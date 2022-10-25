KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:Kimsenin Gücü Türkiye Cumhuriyeti’yle Bağımızı Koparmaya Yetmez

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nden bulunan Altınbaş Üniversitesi’nin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış töreni yapıldı. Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Kıbrıs Meselesi bir Türklük Davasıdır”

Sezonun açılış dersini yapan Tatar, “Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi ve Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu bir konferans verdi. Kıbrıs meselesinin bir Türklük davası olduğunu belirten Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır, Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkı. Kıbrıs Türk halkı, varlığını sürdürebilecekse o adanın şartlarında mutlaka tarihle gelen bağlar, hak ve hukuk bir bütün olarak korunmaktadır. Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları ile o bölgedeki hakkımızın korunmasında birlikte hareket etmek zorundayız. Kıbrıs davası müşterek ve milli bir davadır. Varlığımızı sürdürebilmemiz için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği şarttır. Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin işbirliği ile olacaktır. KKTC bir gerçektir. Artık 60 yıl sonra Kıbrıs Türklerini ortadan kaldıracak bir siyaseti asla kabul etmeyiz. Bizim yolumuz egemenlik yoludur. Kimsenin gücü, Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağları koparmaya yetmez. Ben milli siyaseti temsil ediyorum. Milli siyaset, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, başı dik bir şekilde yaşayabilme mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğu için teşekkür ederim” dedi.

“Her zaman ilimin ve bilimin yanında olduk”

Üniversitelerin toplumların gelişimine katmış olduğu değeri çok iyi bildiklerini söyleyen Özdemir ise “Altınbaş Üniversitesi’nin ilçemizde kurulmasından emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Altınbaş Üniversitesi ilçemizin hem bilim hem de kültür ekosistemine önemli hizmetlerde bulunmakta. Bağcılar Belediyesi olarak her zaman ilimin, bilimin yanında olduk. Üniversite öğrencilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Programın sonunda uluslararası çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a Fahri Doktora unvanı takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )