dünyada yaşanan değişimi, Türkiye’nin yüzyılı vizyonunu dikkate alarak hazırladığımız yeni projelerimiz, hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Her yeni adım bizim için vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etme fırsatı sunan yeni bir heyecan.”

PEK ÇOK İLKE İMZA ATILDI

Dr. Hakan Bahadır, belediye başkanlığı süresince hem vaatlerini yerine getirdi hem de pek çok ilke imza attı. Başkan Bahadır tarafından hayata geçirilen başkan danışmanları projesi ile adeta 5.000 kişilik Genç Başkan Danışmanı Ordusu kuruldu. Danışmanlar Başkan Bahadır’ın da katıldığı toplantılarla Bahçelievler’in yönetimine katkı sağlıyor. İklim değişikliği konusunda gençlerle yapılan drama çalışmaları ve panel Birleşmiş Milletler (BM)’de ilgi gördü. Bahçelievler, Dr. Hakan Bahadır döneminde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi oldu. Bahadır’ın vaatleri arasında yer alan, ilçedeki ilk bisiklet yolu hizmete açıldı, Bahçelievler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı anaokulu açan ilk belediye oldu.

BAHÇELİEVLER YENİLENİYOR

Vaatlerin büyük çoğunluğunu Bahçelievler’de yaşayan vatandaşların yaşamını daha konforlu hale getirecek ihtiyaçlar oluşturuyordu. Belediye bir taraftan yolları, caddeleri, var olan parkları, sosyal tesisleri yenilerken bir taraftan da yeni parkları, sosyal tesisleri, kreşleri, anaokullarını Bahçelievler’e kazandırdı. Yaklaşık 5 yıl içerinde Bahçelievler’de 30 km uzunluğunda, 66 yol yenilendi. Otopark kapasitesi 5’e katlanarak 5 bini aştı. Taksi durakları yenilendi. Ana caddelerde uygulanan çalışmalarla trafik yüzde 50 oranında rahatladı. İhtiyaç olan yerlere yeni parklar sosyal tesisler açıldı. İlçedeki 93 parkın revizyonu, tadilatı ve bakım işlemleri tamamladı, parkların büyük bölümüne kameralar konuldu. Kuleli, Zafer, Sadri Alışık, Sempati ve Konak Sosyal Tesisleri vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAKANLIK ONAYLI ANAOKULU

İlçedeki en büyük ihtiyaçlardan biri anaokuluydu. İlk belediye anaokulu ve Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu açıldı. Bahçelievler Belediyesi aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı anaokulu açan ilk belediye oldu. Anaokulunun yanı sıra Kadın Merkezi ve Gençlik Merkezi de Bahçelievler’de hizmete açıldı. İlçemizdeki Cami tuvaletlerini ücretsiz hale getirerek temizliğini de üstlendik. Bunun yanı sıra Devlet okullarının da tuvaletlerinin birçoğunu yeniledik ve 83 devlet okulumuzun tuvaletlerinin temizliğini üstlenerek çocuklarımız için WC'leri hijyen hale getirdik. Birçok akıllı projenin hayata geçirildiği Bahçelievler’de ortaokul, lise ve üniversiteli gençleri geleceğe hazırlayacak Teknoloji, Gelişim ve Girişimcilik Merkezi açıldı.

Merkezde açılan Mekatronik Atölyesi, İHA, SİHA ve Drone Tasarım ve Üretim Atölyesi, Green Box Atölyesi, röportaj ve çekim stüdyosu, 3D Modelleme Atölyesi, Mobil Oyun Geliştirme Atölyesi, e-Spor Merkezi ve Girişimcilik Atölyesi’ne gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençleri, çocukları destekleyen belediye kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yaparak üreten kadınların yanında yer aldı ve almaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye kadınlar meclisi kuruldu, meslek gelişimi için eğitim, kurslar ve Kadın El Emeği Festivalleri düzenlendi. SAĞLIK

VATANDAŞIN AYAĞINA GELDİ

Bahçelievler’de son 5 yılda hayata geçirilen en önemli projelerden biri “Evde Sağlık Hizmeti” oldu. Doktor ve evde bakım uzmanı hemşirelerden oluşan evde sağlık ekibi, Bahçelievler sınırları içinde yaşayan ihtiyacı olan kişileri evinde muayene, imkanlar dahilinde tıbbi bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriliyor. Evde Bakım Hizmeti kapsamında ise yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, kimsesiz ilçe sakinlerinin evleri temizleniyor, saç-sakal kesimi ve benzeri kişisel bakımları yapılıyor. Bedensel sağlığın yanı sıra ilçedekilerin ruhsal sağlığı için de adımlar atıldı.

Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Merkezi (BADEM) geçtiğimiz yıl yetişkin, ergen ve çocukların alanında uzman psikologlardan terapi alma imkanı buldukları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’ni açtı. Randevu sistemi ile hizmet veren merkezde çocuklar için oyun terapi alanları da bulunuyor.

SPOR KENTİ BAHÇELİEVLER

Son 5 yılda markalaşma yolunda emin adımlarla yürüyen Bahçelievler’in “Sporun Başkenti” olarak anılacağı yatırımlar yapıldı. Özellikle Yaz-Kış Spor okulları Bahçelievler’de sporun yaygınlaşmasına, çocuk ve gençlerin spor yapan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Bahçelievler, 19 ayrı lokasyondaki spor tesisleri ile yüzme, voleybol, basketbol, kick box, olimpik okçuluk, atletizm, güreş, taekwondo, satranç ve daha pek çok branşta yaklaşık 250 bin kişinin spor yapma imkânı bulduğu bir spor kentine dönüştü.

ENGELSİZ YAŞAMA TAM DESTEK

Bahçelievler’de özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata katılmalarını kolaylaştıracak çözümler her zaman belediye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Dr. Hakan Bahadır’ın belediye başkanlığı döneminde açılan Engelsiz Yaşam Merkezi sosyalleşmek için ayrıcalıklı bir alan sunarken özel gereksinimli bireylerin spor yapmalarına imkânı sunan adımlar da atıldı. Yüzme, masa tenisi, jimnastik, boccia, basketbol, atıcılık, dart, okçuluk ve futbol branşlarında 4,5 yılda binlerce kayıt alındı.

Skolyoz engellilere Hidroterapi Hizmeti, Özel Çocuklara At’lı Terapi imkânı sunuldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN MERKEZİ

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Bahçelievler Belediyesi, 2019-2023 yılları arasında 41 bin 527 kişiye sosyal yardımda bulundu. 156.056 Aileye Yardım Kartı, 87 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin belediyeden aldıkları yardımları sisteme üye esnaflardan almalarını sağlayan Bizim Esnaf projesi ile bugüne kadar yerel esnafa 150 Milyon TL destek sağlandı.

BADE İLE YARDIMLAR ÇOĞALIYOR

Bahçelievler Belediyesi’nin sosyal belediyecilik kapsamında hayat geçirdiği bir başka önemli proje ise Bahçelievler Aile Destek Evi (BADE) ile yapılan çalışmalar. Aile Destek Evi, hayırseverlerin birinci el ayni yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada köprü vazifesi görüyor, ikinci el eşyaların bakım ve temizliği yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDI

Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın göreve geldiği ilk andan itibaren gündemin ilk maddesine koyduğu ve hızlandırmak için adımlar attığı kentsel dönüşüm çalışmaları özellikle 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremi sonrası daha da hızlandı. Belediye, 5 kentsel dönüşüm ofisiyle vatandaşlara hizmet veriyor. Bahçelievler’de 23 bin bina bulunuyor. 1999 depreminden bugüne kadar yaklaşık 9 bine yakın bina inşa edildi.

Bunların yaklaşık 5 bin tanesi kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilendi. Böylelikle 200 bine yakın kişi sağlam binalarda oturmaya başladı. Dr. Hakan Bahadır’ın başkanlığı döneminde yaklaşık 2.000 bina inşa edildi.

SIFIR ATIK PROJESİ İLE İSRAF ÖNLENDİ

Tüm dünyanın gündemindeki sıfır atık Bahçelievler Belediyesi’nin öncelikli gündem maddesi. İlçedeki 200 adet bayat ekmek kumbarası ile 300 tonu aşan bayat ekmeğin yani 10 Milyon TL’nin çöpe gitmesine engel olundu ve hayvansal gıdaya dönüştürüldü.

Ayrıca bu atıktan 8 ton kedi köpek maması elde edildi. Maske ve eldiven, giysi ve cam atıkları için atık toplama zinciri oluşturuldu. Mobil atık getirme merkezi ile elektronik atıkların ve pillerin toprağa karışması önleniyor. Atık ilaç projesi ile 90 eczaneden atık ilaçla toplanıyor. İlçede son 3 yılda 18 bin 600 ton atık geri dönüştürüldü. Çocuklar ve gençler önceliğimiz Bahçelievler Belediyesi her yıl öğrencilere yaptığı yardımları bu yıl da artırarak vermeye devam ediyor. Anaokulu, ilköğretim, lise ve Kuran Kursu öğrencilerine 600 TL (toplam 62 Milyon TL tutarında) kırtasiye yardımı yapan Belediye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi her bir üniversiteli öğrenciye 3.600 TL, (toplamda 42 Milyon TL) tutarında burs veriyor.

Bahçelievler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilere kırtasiye yardımı yapmaya, üniversitelilere destek olmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasına kısa bir süre kala okul hazırlıkları yapan velilere destek olmayı amaçlayan belediye yardımlarını duyurdu.

Belediye bu yıl anaokulu, ilköğretim, lise ve Kuran Kursu öğrencilerine 600 TL kırtasiye yardımı yaptı. Kırtasiye yardımı başvuruları Bahçelievler Belediyesi’nin web sitesi üzerinden yapıldı. Başvurunun kabul edilmesinin ardından veliler, Bahçelievler Belediyesi tarafından geliştirilen Bizim Esnaf uygulamasına kayıtlı, kırtasiye dükkânlarından ihtiyaçlarını alabiliyorlar.

ÜNİVERSİTELİLERE BURS YOLDA

Bugüne kadar 120 bin öğrenciye eğitim desteği veren Bahçelievler Belediyesi geleneği bu yılda bozmadı. Üniversiteli öğrencilere burs verme hazırlığında olan Belediye tarafından daha önceki yıllarda gençlerin LGS, YKS VE KPSS sınav harçlarını ödendi, belediye 12 bin öğrenciye kampüs harçlığı, 4 bin öğrenciye fatura desteği sağlandı. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır “Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimleri sırasında yanlarında olmayı çok önemsiyoruz.

Velilerimiz, öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken biz de her yıl olduğu gibi destek vermek, velilerimizin yanında olmak istedik ve 600 TL kırtasiye yardımı kampanyamızı başlattık. Kırtasiye yardımı alan aileler, alışverişlerini Bahçelievler’deki Bizim Esnaf uygulamamıza üye kırtasiye dükkânlarından yapabilirler. Öğrencilerimize destek olduğumuz bu kampanya ile hem velilerimizin işi kolaylaşıyor hem esnafımız kazanıyor. Üniversiteliler bizim göz bebeğimiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vereceğimiz burslarla onları desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ESNAFA 150 MİLYON TL DESTEK

Bahçelievler Belediyesi’nin “Bizim Esnaf” adıyla hayata geçirdiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş yapma imkânı sunulan sosyal yardım projesi ile yerel esnafa da destek sağlanıyor. Her yıl yeni üyelerle yardım ağının genişlediği “Bizim Esnaf” projesinde esnafa 80 milyon TL’yi aşan destek sağlandı. 2023 yılı sonuna kadar sağlanacak desteğin 150 milyon TL'ye ulaştı. Bahçelievler Belediyesi hayata geçirdiği sosyal yardım projesi “Bizim Esnaf” ile yardımlaşma ağını genişletmeye devam ediyor.

Bahçelievler’de ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yerel esnafı desteklemek amacıyla başlatılan “Bizim Esnaf” projesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş yapma imkânı sunuluyor, yerel esnafa da destek sağlanıyor. Proje kapsamında marketten kasaba, berberden manava, kırtasiyeye kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren esnaf sisteme kayıtlı bulunuyor. Yaklaşık 520 esnafın kayıtlı olduğu sistemde kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı ise 40 binin üzerinde.

SOSYAL YARDIMLAR EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Ramazan ayı öncesinde projede kaydı olan ihtiyaç sahiplerinin kartlarına 750 TL’lik Ramazan erzak desteği tanımlayan Bahçelievler Belediyesi son olarak anaokulu, ilköğretim, lise ve Kuran Kursu öğrencilerine 600 TL kırtasiye yardımında bulundu. Yardım alan aileler de çocuklarının okul ihtiyaçlarını “Bizim Esnaf” üyesi kırtasiye dükkânlarından karşılıyor. Her yıl büyümeye devam eden Bizim Esnaf projesini çok önemsediklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sistemi nasıl kurduklarını şöyle özetledi:

“Projemizde ilk adım olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ettik. Ardından her birine özel alışveriş kartları çıkardık. Kişiye özel tanımlı alışveriş kartlarının içine, vatandaşların yoksulluk seviyesine göre değişen puanlar yükledik. Bu çalışmalar devam ederken ilçemizdeki küçük esnaflarımızla da anlaşma yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da anlaşmalı olduğumuz esnaflara giderek alışverişlerini yaptılar. Vatandaşlar ne kadarlık alışveriş yapmışsa; her ay belediye olarak düzenli şekilde esnaflarımıza ödemelerini gerçekleştiriyoruz.”

Projenin yeni kampanyalarla büyüdüğünü ifade eden Bahadır “Bizim Esnaf projesinin üye sayısı yükselirken yerel esnafımıza sağladığımız destek de artıyor Esnafımıza sağladığımız destek 80 milyon TL’ye ulaştı. 2023 yılında verilen desteğin ise 50 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

TÜM YARDIMLAR TEK MERKEZDEN

Projeden yararlanmak isteyen Bahçelievlerli vatandaşlar, cep telefonlarına ‘Bizim Esnaf’ mobil uygulamasını yükleyerek de bu hizmetten aynı şekilde yararlanabiliyor. Önemli avantajlar sunan proje sayesinde artık vatandaşların yardım almak için her ay belediyeye gelmesine, evrak doldurmasına ve zaman harcamasına da gerek kalmadı. Sosyal yardımlar artık tek bir merkezden, kolay ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Haber: Burak GÜNEY - DÜNYA HABER AJANSI (DHA)