Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak” programı Güneşli Merkez Camiisi’nde Gazi MUstafa Kemal Atatürk için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Atatürk’e dualar edildi. Mevlid-i Şerif sonrası Güneşli Merkez Camiisinin avlusunda bin kişilik katılımcılara pilav, ayran ve lokma ikramı yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Bağcılar - İstanbul

Atatürk’ü Anmak ve Anlamak porgramı Atatürk Fotoğraf Sergisi, Atatürk Bilek Güreşi Turnuvası, Atatürk Satranç Turnuvası açılışı Güneşli Meydanda yapıldı. Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanyardımcısı Volkan Çakmak ve beraberlerindeki STK temsilcileri, Bağcılar Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve misafirler Atatürk Fotoğraf Sergisini gezdiler. Dev Atatürk posterlerinden ve tablolardan oluşan sergiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdiler.

Atatürk’ü Anmak ve Anlamak programının açılışında Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “Bugün 10 Kasım ikincisini düzenlediğimiz, geleneksel hale getirdiğimiz, Atatürk’ü Anmak ve Anlamak programımıza hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. 10 Kasım’lar da saat dokuzu beş geçe tüm Türkiye’de hayat durduğu gibi Bağcılar’ımızda da hayat bugün bir kez daha durdu. Atamızı az önce idrak ettiğimiz Mevlid-i Şerif ile yad ettik. Dualarımızı arşa gönderdik, onun aziz ruhuna Mevlid-i Şerifimizi okuduk. Şimdi burada geçen sene olduğu gibi Atatürk Fotopraf Sergimiz, Atatürk Bilek Güreşi Turnuvamız, Atatürk Satranç Turnuvamız gerçekleşecek.” dedi.

Mithat Sayar “Atatürk’ün izinden, yolundan yürümek zorundayız!”

Başkan Mithat Sayar “Atatürk’ü anlamalıyız. Atatürk’ün fikirlerini yaşatmamız gerektiğini ifade etmek için farklı bir oraganizasyon yapmaya gayret ediyoruz. Eğer bizler Atatürk’ün yolundan giden Türk gençliği olarak, geleceğe bırakacağımız mirası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ilelebet payidar kılmak için Atatürk’ün izinden, yolundan, yaptıklarından yürümek zorundayız. Çevremiz, dört bir yanımız düşmanla çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihte Türk Milleti hep oyunlarla baş etmiştir, bozguna uğratmıştır. Yüz bir yıl öncede vatanımızı istila edenler, işgal edenlere karşı bir çift mavi göz çıkıp bunları İzmir’de denize dökmüştür ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur. Bizlerde Atatürk’ün gençliği olarak Atatürk’ün fikirlerini, inkilaplarını, düşüncelerini yaşatmak ve onu en iyi şekilde anlamak zorundayız. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş mücadelesi veren şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diler, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. “ diyerek soğun havaya rağmen katılan herkese teşekkür etti.

Bağcılar Belediye Başkanyardımcısı Volkan Çakmak “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu bizim oraların tabiri ile Gazi Paşa’nın ölümünün 86.yıl dönümünde anıyoruz. Bugün burada farklı etkinliklerle Atamızı anlayacağız inşallah.” dedi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun “Bugün burada GAzi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86.yılı münasebetiyle Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği’nin düzenlemiş olduğu Atatürk’ü Anmak ve Anlamak programımızın başlangıcı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben sözlerime başlerken öncelikle öok şey borçlu olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün var olmasının en önemli sebebi olan Gazi MUstafa Kemal Atatürk’e rahmet, minnet ve şükranlarımı bildirerek sözlerime başlamak istiyorum. Şayet Mustafa Kemal Atatürk’ün fikrini, zikrini, ülküsünün anlayamazsak sadece kuru gürültülerle günlerimizi geçiririz. Mustafa Kemal Atatürk’ü en çok sevmek demek görevini en iyi yapmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk’ü en çok seven demek, gece gündüz demeden dünyanın en saygın insanları arasına girmek demek. Yani Nobel’de bir Türk vatandaşının ödül alması demek. Uzayda yürüyen bir astronot demek. Cumhuriyet demek Mustafa Kemal Atatürk demek. Doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna karşı vazifemizi yerine getirebilmemiz için öncelikle dünyada Türkiye Cumhuriyeti’nin muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığını görmeli ve takip eden değil, takip edilen bir ülke olma yolunda gayret göstermeliyiz.” dedi.

Kaymakam Abdullah Uçgun “Birileri hayır ve hasenatla yad edilecekse bunların en başında Gazi Musytafa Kemal Atatürk gelir”

Kaymakam Abdullah Uçgun “Tabiki Türkiye Cumhuriyeti Devleti düne göre bugün çok daha güçlüdür. Hele hele savunma sanayiinde güçlü durumda. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gururlandığım bir konu, savunma sanayinin gelişme hızı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında ikinci bir devlet yoktur. Özelikle belli konularda mesela SİHA’lar da artık Türk Malı SİHA’lar dünyanın en çok tercih ettiği, almak için sıra beklediği bir konumda. Tabiki bu bizi gururlandırıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün o muhasır medeniyet dediği seviyesinin üzerine çıkmanın br parçasıdır. Birileri hayır ve hasenatla yad edilecekse bunların en başında Gazi Musytafa Kemal Atatürk gelir. Bu memlkette herkesin mandayı düşündüğü bir zamanda herkesin elimizde lütfedilen topraklarda nasıl yaşarız acaba birilerinin eteğinin altına sığınarak bunu yapabilirmiyiz diyen vatan haini demiyorum, sadece çaresizlikten bitap düşmekten, savaşmaktan yorulmaktan kaynaklı bir çare arandığı bir noktada birileri dedi ki bunların hiç birie gerek yok. Türk halkına güvenirsen onun önüne düşersen ona umut verirsen Türk halkı seni istediği hedefe götürecektir demiştir ve Mustafa Kemal Atatürk o umutsuzluğun baş gösterdiği anda Türk Milletini ardına almış 9 Eylül’de düşmanı denize dökerek İzmir’de 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ialn etmiş, bizde 101 yıldır gururla bu bayrağın altında Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyün kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.” dedi.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneğinin geleneksel hale getirdiği Atatürk’ü Anmak ve Anlamak programı için Güneşli Meydana kurulan dev Atatürk posterleri, tablolara vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar birbirileri ile bu dev posterler ve çerçeveler nönünde fotoğraf çekilmek için birbirileri ile yarıştılar. Güneşli meydana kurulan dev satranç takımıyla da çocuklar babaları, anneleri ile satranç oynadılar. Atatürk Satranç turnuvasına da yediden yetmişyediye yoğun katılım sağlandı. Atatuürk Satranç Turnuvasının birincisi 77 yaşında ikincisi 18 yaşında üçüncüsü de 9 yaşında oldu. Çocuklar kategorisindede dokuz yaşında turnuva birincisi oldu. Dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Atatürk Bilek Güreşi Turnuvasında da Tuzla’dan, Beylikdüzü’nden, Edirne’den, Tekirdağ’dan, Kırklareli’nden katılım sağlandığı görüldü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Bilek Güreşi Turnuvası, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Erkan Damar, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Teoman Yıldırım, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Hayrettin Sönmez de katılarak gösteri maçı yaptılar. Dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Atatürk’ü Anmak ve Anlamak etkinliklerine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bağcılar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kürşat Koç, Bağcılar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yüksel Yılnaş, Bağcılar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yaren Sevinç, Güneşli Mahallesi Muhtarı Engin Kılıç, Bulgaristan Halk ve Özgürlükler Hareketi Bağcılar Temsilcisi Mustafa Hacı, Güneşli etmsilcisi Gürsel Köylü, Edirne Uzunköprü Sipahiköyü Dernek Başkanı Mehmet Üner, Bağcılar Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkanvekili Mustafa Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)