MARUF’a Vefahane Yaşam Merkezi damga vurdu

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlediği Marmara

Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) üçüncüsü 4-7 Ekim 2023’te İstanbul

Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Kurulduğu günden bu yana hizmetleriyle yerel yönetimlerde öncü

olan Bağcılar Belediyesi de örnek projeleriyle MARUF’ta yerini aldı. "Yaşam Boyu Şehirler" başlığı

altında “Kentte Yaşlılık” konulu oturuma Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Avukat

Octavio Vergara Andueza konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Hande Sart’ın moderatörlüğünde

düzenlenen programda; genel nüfusun kentlerde yoğunlaşması ve yaşlanmaya evrilen demografik

dönüşümü ile birlikte yerel yönetimler gündeminde önemli bir yer tutan yaşlılık politikaları ve

uygulamaları ele alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dünya genelinde yaşlı nüfus artıyor

Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konuyu seçtiklerini söyleyen Özdemir, “Yaşlı denildiğinde Dünya

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan tanım gereği 65 yaş ve üzeri nüfus anlaşılmaktadır. Genel

nüfus içinde 65 yaş üzerindeki yaşlı nüfusta, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla

artmaktadır. BM (Birleşmiş Milletler) tahminlerine göre, küresel nüfus içinde yaşlı nüfus oranı 2050

yılında 10 milyarın yaklaşık 2 milyarı 65 yaşın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Yaşın ilerlemesi

fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve benzeri pek çok değişikliği beraberinde getirmektedir. Bu

değişiklikler yaşlı bireylerin gündelik yaşamlarını sürdürme kabiliyetlerinin ve toplumsal rollerinin

genç yaşlara göre farklılaşmasına neden olmaktadır.

Dolayısıyla, bireylerin bulundukları mikro ve

makro çevreleri bu değişimlere uyum göstermediğinde, yaşlıların yaşamları zorlaşmakta, onları

toplumda adeta “farklı”, “yalnız”, başka” bireylere dönüştürebilmektedir. İletişimin bozulmaya

başladığı bu dönem sosyolojik yaşlanmanın başlangıcı sayılabilir. Bu süreçte yaşlılar yeni rollerine

uygun davranmaya ve yeni bir sosyal çevrede tutunmaya çalışırlar” dedi.

Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz

Ülkemizde ortalama yaşam süresinin arttığını ve yaşlıların sağlıklı yaşam sürmeleri, kaliteli yaşlılık

dönemi geçirmeleri için alınması gereken tedbirlerin önem kazandığına dikkat çeken Özdemir,

“İnsanın, yaşamın her safhasında mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürmesi en tabii hakkıdır. Bunun

en iyi şekilde kullanılabilmesi için geçmişten geleceğe köprüler kurarız.

Kültürümüzü ve değerlerimizi

yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızın toplumla bütünleşmesi, hayatın içinde aktif bireyler

olmaları amacıyla yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bağcılar’da yaşlıların hayatlarını

kolaylaştırmak, desteklemek ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktayız.

Yeni hizmet modelleriyle sevgiyi, merhameti, saygı ve dayanışmayı daha da güçlendirmek istiyoruz”

diye konuştu.

15 farklı atölyede eğitim ve 6 farklı alanda terapi hizmeti veriyoruz

Özdemir, Bağcılar Belediyesi olarak yaşlılara yönelik Haziran ayında hizmete sundukları Vefahane

Yaşam Merkezi hakkında bilgi verdi. 5 kattan oluşan Yaşam Merkezi’nin modern ve çok amaçlı

kullanıma uygun bina olduğunu ifade eden Özdemir şunları söyledi: “Vefahane Yaşam Merkezi’nde

ücretsiz olarak 15 farklı atölyede eğitim ve 6 farklı alanda terapi hizmeti veriyoruz. Türkiye'de bir ilki

gerçekleştirerek 65 yaş ve üzeri bireyler için teknolojik özel cihazlar ve sistemle kurulan sanal terapi

modeli hizmet veriyoruz.

Bağcılarda yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşlanmanın getirdiği hareket

kısıtlığı önlemek için geliştirilen modüllerle; günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerilerini

kazandırarak, bireylerin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini sağlıyoruz.

Bunun yanında psikolojik danışmanlık birimi, diyetisyen hizmeti, geriatri hemşire hizmeti, kişisel

bakım, banyo, kuaför hizmeti de bulunuyor. Aşçılık kursunda lezzetli yöresel yemekleri yapan

kursiyerler, el becerileri atölyesinde ise hünerlerini sergiliyor.

Marangozluk atölyesinde üretilen ahşap

oyuncaklar ise torunlara hediye olarak götürülüyor. Müzik atölyemiz ise büyüklerimiz hem dinleniyor

hem de keyifli zaman geçiriyor. Müziğe ilgi duyan büyüklerimizden oluşan bir koro kurmayı da

düşünüyoruz. Kimi akıl-strateji oyunlarıyla hafıza zayıflamasının önüne geçerken kimi de hobi

bahçesinde zamanını değerlendirebiliyor.

Teknoloji, Dini Bilgiler, Hat Sanatları, Okuma-Yazma, Spor

Merkezi, Kütüphane, Sohbet Salonu da diğer atölyelerden bazıları. Bel fıtığı ve omurga kemiği

eğikliği sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası iki bastonla yürüyen Güllü Gölçek isimli kursiyerimiz spor

salonundaki eğitim sonunda bastonlarını attı. Böyle güzelliklere de şahitlik ediyoruz. Merkezimizde

hem yararlı hem keyifli zaman geçiren yaşlılarımızı sabah servis araçlarıyla evlerinden alıyor akşam

tekrar evlerine götürüyoruz.”

Katılımcılar, Vefahane’yi çok beğendi

Özdemir’in anlattıkları davetliler tarafından çok beğenildi. Yapılan hizmetleri alkışlayan katılımcılar,

Vefahane Yaşam Merkezi’ni açan Özdemir’i ve emeği geçenleri tebrik etti.