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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağcılarlılarla Buluştu

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Samsun Günleri’ne konuk olan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Bu faaliyetlerle vatandaşların memleket hasreti giderdiğini söyleyen Muş, “Bizim Bağcılar Belediyesi'nin özellikle bu tip programlarda bir tecrübesi, bir kabiliyeti var. İyi organizasyonlar yapıyorlar, imkan sağlıyorlar” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:36
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağcılarlılarla Buluştu
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Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Bağcılar’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Muş gezisine önemli ticaret merkezlerinden biri olan İSTOÇ’la (İstanbul Toptancılar Çarşısı) başladı. Esnafla kahvaltı yapan Muş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Muş’un ikinci durağı ise Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi oldu. Muş, burada Memleket Günleri adıyla düzenlenen etkinlikte Samsun Günleri’ne katıldı. Bakan Muş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, 6-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinliğin açılışını yaptı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İnsanlar kültürleriyle yaşarlar

Samsun’un hem tarımda hem de turizmde önemli gelişmeler sağlayan bir il olduğunu söyleyen Muş, “Bu faaliyetler bir nebze de olsa Samsun'a gitmeden aslında oradaki hasretinizi giderebilecek bir imkan sunuyor. Bizim Bağcılar Belediyesi'nin özellikle bu tip programlarda bir tecrübesi, bir kabiliyeti var. İyi organizasyonlar yapıyorlar, imkan sağlıyorlar ve buradaki derneklerin hemen hemen tamamıyla diyalogları var, ilişkileri var, bu programlar organize ediliyor. Yeni doğan nesillere bu tanıtımları yapacaksınız. Bu önemli bir şey. İnsanlar kültürleriyle vardır. Kültürleriyle yaşarlar. Gelenekleriyle yaşarlar devletler de öyledir. Devletler de gelenekleriyle ayakta dururlar” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz

Sivil toplum kuruluşlarının memleketlerimizin değerlerini İstanbul'da da korunabilmesi, sonraki nesillerimizin bu değerler üzerine yaşatabilmesi adına önem arz ettiğini belirten Özdemir de “Aynı şekilde Bağcılar’ımızda birçok memleketlinin yoğun olarak yaşadığı bir ilçeyiz. Bu açıdan çok zengin bir kültüre sahip, Anadolu'nun dokusunu, Anadolu'nun hamurunu yoğun bir şekilde yaşadığımız bir ilçeyiz. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızı çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyemizin kuruluşundan bu tarafa her zaman önem gösteren bir yapıyı oluşturmuş durumdayız. Sivil toplum kuruluşlarımızın beklentilerini, taleplerini bizzat birebir görüşerek yerine getirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Ülkemizin büyümesinden üretim politikalarının önemi var

Ekonomideki gelişmelere de değinen Özdemir şunları söyledi: “Ülkemizin büyümesinin özellikle son 9’uncu çeyrekte hiçbir şekilde duraksamayan büyümesindeözellikle üretim adına uygulanan politikaların çok büyük önemi var. Zincir marketlerde yapılan çalışmalar neticesinde fiyatlardaki durgunluğun sağlanması adına kıymetli bakanımıza şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum.”

Yöresel lezzetlerin tadına baktılar

Konuşmaların ardından katılımcılar Samsun’un tarihini ve kültürünü anlatan sergiyi gezdi. Davetlilere keşkek başta olmak üzere Samsun yöresinin lezzetlerinden ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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