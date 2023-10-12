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Futbolun Babaları Turnuvası 2’nin kura çekimi yapıldı

Bağcılar Belediyesi’nin 40 yaş üstü esnaf ile kurum ve kuruluşlarda hizmet veren her kesimden vatandaşı spora teşvik etmek ve sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği “Futbolun Babaları Turnuvası 2’nin”, kura çekimi ve lansmanı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 11:59
Futbolun Babaları Turnuvası 2’nin kura çekimi yapıldı
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Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı konuşmada 300 bin gencin yaşadığı ilçede spora
yönelik devasa hizmetler sunduklarını hatırlatarak, amatör spor kulüplerine her yıl önemli bütçe
ayırdıklarını belirtti. Özdemir, “Kulüplerimizin oluşturacağı bir çatı kulüp ile kendi gençlerimizin yer
alacağı iddialı bir takımı geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bağcılar’ın evladı olan Nihat Kahveciler
yetiştireceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde düzenlenen spiker Ertem Şener’in sunduğu kura çekimi ve
lansmana Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Murat Şahin, eski milli futbolcular Evren Turhan, Saffet Akyüz ile İbrahim Yattara’nın yanı sıra
turnuvada oynayacak takımların oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Özdemir, Mahmutbey Stadında düzenlenecek turnuvanın
Youtube kanalından canlı yayınlanacağını belirterek, “Karnaval havasında geçmesini istiyoruz.
Oyuncularımız sahada top koştururken, eşleri ve çocukları ile diğer yakınları da kendilerini desteklesin
ve maçlara heyecan katsın” dedi.

“Yeni tesisler ve 2 kapalı yüzme havuzu müjdesi”
İlçeye spor alanında da önemli yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Özdemir, “100 Yıl
Mahallesi’ne halı saha 42 Evler bölgesine halı saha ile basket sahası yaptık. Dünya Gazetesi’nin
yakınında büyük bir ampute profesyonel futbola uygun saha ve yanına halı saha, Kazım Karabekir
Mahallesi’nde halı saha ve basket sahası inşa edeceğiz.100 Yıl ve Hürriyet mahallelerimize de havuz
ve fitness salonu kazandıracağız” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 30 milyon liralık hibe
aldıklarını da ifade eden Özdemir, “Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak sağ olsun, her anlamda bizleri
destekliyor” dedi. Bağcılar’da 300 bine yakın gencin bulunduğunu da hatırlatan Özdemir, gençlerin
her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına yönelik hizmetlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

“Nihat Kahveciler yetiştireceğiz”
Özdemir, “Amatör spor kulüplerimize her yıl önemli bütçeyi ayırıyoruz. Müsabakalara ulaşım olmak
üzere ihtiyaçlarının önemli kısmını karşılıyoruz. Kulüplerimizin oluşturacağı bir çatı kulüp ile kendi
gençlerimizin yer alacağı iddialı bir takımı geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bağcılar’ın evladı olan
Nihat Kahveciler yetiştireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. 7 hafta sürecek turnuvada 32 takım mücadele edecek.
‘VAR’ sistemi uygulanacak. 14 Ekim’de başlayacak turnuva 26 Kasım’da final müsabakasıyla sona
erecek. “Başarılı takım” ve “centilmen takım” ile “En Yaşlı Sporcu” “Fair-Play Özel Ödülü” sunulacak.
Ayrıca tüm takımlara sürpriz hediyeler verilecek.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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