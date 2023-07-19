Bağcılar’da Yaz Etkinliği keyfi yaşanıyor

Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Yaz Etkinliği’ne ilgi her geçen gün artıyor. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlik kapsamında her gün bir mahalledeki bir okulun bahçesinde etkinlik alanı oluşturuluyor. Saat 15.00’de başlayan etkinlik sırasında çocuklar, şişme oyun parkurları ve ‘Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey” adlı animasyonun yer aldığı animasyonlarda eğleniyor. Düzenlenen Kahoot Bilgi Yarışmasında da birinciye mini tablet, ikinciye dijital saat ve kulaklık hediye ediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

"Canlı Müzik dinletisi”

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde de katılımcılara canlı müzik dinletisi sunuluyor. 7’den 70’e tüm katılımcılar sevilen şarkı ve türkülere eşlik ediyor. Etkinlik kapsamında akşam da, yıldızların altında açık hava sinema keyfi yaşatılıyor. Vatandaşlar ikram edilen mısırdan tadıyor, gazozdan yudumluyor, filmleri izliyor.

Yaz Etkinliklerini Geleneksel Hale Getireceğiz

Etkinliklerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden ve keyifli anlarına ortak olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Yaz Etkinliklerini geleneksel hale getirecekleri müjdesini verdi.

“Bağcılar’ın artık ulaşım, eğitim, altyapı, sağlık, spor olmak üzere hemen her alanda adından söz ettirdiğini hatırlatan Özdemir, “İlçemiz sosyal ve kültürel faaliyetlerde de İstanbul’un 39 ilçesi arasında ayrı bir yere sahip bulunuyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların, öğrencilerin ve gençlerin aileleriyle birlikte vakitlerini en iyi şekilde geçirmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına önem veriyoruz. Her yaştan vatandaşımız ilgi gösteriyor. Etkinlikler aynı zamanda kuşaklar arasındaki bağları da güçlendiriyor. Geleneklerimizin yaşatılmasında önemli rol oynuyor” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajsnsı (İTHA)