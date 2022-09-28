Beylikdüzü’nde “Yüz Yüze 100 Gün” Programına yoğun ilgi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün’’ programı Beylikdüzü ilçesinde devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Vatandaşlar, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de aralarında bulunduğu belediye başkanlarına yoğun ilgi gösterdi. “Yüz Yüze 100 Gün” programda bir konuşma yapan Başkan Kabaktepe, CHP’li siyasetçilerinKemal Sunal’ı aratmayan replikler yaptığını belirtti.

Televizyon programında bir hanımefendinin “AK Parti sokağa çıkamıyormuş” dediğini hatırlatan Kabaktepe, AK Partinin sokağa çıkma gibi bir derdi olmadığını belirterek şunları söyledi: “AK Parti sokağa çıkmıyor, sokağın içinde, caddeye çıkmıyor, caddenin içinde bulunuyor. Milletin kalbinde yer alıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete rağmen değil, milletine göre siyaset yaptığını hatırlatan Kabaktepe, 6’lı masanın amacının ise milletin derdiyle dertlenmediğini, tek dertlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti. Kabaktepe, “Biz, altılı masanın yapamadıklarını ve bundan sonrada yapamayacaklarını yapmış ve yapacak bir siyasi iktidarız” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise her zaman ‘yüz yüze ileşitim’e önem veren bir anlayışla hizmet sunduklarını kaydetti. Özdemir, “İnsanların kapılarına kadar giderek vatandaşlarla iletişim kuruyoruz, Hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. AK Partimizin belediyecilik anlayışının özünde çalışmak, şeffaflık, halka hizmet, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır. 2023 yılı milletimiz ve coğrafyamız adına bir milat olacak. Cumhurbaşkanımız, halkın teveccühü ile inşallah yeniden seçilecek ve ülkemiz 2051, 2071 vizyonuna emin adımlar ile yürüyecek” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



