Futbolun Babaları Turnuvası 2’nin kura çekimi yapıldı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı konuşmada 300 bin gencin yaşadığı ilçede spora

yönelik devasa hizmetler sunduklarını hatırlatarak, amatör spor kulüplerine her yıl önemli bütçe

ayırdıklarını belirtti. Özdemir, “Kulüplerimizin oluşturacağı bir çatı kulüp ile kendi gençlerimizin yer

alacağı iddialı bir takımı geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bağcılar’ın evladı olan Nihat Kahveciler

yetiştireceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde düzenlenen spiker Ertem Şener’in sunduğu kura çekimi ve

lansmana Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Üyesi Murat Şahin, eski milli futbolcular Evren Turhan, Saffet Akyüz ile İbrahim Yattara’nın yanı sıra

turnuvada oynayacak takımların oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Özdemir, Mahmutbey Stadında düzenlenecek turnuvanın

Youtube kanalından canlı yayınlanacağını belirterek, “Karnaval havasında geçmesini istiyoruz.

Oyuncularımız sahada top koştururken, eşleri ve çocukları ile diğer yakınları da kendilerini desteklesin

ve maçlara heyecan katsın” dedi.

“Yeni tesisler ve 2 kapalı yüzme havuzu müjdesi”

İlçeye spor alanında da önemli yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Özdemir, “100 Yıl

Mahallesi’ne halı saha 42 Evler bölgesine halı saha ile basket sahası yaptık. Dünya Gazetesi’nin

yakınında büyük bir ampute profesyonel futbola uygun saha ve yanına halı saha, Kazım Karabekir

Mahallesi’nde halı saha ve basket sahası inşa edeceğiz.100 Yıl ve Hürriyet mahallelerimize de havuz

ve fitness salonu kazandıracağız” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 30 milyon liralık hibe

aldıklarını da ifade eden Özdemir, “Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak sağ olsun, her anlamda bizleri

destekliyor” dedi. Bağcılar’da 300 bine yakın gencin bulunduğunu da hatırlatan Özdemir, gençlerin

her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına yönelik hizmetlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

“Nihat Kahveciler yetiştireceğiz”

Özdemir, “Amatör spor kulüplerimize her yıl önemli bütçeyi ayırıyoruz. Müsabakalara ulaşım olmak

üzere ihtiyaçlarının önemli kısmını karşılıyoruz. Kulüplerimizin oluşturacağı bir çatı kulüp ile kendi

gençlerimizin yer alacağı iddialı bir takımı geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bağcılar’ın evladı olan

Nihat Kahveciler yetiştireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. 7 hafta sürecek turnuvada 32 takım mücadele edecek.

‘VAR’ sistemi uygulanacak. 14 Ekim’de başlayacak turnuva 26 Kasım’da final müsabakasıyla sona

erecek. “Başarılı takım” ve “centilmen takım” ile “En Yaşlı Sporcu” “Fair-Play Özel Ödülü” sunulacak.

Ayrıca tüm takımlara sürpriz hediyeler verilecek.