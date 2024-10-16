Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar’ın yaptığı konuşmasında dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verirken 27 Ekim Bulgaristan seçimlerinde DPS’nin desteklemnesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Başkan Sayar “27 Ekim’de Bulgaristan’da gerçekleşecek seçimlerde Türk’ün partisi Halk ve Özgürlükler Hareketi 8 numaraya oylarınızı vermeniz bir vatan borcudur. Mutlaka ve mutlaka DPS’yi orada iktidar yapmak bizlerin boynunun borcudur. Her kim ne söylerse söylesin, Halk ve Özgürlükler Hareketi bir varoluş hareketidir. Bulgaristan’da ki Türklerin tek temsilcidir. Oylar 8 numaraya” dedi.

Halk ve Özgürlükler Hareketi DPS’nin Şumen Milletvekili Hamit Hamit yaptığı konuşmasında DPS’ye yapılacak seçimlerde oy istedi. 8 numaraya oy isteyen DPS Şumen Milletvekili Hamit Hamit katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.

DPS Silistire Milletvekili Adayı Sezer Sayın’da yaptığı konuşmasında seçimlerinin önemine değinerek DPS’ye 8 numaraya oy istedi. DPS Bağcılar Temsilcisi Mustafa Hacı ve DPS Güneşli Temsilcisi Gürsel Köylü’de birer konuşma yaptılar.

Başkan Sayar “Bu ayrışmayı, bu ötekileştirmeyi engelleyecek Atatürk kadınlarıdır, Balkan Türkleri kadınlarıdır, Trakya kadınlarıdır”

Kahvaltılı iştişare toplantsının kapanış konuşmasını Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar yaptı. Başkan Sayar “Atatürk’ün hemşerileri, bir pazar sabahı bu salonu doldurduğunuz için ayaklarınıza sağlık hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Derneğimiz ile ilgili sizleri azda olsa bilgilendirmek istiyorum. 2022 yılında yani iki yıl önce bu derneği kurma gereksimi doğdu. Bağcılar’ın her noktasında ki kurucu unsurlarımızı bir araya getirerek Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneğini kurduk.

Derneğimizin merkezi Hürriyet Mahallesi Çarşamba pazarının oradaydı. Mülkü satılınca oradan Güneşli meydana taşıdık. Şimdi oradanda Hürriyet veya Bağlar Mahallesinde bir dernek merkezi arıyoruz. Yakın zamanda açacağız. Özellikle kadınlarımız, kadın kollarımız orada faaliyetlerini yürütecekler. Kadının olmadığı hiç bir yerde hiç bir başarı elde edilemez. Ve birliği, beraberliği bizim kadınlarımız sağlayacaktır. Bu ayrışmayı, bu ötekileştirmeyi engelleyecek Atatürk kadınlarıdır, Balkan Türkleri kadınlarıdır, Trakya kadınlarıdır.” dedi.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “27 Ekim’de oylarımızı 8 numaraya veriyoruz. Türk’ün mührünü, Balkanların mührünü, 8 numaraya vurarak DPS’yi iktidar yapıyoruz.” dedi.

İstişare toplantısına DPS Şumen Milletvekili Hamit Hamit, DPS Silitire Milletvekili Adayı Sezer Sayın, İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Erdem Berkcan, Bağcılar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yaren Sevinç, Bağcılar RUmeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanvekili Mustafa Tekin, DPS Bağcılar Temsilcisi Mustafa Hacı, DPS Güneşli Temsilcisi Gürsel Köylü, Edirne Sipahi Köyü Derneği Başkanı Mehmet Üner, Tekirdağ Federasyonu Başkanı Yüksel Arslan, Esenler Bigalılar Dernek Başkanı Mehmet Kara, Balkanlara Vefa Derneği Başkanı ve Bağlar Mahallesi Muhtarı Şaban Hocaoğlu, Güneşli Balkan Türkleri Derneği Eski Başkanı Özcan Sırmalı, Güneşli Bulgaristan Göçmneleri Platformu öncüleri Sali Vatansever, Sedat Sezgin,İYİ Parti İstansbul Kadın Kollarından Özlem Atropat, Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Derneği yönetim kurulu üyeleri Üzeyir Dalgıç, Halit Oral, Erkan Damar, Hakan Günay, Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Kahraman ve yüzde sekseni çifte vatandaş olan dernek üyeleri, katılımcılar, davetliler katıldı.