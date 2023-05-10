banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.541,00
ALTIN
1.285,57
DOLAR
19,54
STERLİN
24,81
EURO
21,50
İstanbul, İmamoğlu’nu Bağrına Bastı
Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da Halk'a Konuştu
Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da Halk'a Konuştu
Konya, İmamoğlu'nu ‘Gül Yağmuruna Tuttu
Konya, İmamoğlu'nu ‘Gül Yağmuruna Tuttu
İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
Son Dakika
İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet...

Bağcılar Belediyesi, Çölyak Hastaları ve Aileleri İle Buluştu

Bağcılar Belediyesi ilçedeki çölyak hastaları ve aileleri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Her zaman çölyak hastalarının yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bizlere müracaat ailelerimize 3 ayda bir olmak üzere gıda paketlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:35
Bağcılar Belediyesi, Çölyak Hastaları ve Aileleri İle Buluştu
banner171

Bağcılar Belediyesi ilçedeki çölyak hastaları ve aileleri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Her zaman çölyak hastalarının yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bizlere müracaat ailelerimize 3 ayda bir olmak üzere gıda paketlerimizi gönderiyoruz” dedi. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ile Avrupa Yakası Çölyak Derneği işbirliğiyle özel bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda ilçede yaşayan çölyak hastaları ve aileleri Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Yaşadıkları problemleri ve isteklerini dile getiren çölyak hastaları desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir’e teşekkürlerini iletti. 3 ayda bir gıda paketi gönderiyoruz
Bağcılar Belediyesi olarak sosyal yönü kuvvetli bir belediye olduklarını söyleyen Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak özellikle çölyak hastalarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizlere müracaat eden ailelerimize 3 ayda bir olmak üzere gıda paketlerimizi gönderiyoruz. Önemli bir ihtiyacın görülmesi adına adımlar atıyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel Dönüşümün Önünde Hiç Bir Engel Bırakmayacağız
İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel Dönüşümün Önünde Hiç Bir Engel Bırakmayacağız
Enderunlu Öğrenciler, TUBİTAK Yarışmasında Birinci Oldu
Enderunlu Öğrenciler, TUBİTAK Yarışmasında Birinci Oldu
Bağcılar esnafı depremzedelere gıda kolisi gönderdi
Bağcılar esnafı depremzedelere gıda kolisi gönderdi
Bağcılar Yeni Meydanı'na Ve Kadın Merkezine Kavuştu
Bağcılar Yeni Meydanı'na Ve Kadın Merkezine Kavuştu
Çanakkale şehitleri için Bağcılar’dan Çanakkale’ye yürüyor
Çanakkale şehitleri için Bağcılar’dan Çanakkale’ye yürüyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169