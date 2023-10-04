İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

kapsamında bugün özel misafirlerini ağırladı. Barınağı gezen İstoç İlköğretim Okulu öğrencilerine

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin de eşlik etti. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve

can dostlarımızın yaşam ortamlarını gözlemlemek amacıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli dakikalar

yaşandı.

Öğrencilere sunum yapıldı

Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı alanları dolaşan ilkokul öğrencilerine veterinerler

tarafından farklı kategorilerde bilgilendirmeler de yapıldı. Tedavi ve rehabilitasyon, hayvan toplama

nakil aracı ve acil müdahale ve nakil aracının tanıtımı, besleme ve bakım konularında sunum

gerçekleştirildi. Hayvanların toplanma aşaması, tedavi süreçleri ve sahiplendirilmesi de aşamalar

halinde öğrencilere anlatıldı.

Minikler, kedi ve köpekleri elleriyle besledi

Yapılan sunumlardan sonra öğrenciler elleriyle hayvanları besledi. Kedileri ve köpekleri besleyen

çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Ayrıca barınağı gezen öğrencilerin her birine 100 gr dostluk

maması hediye edildi.