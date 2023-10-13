Abdullah Özdemir “Kentsel Dönüşüm” alanında ödüle layık görüldü

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’nin 12’ncisi Ankara'da
gerçekleştirildi. "Yeni Başarı Hikayelerı" ana temalı programa; siyaset, medya, spor, sanat ve iş
dünyasından pek çok kişi katıldı. Farklı kategorilerde başarılı isimlerin ödüllendirildiği gecede “Yılın
Kentsel Dönüşüm Projesi" kategorisindeki ödül Bağcılar Belediyesi'ne gitti.
Bağcılar Mutluluğa Dönüşüyor
Göreve geldiği ilk günden itibaren "Bağcılar Mutluluğa Dönüşüyor” mottosuyla kentsel dönüşüm
alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve ilçe sakinlerinin takdirini toplayan Bağcılar
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülün sahibi oldu. Özdemir’i temsilen ödül törenine Bağcılar
Belediye Başkan Yardımcısı Emre Urlu katıldı. Konuşmasında ödülü Özdemir ve Bağcılar adına aldığını
söyleyen Urlu, Buhara Medya ailesine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)