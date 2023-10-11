MARUF’a Vefahane Yaşam Merkezi damga vurdu

Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 09:54
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlediği Marmara
Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) üçüncüsü 4-7 Ekim 2023’te İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Kurulduğu günden bu yana hizmetleriyle yerel yönetimlerde öncü
olan Bağcılar Belediyesi de örnek projeleriyle MARUF’ta yerini aldı. "Yaşam Boyu Şehirler" başlığı
altında “Kentte Yaşlılık” konulu oturuma Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Avukat
Octavio Vergara Andueza konuşmacı olarak katıldı.
Doç. Dr. Hande Sart’ın moderatörlüğünde
düzenlenen programda; genel nüfusun kentlerde yoğunlaşması ve yaşlanmaya evrilen demografik
dönüşümü ile birlikte yerel yönetimler gündeminde önemli bir yer tutan yaşlılık politikaları ve
uygulamaları ele alındı.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
Dünya genelinde yaşlı nüfus artıyor
Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konuyu seçtiklerini söyleyen Özdemir, “Yaşlı denildiğinde Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tanım gereği 65 yaş ve üzeri nüfus anlaşılmaktadır. Genel
nüfus içinde 65 yaş üzerindeki yaşlı nüfusta, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla
artmaktadır. BM (Birleşmiş Milletler) tahminlerine göre, küresel nüfus içinde yaşlı nüfus oranı 2050
yılında 10 milyarın yaklaşık 2 milyarı 65 yaşın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.
Yaşın ilerlemesi
fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve benzeri pek çok değişikliği beraberinde getirmektedir. Bu
değişiklikler yaşlı bireylerin gündelik yaşamlarını sürdürme kabiliyetlerinin ve toplumsal rollerinin
genç yaşlara göre farklılaşmasına neden olmaktadır.
Dolayısıyla, bireylerin bulundukları mikro ve
makro çevreleri bu değişimlere uyum göstermediğinde, yaşlıların yaşamları zorlaşmakta, onları
toplumda adeta “farklı”, “yalnız”, başka” bireylere dönüştürebilmektedir. İletişimin bozulmaya
başladığı bu dönem sosyolojik yaşlanmanın başlangıcı sayılabilir. Bu süreçte yaşlılar yeni rollerine
uygun davranmaya ve yeni bir sosyal çevrede tutunmaya çalışırlar” dedi.
Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz
Ülkemizde ortalama yaşam süresinin arttığını ve yaşlıların sağlıklı yaşam sürmeleri, kaliteli yaşlılık
dönemi geçirmeleri için alınması gereken tedbirlerin önem kazandığına dikkat çeken Özdemir,
“İnsanın, yaşamın her safhasında mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürmesi en tabii hakkıdır. Bunun
en iyi şekilde kullanılabilmesi için geçmişten geleceğe köprüler kurarız.
Kültürümüzü ve değerlerimizi
yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızın toplumla bütünleşmesi, hayatın içinde aktif bireyler
olmaları amacıyla yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bağcılar’da yaşlıların hayatlarını
kolaylaştırmak, desteklemek ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktayız.
Yeni hizmet modelleriyle sevgiyi, merhameti, saygı ve dayanışmayı daha da güçlendirmek istiyoruz”
diye konuştu.
15 farklı atölyede eğitim ve 6 farklı alanda terapi hizmeti veriyoruz
Özdemir, Bağcılar Belediyesi olarak yaşlılara yönelik Haziran ayında hizmete sundukları Vefahane
Yaşam Merkezi hakkında bilgi verdi. 5 kattan oluşan Yaşam Merkezi’nin modern ve çok amaçlı
kullanıma uygun bina olduğunu ifade eden Özdemir şunları söyledi: “Vefahane Yaşam Merkezi’nde
ücretsiz olarak 15 farklı atölyede eğitim ve 6 farklı alanda terapi hizmeti veriyoruz. Türkiye'de bir ilki
gerçekleştirerek 65 yaş ve üzeri bireyler için teknolojik özel cihazlar ve sistemle kurulan sanal terapi
modeli hizmet veriyoruz.
Bağcılarda yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşlanmanın getirdiği hareket
kısıtlığı önlemek için geliştirilen modüllerle; günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerilerini
kazandırarak, bireylerin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini sağlıyoruz.
Bunun yanında psikolojik danışmanlık birimi, diyetisyen hizmeti, geriatri hemşire hizmeti, kişisel
bakım, banyo, kuaför hizmeti de bulunuyor. Aşçılık kursunda lezzetli yöresel yemekleri yapan
kursiyerler, el becerileri atölyesinde ise hünerlerini sergiliyor.
Marangozluk atölyesinde üretilen ahşap
oyuncaklar ise torunlara hediye olarak götürülüyor. Müzik atölyemiz ise büyüklerimiz hem dinleniyor
hem de keyifli zaman geçiriyor. Müziğe ilgi duyan büyüklerimizden oluşan bir koro kurmayı da
düşünüyoruz. Kimi akıl-strateji oyunlarıyla hafıza zayıflamasının önüne geçerken kimi de hobi
bahçesinde zamanını değerlendirebiliyor.
Teknoloji, Dini Bilgiler, Hat Sanatları, Okuma-Yazma, Spor
Merkezi, Kütüphane, Sohbet Salonu da diğer atölyelerden bazıları. Bel fıtığı ve omurga kemiği
eğikliği sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası iki bastonla yürüyen Güllü Gölçek isimli kursiyerimiz spor
salonundaki eğitim sonunda bastonlarını attı. Böyle güzelliklere de şahitlik ediyoruz. Merkezimizde
hem yararlı hem keyifli zaman geçiren yaşlılarımızı sabah servis araçlarıyla evlerinden alıyor akşam
tekrar evlerine götürüyoruz.”
Katılımcılar, Vefahane’yi çok beğendi
Özdemir’in anlattıkları davetliler tarafından çok beğenildi. Yapılan hizmetleri alkışlayan katılımcılar,
Vefahane Yaşam Merkezi’ni açan Özdemir’i ve emeği geçenleri tebrik etti.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)