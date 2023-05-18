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Bağcılarlılar’a özel BAĞ-KART çıktı

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerine eğitimden alışverişe kadar birçok alanda ayrıcalıklar sunan BAĞ-KART’ı hayata geçirdi. Bu kartla birlikte vatandaşlar, anlaşmalı kurumlardaki indirimlerden ve fırsatlardan yararlanabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2023 Perşembe 07:44
Bağcılarlılar’a özel BAĞ-KART çıktı
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Başkan Özdemir Halkın Hayatını Kolaylaştırmak İçin Çalışıyor 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öncü ve örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak BAĞ-KART uygulamasını hayata geçirdi. BAĞ-KART, Bağcılar Belediyesi’nin resmi web sitesi www.bagcilar.be.tr üzerinden yapılacak başvuruyla temin edilebilecek. Kart sahipleri, ilçe sınırları içinde anlaşmalı spor merkezlerinden eğitim kurumlarına ve restoranlara birçok noktada fırsatlardan yararlanacak. Ayrıca isteyenler gönüllülük hareketlerine kolayca bağlanırken gençler de kütüphaneye gitmeden kaç kişilik yer olduğunu görebilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Bağcılar - İstanbul 

BAĞ-KART’la hayat çok rahat

BAĞ-KART’ın kullanıcılara ayrıcalıklar tanıdığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “BAĞ-KART komşularımıza hayırlı olsun. Uygulamamızla birlikte gündelik yaşamımızda kolaylıklar sağlıyoruz. Şimdiden çok yoğun ilgi gördü. İlk 3 günde 1200 kişi başvuruda bulundu. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyorum. BAĞ-KART’la Bağcılar’da hayat çok rahat” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.05.2023 10:44
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