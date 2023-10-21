Akşam İsrail'i kınadı, sabah İspanya'ya gitti...

Belediye yetkilileri gezide...

Bahçelievler Belediyesi yöneticileri, 'teknik inceleme programı' çerçevesinde İspanya’ya gitti. 19-23 Ekim tarihler arası İspanya gezisine, başta Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Başkan yardımcıları Göksel Erdem, Metin Kefelioğlu, Helil Görgül ve Ayhan Kalkan olmak üzere, 25 AK Partili Meclis Üyesinden 19 kişi, 17 CHP'li Meclis Üyesinden 11 kişi ve 3 MHP'li Meclis Üyesinden 2 kişi kafileye katıldı. Toplam 33 kişilik kafile listesinde bulunan Oktay Kocbıyık son anda listeden çıkarıldı.

"3 günlük milli yas" ilan edildiği gün sosyal medya hesabından Filistin ile ilgili bir video paylaşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Gazze'de bir zulüm yok. Gazze'de bir soykırım var. İnsanlık suçu var. Dün akşam 500 kişiyi öldürdüler" dedi ve İspanya'ya geziye gitti. Bahadır'ın yerine AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Kalyoncu vekaleten bakacak..

AK Parti ve CHP'den 6 meclis üyesi, MHP'den 1 meclis üyesi geziye katılmadı. Bazı meclis üyeleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve belediyenin borçlu olması, milletin parasıyla yurt dışına gidilmesinin etik olmadığı, ayrıca Filistin'de yapılan zulme karşı ülkede 3 gün yas ilan edildiği bir ortamda gezinin iptal edilmemesinin doğru olmadığını vurguladı.