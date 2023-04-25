Enderunlu öğrenciler, TUBİTAK yarışmasında birinci oldu

TUBİTAK tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, “Bir Yudum Nefes” projesiyle Teknolojik Tasarım alanında İstanbul Asya Bölge Birincisi oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na, Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri de katıldı.

3 bin 849 farklı okuldan toplam 43 bin 530 öğrencinin hazırladığı 27 bin 13 projenin yer aldığı yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapıldı. Değerli projelerin yer aldığı yarışmada Bağcılarlı 15 yaşındaki Kerem Gelir ile Nisanur Yıldırım’ın “Bir Yudum Nefes” isimli projesi çok beğenildi ve İstanbul Asya Yakası Bölge Birinciliğini elde etti.

Nefes egzersizi ihtiyacı duyan herkesi kapsıyor

Birinciliğe layık görülen projedeki maskenin prototipi de bulunuyor. Bu maskenin hem kullanımının çok kolay hem de çantada rahatlıkla taşınabiliyor. Kişi panik atak anında maskeyi takıp elektronik ekrandan sesli ve görüntülü olarak verilen komutları yerine getiriyor.

Projenin 3 yıl önce hayata geçirdiği ve TEKNOFEST’te görücüye çıkan "Paniğini Maskele"nin geliştirilmiş hali olduğunu söyleyen Gelir, “Bu maske sadece panik atak hastaları için değil aynı zamanda nefes problemi yaşayan ve nefes egzersizi ihtiyacı duyan herkesi kapsıyor” dedi.

Basit bir fikirden yola çıkmıştık

Çok mutlu olduğunu ve projenin iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Yıldırım ise “Basit bir fikirden çıktığımız bu yolda nefes almanın insanlar için gerekli bir durum olduğunu ve bu faaliyeti düzgün olarak yerine getiremediğimizi fark ettik. Sonra da bu projeyi ortaya koyduk. Her yaş gruba uygundur. Projemiz, nefes problemi yaşayanları, obezite sorunu yaşayanları ve koah hastalarını da içinde barındırıyor” diye konuştu.

Başkan Özdemir, finallerde başarılar diledi

Büyük bir başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bölge birinciliğinin ardından finallere katılacak olan Kerem ve Nisanur’a başarılar diledi.