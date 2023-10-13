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Abdullah Özdemir “Kentsel Dönüşüm” alanında ödüle layık görüldü

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Buhara Medya Ödülleri’nde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kentsel dönüşüm alanında yaptığı başarılı çalışmalarından ötürü “Yılın Kentsel Dönüşüm Projesi” ödülünü kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 12:01
Abdullah Özdemir “Kentsel Dönüşüm” alanında ödüle layık görüldü
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’nin 12’ncisi Ankara&#39;da
gerçekleştirildi. &quot;Yeni Başarı Hikayelerı&quot; ana temalı programa; siyaset, medya, spor, sanat ve iş
dünyasından pek çok kişi katıldı. Farklı kategorilerde başarılı isimlerin ödüllendirildiği gecede “Yılın
Kentsel Dönüşüm Projesi&quot; kategorisindeki ödül Bağcılar Belediyesi&#39;ne gitti.

Bağcılar Mutluluğa Dönüşüyor
Göreve geldiği ilk günden itibaren &quot;Bağcılar Mutluluğa Dönüşüyor” mottosuyla kentsel dönüşüm
alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve ilçe sakinlerinin takdirini toplayan Bağcılar
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülün sahibi oldu. Özdemir’i temsilen ödül törenine Bağcılar
Belediye Başkan Yardımcısı Emre Urlu katıldı. Konuşmasında ödülü Özdemir ve Bağcılar adına aldığını
söyleyen Urlu, Buhara Medya ailesine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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