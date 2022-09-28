banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.198,16
ALTIN
987,65
DOLAR
18,50
STERLİN
20,20
EURO
18,04
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını...
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde 24 Bin Adım Attı
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde...
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

Beylikdüzü’nde “Yüz Yüze 100 Gün” Programına yoğun ilgi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi kapsamında Beylikdüzü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, “AK Partimizin belediyecilik anlayışının özünde çalışmak, şeffaflık, halka hizmet, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak bulunmaktadır” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 14:56
Beylikdüzü’nde “Yüz Yüze 100 Gün” Programına yoğun ilgi
banner171

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün’’ programı Beylikdüzü ilçesinde devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Vatandaşlar, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de aralarında bulunduğu belediye başkanlarına yoğun ilgi gösterdi. “Yüz Yüze 100 Gün” programda bir konuşma yapan Başkan Kabaktepe, CHP’li siyasetçilerinKemal Sunal’ı aratmayan replikler yaptığını belirtti.

Televizyon programında bir hanımefendinin “AK Parti sokağa çıkamıyormuş” dediğini hatırlatan Kabaktepe, AK Partinin sokağa çıkma gibi bir derdi olmadığını belirterek şunları söyledi: “AK Parti sokağa çıkmıyor, sokağın içinde, caddeye çıkmıyor, caddenin içinde bulunuyor. Milletin kalbinde yer alıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete rağmen değil, milletine göre siyaset yaptığını hatırlatan Kabaktepe, 6’lı masanın amacının ise milletin derdiyle dertlenmediğini, tek dertlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti. Kabaktepe, “Biz, altılı masanın yapamadıklarını ve bundan sonrada yapamayacaklarını yapmış ve yapacak bir siyasi iktidarız” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise her zaman ‘yüz yüze ileşitim’e önem veren bir anlayışla hizmet sunduklarını kaydetti. Özdemir, “İnsanların kapılarına kadar giderek vatandaşlarla iletişim kuruyoruz, Hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. AK Partimizin belediyecilik anlayışının özünde çalışmak, şeffaflık, halka hizmet, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır. 2023 yılı milletimiz ve coğrafyamız adına bir milat olacak. Cumhurbaşkanımız, halkın teveccühü ile inşallah yeniden seçilecek ve ülkemiz 2051, 2071 vizyonuna emin adımlar ile yürüyecek” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölüm Saçan Sivrisineklere Karşı Önemli Uyarılar
Ölüm Saçan Sivrisineklere Karşı Önemli Uyarılar
Halk Ozanı Neşet Ertaş, Türküleriyle Anıldı
Halk Ozanı Neşet Ertaş, Türküleriyle Anıldı
Bağcılar’da Kültür Sanat Sezonu Coşkulu Bir Törenle Açıldı
Bağcılar’da Kültür Sanat Sezonu Coşkulu Bir Törenle Açıldı
Bağcılar’da “Aile Okulu” Açılıyor
Bağcılar’da “Aile Okulu” Açılıyor
Kpss Öncesi Gençlere Moral Hediyesi
Kpss Öncesi Gençlere Moral Hediyesi

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169