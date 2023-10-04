İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
kapsamında bugün özel misafirlerini ağırladı. Barınağı gezen İstoç İlköğretim Okulu öğrencilerine
Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin de eşlik etti. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve
can dostlarımızın yaşam ortamlarını gözlemlemek amacıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli dakikalar
yaşandı.
Öğrencilere sunum yapıldı
Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı alanları dolaşan ilkokul öğrencilerine veterinerler
tarafından farklı kategorilerde bilgilendirmeler de yapıldı. Tedavi ve rehabilitasyon, hayvan toplama
nakil aracı ve acil müdahale ve nakil aracının tanıtımı, besleme ve bakım konularında sunum
gerçekleştirildi. Hayvanların toplanma aşaması, tedavi süreçleri ve sahiplendirilmesi de aşamalar
halinde öğrencilere anlatıldı.
Minikler, kedi ve köpekleri elleriyle besledi
Yapılan sunumlardan sonra öğrenciler elleriyle hayvanları besledi. Kedileri ve köpekleri besleyen
çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Ayrıca barınağı gezen öğrencilerin her birine 100 gr dostluk
maması hediye edildi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)