İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel Dönüşümün Önünde Hiç Bir Engel Bırakmayacağız

BAĞCILAR KİRAZ EVLER’DE ANAHTARLAR TESLİM EDİLDİ

Resmen bir baştan savma seçime doğru bir kampanya modeli” dedi. Öne sürülen modelin kura yöntemi öngördüğüne değinen İmamoğlu, “Evin depreme dayanıksız olması yetmiyor. Bir de kazanırsan olacak. Senin evin çürükse senin başvurunu kabul edeceğim ama kurada çıkarsan. Kurada çıkmazsan yandın. Bir deprem olursa yandın. Bakın böyle kentsel dönüşüm işi olmaz” ifadelerini kullandı. 14 Mayıs’tan İstanbul Yenileniyor’ modelinin daha hızlanacağının kaydeden İmamoğlu, “Çünkü önünde hiçbir engel bırakmayacağız. 14 Mayıs'tan sonra seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Bağcılar / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor modeliyle yapımına başladığı projelerden ilkini bitirdi. ‘300 Günde 300P Proje’ hizmet maratonu kapsamındaki projelerden Kiptaş Bağcılar Kiraz Evler’de hak sahipleri evlerine kavuştu. Anahtar teslimi için düzenlenen törende hak sahipleri anahtarlarını İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. Törende CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekili Özgür Karabat, Küçükçemece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yer aldı.

DÖNÜŞÜM YAYGINLAŞACAK

Kentsel dönüşümün zamana karşı yarış olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, depremde hayatını kaydeden canlar nedeniyle acılar yaşandığını anımsattı. Tamamlanmış bir kentsel dönüşümün, şehirlerin ayakta ve hayatta kalabilmesi için verilmesi gereken önemli bir mücadele olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Düşüm projesi yüzlerce, binlerce insanımızın hayatta kalması demektir. Burada 253 konut var. Türkiye'nin ortalama aile yapısına baktığınızda aslında 1000’e yakın insanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Bunun adı net olarak budur. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız gerçekten bir can kurtarma meselesi gibi ele alınmış bir meseledir. Dönüşüm sürecinin hiçbir aşamasında. Rantı, çıkarı önümüze bir hesap olarak koymadık. 2021’de hizmete açtığımız İstanbul Yenileniyor platformu doğru ve kolay kentsel dönüşüm adına örnek bir organizasyondur. 14 Mayıs'tan sonra bu organizasyon İstanbul'da daha büyük hız ve güç kazanacak. Çünkü önünde hiçbir engel bırakmayacağız. 14 Mayıs'tan sonra seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız” diye konuştu.

VATANDAŞIN YARARINA OLAN BİR KAMPANYA DEĞİL

“O kadar doğru bir model ki şu anda hükümet kopyaladı ve uyguluyor” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bu kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modelin aslında biz ilk yaptığımızda onlar bizi internet sitesi üzerinden, İstanbul Yenileniyor mekanizması kurdunuz diye aşağı çekmeye çalıştıklarında gelin siz de uygulayın demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın. Hiç önemli değil. Yeter ki bir vatandaşımızın bile hayatı kurtulsun. Ancak şunu söyleyeyim, vatandaşın yararına olan bir kampanya modelini açıkladıklarını söyleyemem. Resmen bir baştan savma seçime doğru bir kampanya modeli.”

PROJE DEĞİL SEÇİM ÖNCESİ PROPAGANDA

‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ kampanyası ile seçim öncesi alelacele bir model öne sürüldüğünü kaydeden İmamoğlu, “Yüzyılın dönüşümüne başladık diyenlerin aslında nasıl bir ikiyüzlülük içinde olduklarını size tarifleyeceğim. Bu proje insanlar evleri yıkılmadan, sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa vatandaşa şu süreye kadar başvur yoksa hakkını kaybedersin denir mi? Hem de bir iki ay içinde. Akılcı bir iş mi? Yani bir kampanya yapıyorsun ve diyorsun ki; aman ha şu sıraya kadar başvur. Yoksa hakkını kaybedersin. Amacın ne? Seçim öncesi propaganda. Pek alıp İstanbul'da ya da Türkiye'de kaç ev sakat, kaç ev yıkılmak üzere bunun üzerine bir model açıklasan eyvallah başımın üstünde yeri var. Yok şu tarihe kadar başvur. Bu kampanya bir seçim kampanyası, bir kentsel dönüşüm kampanyası değil. Madem kentsel dönüş ve bir çare var elinde. Bunu bu uygulamayı niye süreyle sınırlıyorsun. Millete bunun açıklamasını yap” dedi.

KURADA ÇIKMAZSAN YANDIN

Hükümetin başlattığı projeye yüksek başvuru olması halinde kura çekileceğinin açıklandığını belirten İmamoğlu, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Yani neresinden tutsanız bu bir kentsel dönüşüm kampanyası değil, bir seçim kampanyası. Evin depreme dayanıksız olması yetmiyor. Bir de kazanırsan olacak. Sosyal konut yaparsın, düşük gelirli insanlara bir sosyal konut imkanı sağlarsın. Bunu kuraya açarsın anlarım. Ama şimdi Bağcılar'da şurada binalar var. Senin evin çürükse senin başvurunu kabul edeceğim ama kurada çıkarsan. Kurada çıkmazsan yandın. Bir deprem olursa yandın. Bakın böyle kentsel dönüşüm işi olmaz. Bu dönüşüm projesi ya da kampanyası değil. Seçim kazanma kampanyası. Ama bizim milletimiz bu arsızlığa bu utanmazlığa bu millete hakaretten asla ve asla aldanmayacak. Buna karşı cevabını verecek. Niye bu tür çirkin yollara başvuruyorlar? Çünkü seçimden önce belki oy getirir diye. Hiçbir hazırlık yapmadan başladıkları bu kampanyadan birkaç kişiyi aldatabiliriz diye ortaya koyuyorlar. Devam ettirip ettirmeyeceklerini bile bilmiyorlar. Zaten ümitleri de yok seçimi kazanmaya. Acaba biz bu şekilde milleti aldatır mıyız diye yol arıyorlar.”

BÜTÜN TÜRKİYE'DE DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ

“Biz vatandaşlarımızı aydınlatmak zorundayız” diyen İmamoğlu, “İnsanların canıyla seçim kumarı oynanmaz. 15 Mayıs'tan itibaren bakın size söz veriyoruz; hiçbir süreye, hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan risk altındaki herkesin evini, iş yerini yenilemek için çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de başlatacağız. Bunların yaptığı gibi de yapmayacağız. Biz bu ülkenin hükümeti, belediyesi, özel sektörü, üniversitesi, vatandaşı; bu belediye şu partiden, bu belediye bu partiden demeksizin el ele verip çalışacağız, size söz veriyorum, el ele verip çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇOK UZUN SÜRE DÖNÜŞÜM İÇİN ÇARE ARADILAR”

Anahtar teslimi yapılan Bağcılar Kiraz Evler projesini örnek gösteren İmamoğlu, “Bu işi çok iyi bildiğimizin ve doğru yaptığımızın net olarak göstergesidir” dedi. Kentsel dönüşüme gidilen eski dairelerin 1992 yapımı olduğunun bilgisi paylaşan İmamoğlu, süreçle ilgili şunları söyledi:

“Eski site 2017 yılında riskli yapı ilan ediliyor. Sitede yaşayanlar çok uzun süre dönüşüm için çare aradılar. Dayanıksız bloklarda korku içinde yaşadılar. Sonuçta 2020’de yine bizim teşvikimize üçte iki çoğunluğu sağladılar. KİPTAŞ'a başvurdular. KİPTAŞ örnek proje için çalışmalara başladı. Mimari projesi de sakinleriyle paylaşıp onların beğenilerine sunuldu. 2021’de buranın yıkımını başlattık. Buranın yıkımını başlattığımızda sekiz blok olduğu için üç günde yıkılmasına planlamıştı. Ama tam sekiz saatte yıkıldı. O kadar kötü bir koşullarda olan bir binaydı.”

“HAVAYA BAKIP İŞ YAPMAYACAKSINIZ”

TOKİ’nin Tuzla'da 3,5 yılda, 508 konutun yalnızca temelini atabildiğini belirten İmamoğlu, “Havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. KİPTAŞ’a teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmediler. Ortada gerçek bir iş bilmeyle, iş bilmemezlik arasındaki farkı görebilirsiniz. TOKİ’nin hemen bitişiğinde KİPTAŞ olarak yaklaşık bir buçuk senede bir başka projeyi başlattık ve bitirdik. Yüz binlerce konut yapacağım diye vatandaşı kandıran akla sakın prim vermeyin. Bunlar hiçbir zaman konut üretme değil ya bahane üretme ya da bir avuç insanı mutlu etme süreci yönettiler. Buraya gelir Bağcılar, Kiraz Evler Dönüşüm Projesi'ni inceler, nasıl yapılması gerektiğini görür” dedi. Son üç yılda oluşan maliyet farkının vatandaşa yansıtılmadığını paylaşan İmamoğlu, “Bizim yaptığımız finansman modeli ve anlaşmada, vatandaşlarımızın ilave cebinden tek bir kuruş bile çıkmadı. Herkes şunu iyi bilsin. Biz işini iyi bilen, görevine sahip çıkan insanlarız. Biz şu anda oluşan ittifak sürecinde bir de seçimin içindeyiz. Tabii ki bana da bir ilave görev verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı. İstanbul deneyimi üzerinden ülkemizin her şehrine, her sathına; ulaşımdan şehirciliğe, çevreden deprem güvenliğine kentsel dönüşüm modellerinden birçok altyapı işlerine varıncaya kadar katkı sunmamla ilgili bir sürece dahil olmam görevi tebliğ edildi. Bu görevi veren ve iş birliği içerisinde Türkiye'yi ayağa kaldıracak olduğumuz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ EKREM İMAMOĞLU OLARAK SÖYLÜYORUM

İşini bilen, liyakatli insanlarla ülkeyi yöneteceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Huzurlu, sağlam, güvenli şehirler oluşturmak için gece gündüz çalışacağız. Siz de yeni ve mutlu bir adım yaşama adım atmak istiyorsanız lütfen 14 Mayıs'ta seçime gidiniz. Seçimde vicdanınızla ve adaletinizle oyunuzu kullanmanızı istiyoruz. Türkiye insanların ayrıştığı, bölündüğü değil; bir avuç insanın bölüştüğü değil, 86 milyon insanın bu ülkenin nimetlerini eşit ve ortak bir biçimde bölüştüğü bir yöne doğru evirilmesini istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da yeni dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu değil, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum. Evlatlarımın, bu memleketin evlatlarının, hiçbir grubun seçkin evlatlarından ayrımcılık gören evlatlar olarak yetişmesini istemediğin bir ülkede var olsun istiyorum. Burada oturacak iki yüz elli üç ailenin çocukları Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir başka çocuğumuzla eşit bir hayat koşullarına erişsin diye bunu istiyorum. Bağcılar Kiraz Evler hayırlı olsun bu kentsel dönüşümü en etkili şekilde İstanbul'un her noktasında ve Türkiye'nin her noktasında devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

KURT: AFET ÖNCESİ İNSANLARI EVLERİNE KAVUŞTURDUK

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da İstanbul Yenileniyor’un Türkiye'nin dayanıklı kentler olmasında ilk somut uygulama olduğunun altını çizdi. Kurt, “Bugün yaklaşık sekiz yüz insanımızın yaşadığı kent sitesinde olası bir afet öncesi insanlarımızı tahliye edip yeni evlerine kavuşturduğumuz için çok şanslı ve mutluyuz. Hızlı bir süreç yönettik. 523 konuttan oluşan projemizi kısmi olarak teslim etmeye başlıyoruz. Çok yakın zamanda da bölgeye hitap edecek, hizmet edecek kreşimizi de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Evinin anahtarını İmamoğlu’nun elinden alan hak sahiplerinden Hatice Döğer ise duygularını “Ben bugünümüz için bayram diyorum. Çok emek verildi ama çok şükür boşa gitmedi” cümleleriyle ifade etti.

DEPREME DAYANIKLI YENİ EVLERİN YAPIMI TAMAMLANDI

253 konuttan oluşan Bağcılar Kiraz Evler dönüşüm projesinin temeli Haziran 2021’de atıldı. Proje, İstanbul Yenileniyor modeli kapsamında anahtar teslimi yapılan ilk uygulama oldu.

Kapalı site olarak tasarlanan ve 4 bloktan oluşan projede; 253 adet daire ve 1 kreş bulunuyor. Blokların ortasındaki meydan; çocuk oyun, spor ve oturma alanları ile süs havuzu gibi peyzaj öğeleriyle donatıldı. Sosyal tesisin de yer aldığı sitede kapalı otopark da yer alıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)