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Bağcılar’da 8’inci Kestane Hasadı yapıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Kestane Hasadı’nda ilçe sakinleri keyifli bir geçirdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte davetlilerden kimi kestane topladı kendi yedi kimi de ikram edilen kavrulmuş kestanelerin tadına baktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:49
Bağcılar’da 8’inci Kestane Hasadı yapıldı
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Bağcılarlılar geleneksel hale gelen Kestane Hasadı’nın bu yıl 8’incisi gerçekleştirildi. Nostalji Bahçelerinden olan Kestane Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte yoğun ilgi gördü. Programın konuklarından AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, “Efsanevi belediyecilik anlayışımız genç belediye başkanımız Abdullah Özdemir kardeşimizle devam ediyor. Bu bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Dünya iklim değişikliğiyle uğraşırken herkesin aklına ‘Şehirleri nasıl kurtaracağız?’ sorusu geldi. Buldukları çözüm de bir zamanlar köylülük diye aşağıladıkları kent bahçeler. Bugün artık kent bahçeleri kurulması, şehir planlanmasının en önemli yaklaşımları arasında ama Bağcılar, zaten bunu 11 sene önce yapmıştı. İşte bizim belediyecilik anlayışımız bu” dedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

8 olan yeşil alan sayımızı 170’e yükselttik

Bağcılar'ın kültürel anlamda sınıf atladığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Bağcılar kuruluşundan bu tarafa yeşil alanların içinde nostalji bahçeleri gerçekleştirdik onlardan birisi Şerife Bacı Konağı'yla bu bahçemizi süslemiştik. Burada Kastamonu İlçemizden 2011 yılında gelen kestane ağaçlarımızla hasadımızı gerçekleştirdik. Kastamonu yöremizin ülkemize kazandırdığı önemli ürünlerden kestane, kestaneden yapılmış yemek ve tatlıları komşularımıza ikram ettik. Bağcılar'da 1992 yılında 8 olan yeşil alan sayımızı 70'e yükselttik bütün mahallelerimizde. İlçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğimiz 65 dönümlük Millet Bahçemizi Bağcılar'a kazandırıyoruz. Bağcılar'da birçok parkımızı oyun alanlarımızı yeniliyoruz, donatı alanlarımızı kamulaştırarak yeni yeşil alanlar kazandıracağız. Kadınlarımızın bu şekilde sosyalleşip spor yapabildikleri alanlar oluşturacağız. Gençlerimizin aynı zamanda sportif ve sosyalleşmelerini sağlayacak yeni park alanları kazandırıyoruz; kazandırmaya da devam edeceğiz. İlçemizdeki parkları sosyal çalışmalarda da değerlendiriyoruz. Bağcılar'ımızın kültürünü sosyal yönünü zenginleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar keyifli vakit geçirdi

Konuşmaların ardından Özdemir ve beraberindekiler ağaçtan kestane topladı. Izgaralarda kavrulan kestanelerden katılımcılara ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Folklor ekibi halk oyunları oynayarak vatandaşlara keyifli vakit geçirtti. Kestaneden yapılmış 37 çeşit yemekten tadan vatandaşlar hem piknik yaptı hem de keyifli dakikalar geçirdi.

Programa; AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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