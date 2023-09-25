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Bağcılar Belediyesi’nden basın turnuvası

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası’nda turnuvasında medya mensupları karşı karşıya geliyor. İSTOÇ Stadyumu’nda oynanacak müsabakalarda 16 takım birincilik için mücadele edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2023 Pazartesi 18:06
Bağcılar Belediyesi’nden basın turnuvası
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Cumhuriyetin 100. Yılı anısına Bağcılar Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası düzenliyor. İSTOÇ Stadyumu’nda gerçekleşen turnuvanın açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak ‘Sporun şehri Bağcılar’ mottosu ile ilçemizde marka projeleri hayata geçiriyoruz.

Her yaştan ve her kesimden ilçe sakininin spora ilgisini çekmek ve ülkemize başarılı ve yetenekli sporcular kazandırmak amacıyla tesisler kazandırıyoruz ve projelere imza atıyoruz. Basın turnuvamızda 16 Takım, 4 erli gruplarda mücadele edecek.

Kadroda toplamda 13 oyuncu bulunacak. Maçlar 7’ şerli olarak oynanacak. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum” dedi. Turnuvanın açılış maçında Anadolu Ajansı ile İhlas Haber Ajansı karşı karşıya geldi.

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