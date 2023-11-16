Mustafa Kemal Atatürk Vefatının 85.Yılında Güneşli'de Dualarla Anıldı

Cumhurİyetİmİzİn kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete intikalin 85.yılında Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformuna bağlı Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği tarafından Güneşli Merkez Camiisinde düzenlenen mevlidi şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen mevlidi şerifte Atatürk için dualar edildi.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “Cumhuriyet'imizin banisi hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 85.yılı münasebeti ile Güneşli Merkez Camiisinde okuttuğumuz Mevlid-i Şerif sonrası ikramda bulunduk. Programımıza Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP Bağcılar İlçe Sekreteri Erdinç Kaya, Zafer Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Kaan Camii Akkaya, Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Asgerov, Güneşli Mahallesi Muhtarı Atik Yağmur, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Necip Özçakır, Bağlar Mahallesi Muhtarı Şaban Hocaoğlu, 15 Temmuz Mahallesi Muhtarı Orhan Demir, Bağcılar Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkanvekili Mustafa Tekin, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, Yeşil Trakyalılar Derneği Başkanı Serkan Ablak, Edirne Uzunköprü Sipahi Köyü Derneği Başkanı Mehmet Üner, Bağcılar Kızılay Şube Başkanı Serkan Küçük,İBB ve Bağcılar Belediye AK Parti Meclisi Üyesi Erdal Yılmaz, Bağcılar Belediyesi CHP Eski Meclis Üyesi Cem Kılıç, Çıldır Gençlik Derneği Başkanı Tolga Bora Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Eski Meclis Üyesi Cengiz Kara, Şehit Er Gürol Alpago'nun abileri Şenol Alpago, Birol Alpago, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Erkan Damar, Trakya derneklerinin aksaçlısı Üzeyir Dalgıç, Mahmutbey Selanikliler Derneği Onursal Başkanı Fuat Sarp, Samsunlu İşinsanı Yusuf Sarıoğlu, ÇATKON Genel Başkanı Yüksel Arslan, Bağcılar Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hacı, dernek başkanları, yöneticileri, binlerce vatandaş katıldı.Emeği geçen herkese, katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.

Programımıza ikramlarda katkı sunan Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur'a, Bağcılar Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Erdem Berkcan'a, Şehit Er Gürol Alpago'nun abileri Şenol Alpago ve Birol Alpago'ya, a, çay ikramında bulunan Güneşli Merkez Camiisi Çay Ocağı işletmecisi Kerim Yaz'a teşekkür ederiz. Mevlid-i Şerifin duyurusu için 50 pankartımızı üstlenen Güneşli Haber Gazetesine, pankart asılması için destek veren Bağcılar Belediyesine teşekkür ederiz.” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatrük’ü edebiyete intikalinin 85.yılında saygıyla anıyoruz. Ptrogramda emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’üedebiyete intikalinin 85.yılında saygıyla anıyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Binlerce kişi katıldı

Cumhurİyetİmİzİn kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete intikalin 85.yılında Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformuna bağlı Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği tarafından Güneşli Merkez Camiisinde düzenlenen mevlidi şerife Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP Bağcılar İlçe Sekreteri Erdinç Kaya, Zafer Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Kaan Camii Akkaya, Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Asgerov, Güneşli Mahallesi Muhtarı Atik Yağmur, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Necip Özçakır, Bağlar Mahallesi Muhtarı Şaban Hocaoğlu, 15 Temmuz Mahallesi Muhtarı Orhan Demir, Bağcılar Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkanvekili Mustafa Tekin, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, Yeşil Trakyalılar Derneği Başkanı Serkan Ablak, Edirne Uzunköprü Sipahi Köyü Derneği Başkanı Mehmet Üner, Bağcılar Kızılay Şube Başkanı Serkan Küçük,İBB ve Bağcılar Belediye AK Parti Meclisi Üyesi Erdal Yılmaz, Bağcılar Belediyesi CHP Eski Meclis Üyesi Cem Kılıç, Çıldır Gençlik Derneği Başkanı Tolga Bora Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Eski Meclis Üyesi Cengiz Kara, Şehit Er Gürol Alpago'nun abileri Şenol Alpago, Birol Alpago, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Erkan Damar, Trakya derneklerinin aksaçlısı Üzeyir Dalgıç, Mahmutbey Selanikliler Derneği Onursal Başkanı Fuat Sarp, Samsunlu İşinsanı Yusuf Sarıoğlu, ÇATKON Genel Başkanı Yüksel Arslan, Bağcılar Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hacı, dernek başkanları, yöneticileri, binlerce vatandaş katıldı.Katılanlara tavuklu pilav, ayran, lokma ve çay ikramında bulunuldu.