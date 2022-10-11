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Bağcılar, Gençlik Konseri’yle coştu

Bağcılar Belediyesi Gençlik Konserleri kapsamında sahneye çıkan Mustafa Ceceli ile Canbay&Wolker izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bağcılar Meydanı’nı dolduran 90 bin kişi, Ceceli’nin şarkılarıyla duygusal anlar yaşarken Canbay&Wolker’ınperformansıyla da doyasıya eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 09:31
Bağcılar, Gençlik Konseri’yle coştu
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Bağcılar Belediyesi’nin yıl içinde düzenlediği Gençlik Konserleri’nin son konukları romantik şarkıların prensi Mustafa Ceceli ile rap müziğin sevilen ikilisi Vahap Canbay (Canbay) ve Umut Bolat (Wolker) oldu. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi Milli İrade Meydanı erken saatlerde Celeli ile Canbay&Wolker hayranlarıyla dolup taştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Sizi en iyi ben anlarım

90 bin kişinin katıldığı konserde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de gençlerin yanındaydı. Kendisinin de Bağcılar’da büyüyen bir kişi olduğunu söyleyen Özdemir, “Sizlerin isteklerini, beklentilerini, gelecekle ilgili ümitlerini çok iyi biliyorum. Sizi en iyi ben anlarım. İlçemizin, ülkemizin, hepimizin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Birlikte yol yürüyeceğiz. Gelecekle ilgili beklentilerinizi ve düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Bize bildirin. Gençlerle alakalı ne yapılması gerekiyorsa sizler için hayata geçireceğiz” dedi.

Hem duygusal hem eğlenceli anlar yaşandı

Daha sonra sahneye çıkan sanatçılar, ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ceceli, söylediği birbirinden güzel şarkılarla davetlilerin kalbine dokunurken Canbay&Wolker da hareketli şarkıları ve performansıylacoşku tavan yaptı. Hem duygusal hem de eğlenceli bir hafta sonu geçiren Bağcılarlılar, konserden dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Konser sonunda Özdemir, sanatçılara çiçek takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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