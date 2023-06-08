Bağcılar Belediyesi, Uçurtma Şenliği düzenledi

Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma Şenliği düzenledi. Mahmutbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yaşlısından gencine ve engellisine kadar toplumun her kesiminden vatandaş katıldı. Davetlilerden kimi kendi yaptığı uçurtmayı kimi de Bağcılar Belediyesi’nin dağıttığı uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Rüzgar karşısında uçurtmasını uçurmaya çalışan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Başkan Abdullah Özdemir de uçurtma uçurdu

Tahta bacak ile palyaçoların gösterileri de programa renk kattı. Bazı minikler de çalan müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Bu özel günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de alanda Özdemir, çocuklarla uçurtma uçurdu. Programda en yükseğe çıkan, en güzel ve en ilginç uçurtmalar kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere bisiklet, spor malzemeleri ve saat hediye edildi.

Çevre duyarlılığına yönelik her gün bir etkinlik

Gelecek nesillerimize çevre duyarlılığı aşılamak istediklerini söyleyen Özdemir, “Bu farkındalığı oluşturmak adına da bugün çocuklarımızla birlikteyiz. Çeşitli ödüllerimiz olacak. En yükseğe çıkan, en ilginç, en güzel uçurtmaları getiren komşularımıza ödüller vereceğiz. Yarın yine çevre defilemiz olacak. Geri dönüşüm malzemelerinden onların kullanıldığı önemli bir defilemiz olacak. Cuma günü çevre ödüllerimizle çevre tiyatromuz olacak. Pazar günü de 'Çevre İçin Pedalla' mottosuyla 8 kilometrelik parkurda bisiklet sürüşü yapacağız. Çevrecilik adına özellikle denizin altındaki atıkları toplama konusunda dalgıçlarımızın temizlik faaliyetlerini de daha büyük dönemlerde düzenlemiştik. Bağcılar Belediyesi olarak çevre konusunda özellikle bilgi evlerimizde, okullarımızı, çocuklarımıza çevre duyarlılığı aşılıyoruz. Göreve geldiğimiz 14 aylık süre içerisinde geçmişten bugüne yapmış olduğumuz çevre faaliyetlerimizin üstüne koyarak sıfır atık belgesini de Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un elinden aldık. Emine Erdoğan hanımefendinin bu konuda çok büyük gayretleri var. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak bu faaliyetlerimizi her geçen gün daha da artırarak devam ettiriyoruz" dedi.