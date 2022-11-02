Erişilebilir Bilim Projesi’nin Tanıtımı, Bakan Mustafa Varank’ın Katılımıyla Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda Erişilebilir Bilim Projesi kapsamında hizmete sunulan 8 atölyenin tanıtım programına katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Programdaki konuşmasına Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye söylediği “Ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünü hatırlatarak başlayan Bakan Varank, kadim Türk devletlerinin her zaman milletini el üstünde tuttuğunu ifade etti. AK Parti Hükümetinin de hizmet anlayışının temelinde bu duygunun yattığını belirten Varank, “20 yıldır insanımızı baştacı etmeye devam ediyoruz. Hizmete sunduğumuz bu projeyle de engelli kardeşlerimize destek veriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her zaman vatandaşlarının dertleriyle dertlenen bir lider olduğunu kaydeden Varank, “Başbakanlığı döneminde ilk iktidara geldiği günden itibaren engelli kardeşerimize ihtimam gösterdi. AK Parti hükümeti engellilerin de ihmal edilmişliğini bitirmek için yola koyuldu. Örneğin, geçtiğmiz yıl sonu itibarıyla evde bakım alan vatandaş sayısı 35 bine ulaştı. Engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Ulaşım araçlarına ve binalara erişimde devrim niteliinde çalışmaları hayata geçirdik. Yapılan onbinlerce atamayla da engelli çalışan bireylerin memur olmasının önü açıldı” dedi.

ENGELLİ SPORCULAR DESTAN YAZDI

Ülkemizin engellinin görmezden gelindiği günlerden, engelillerin her daim desteklendiği bir ülke haline geldiğinin altını çizen Varank, engelli sporcuların başarılarına da değindi. Varank, “Ampute Futbol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu ve engelli atletler de Tokyo Paralimpik oyunlarında destan yazdı” diye konuştu.

BAĞCILAR DÜNYA MARKASI OLDU

Engelliler Sayarı’nda hizmete sundukları projenin önemine dikkat çeken Varank, Bakanlık olarak engeli bireylerin bilimle içiçe olmasını hedeflediklerini kaydetti. Bağcılar’da engellilerin aileleriyle hayata tutunduğunu ve geleceğe umutla baktığını da belirten Varank, şunları söyledi: “Bağcılar’da çok güzel şeyler oluyor. Dünya markası oldu. Bizim belediyeciilkanlayışımz bu. Ancak halktan taraf olduğunu söyleyen CHP’li belediyer lafla çok şey yaptıklarını söylüyorlar ama icraata geldiğinde ortaya hiçbir şey koyamadıklarını görüyoruz. Demogoji yapıyorlar. Başta İBB Başkanı olmak üzere CHP’li belediyeler gelip Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etsin. Nasıl belediyecilik yapılıyormuş görsünler. Engelliler Sarayı’nı ziyaret etsin. Yalandan, 150 günde 150 proje yazmakla bu işler olmuyor. Dünya litaretürüne temel atmama törenini soktu. CHP’li belediye başkanları Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etsinler. Başkanımız çay ikram eder, vataandaşla bir araya gelmiş olurlar”

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de , AK Partinin politikasının yalnızca insanların fiziki bir sorununun giderilmesi değil, aynı zamanda tamamen engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu kaydetti.

Özdemir: “Mottomuz gençlerin, çocukların belediye başkanı olmak”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir her zaman gençliğe, geleceğe ve eğitime önem veren bir belediye anlayışını devam ettirdiklerini belirtti. Mottolarının gençlerin ve çocukların belediye başkanı olmak, olduğunu kaydeden Özdemir, göreve geldiğinde ilk icraatının Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kurmak olduğunu anlattı. Projenin önemine de dikkat çeken Özdemir, “Biz, engellilerin sadece hayata katılımı değil, öncülük etmelerine de önem veriyoruz” dedi. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail ErkamTüzgen de Engelliler Sarayı’nın daha etkin şekilde kullanılması amacıyla projelere destek verdiklerini belirtti. Bakan Varank’ın engelli halk oyunları ekibi tarafından karşılandığı programda engelli sanatçılar müzik dinletisi sundu. Programa ayrıca 22. Dönem Milletvekili Lokman Ayva, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İstanbul Sanayi ve Teknoloji Müdürü Abdurrahman Aydın, sanatçılar Mustafa Topaloğlu ve Özgün Uğurlu ile engelli kursiyerler ve yakınları katıldı. Program sonunda kursiyer Ahmet Alakuş, ahşap yöntemiyle yaptığı tabloyu Bakan Varank’a hediye etti.

ERİŞİLEBİLİR BİLİM PROJESİ

“Erişilebilir Bilim Projesi” 3D Tasarım kapsamında STEAM 1, STEAM 2, Tekno Girişimcilik, Seramik Çamur, Akıl Strateji Oyunları, Yaşamdaki Matematik ile Tekno Terapi Merkezi bulunuyor. Projede, bilim ve teknolojiyi etkin kullanabilen girişimci ruha sahip engelli bireylerin yetişeceği 8 adet Erişilebilir Bilim Atölyesi hizmet veriyor.