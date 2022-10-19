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Başkan Özdemir Muhtarlar İle Bir Araya Geldi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe saBaşkan Özdemir muhtarlar ile bir araya geldkinleri arasında köprü vazifesi gören ve sorunların çözüme kavuşturulması için gayret gösteren mahalle muhtarlarını Belediye Hizmet Binası’nda ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2022 Çarşamba 14:14
Başkan Özdemir Muhtarlar İle Bir Araya Geldi
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Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Bağcılarlı mahalle muhtarlarını Belediye Hizmet Binası’ndaki programda ağırladı. Programa ilçe Kaymakamı Abdullah Uçgun da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi

Sıcak sohbet ortamında geçen programda bir konuşma yapan Kaymakam Uçgun:“Muhtar olmak gönül işidir, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor, muhtarlar gününüzü kutluyorum” dedi.

VATANDAŞIN DERDİYLE DERTLENİYORSUNUZ

Göreve geldikleri günden bu yana ilçeye hizmet sunarken her zaman kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya önem verdiklerini belirten Başkan Özdemir ise, “Siz muhtarlarımız da vatandaşın derdiyle dertleniyorsunuz. En ufak bir sorun ortaya çıktığı vakit bizlere aktarıp çözüme kavuşturulmasına vesile oluyorsunuz. Bizler de bu çalışmalarımızı aynı anlayışla sahaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

KOORDİNASYON HALİNDE ÇALIŞIYORUZ

Kaymakam Uçgun ve Başkan Özdemir’e kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Muhtarlar ise hep birlikte koordinasyonluolarakçalıştıklarını belirttiler. Muhtarlar, “İlçemize dostane, canı gönülden hizmet sunuyoruz. Bağcılarlı muhtarlar olarak sizlerin göstermiş olduğu onura layık olmaya çalışıyoruz” dediler. Muhtarlar, ayrıca belediyenin hizmetlerinde yüz yüze olduğu gibi sosyal medya üzerinden de sorunların çözüme kavuşturulmasında önde gelen yerel belediye olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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