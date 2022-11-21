Bağcılar’da Huzur Toplantısı Yapıldı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde, polis-halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçe sakinlerinin sorunlarını çözmek ve güvenlik konusuna dikkat çekmek için “Huzur Toplantısı” düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ailenin korunması için eğitici çalışmalar yapıyoruz

Huzur ortamının oluşması adına gayret gösterdiklerini belirten Özdemir “Belediye olarak öncelikle suçun önlenmesiyani bataklığın kurutulması, emniyete destek olması, aile kurumunun korunması, çocukların olumsuz etkilerden arınması boyutunda ilgili anne ve babalara eğitici çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Huzur Toplantısı, ilçe genelinde yaşanılan sorunlar hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.