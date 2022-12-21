banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.419,02
ALTIN
1.087,75
DOLAR
18,67
STERLİN
22,71
EURO
19,84
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu Günü
Son Dakika
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu...
Seyithan İzsiz Binlerce Genç Seçmen İle Bir Araya Geldi
Seyithan İzsiz Yüzlerce Binlerce Genç...
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte Metro Müjdesi
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte...
Seyithan İzsiz TBMM Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
Son Dakika
STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından...

15 kız hafız, taçlarını taktı

Bağcılar’da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 15 kız hafız, coşkulu bir törenle hem icazet belgelerini aldı hem de taçlarını taktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2022 Çarşamba 09:55
15 kız hafız, taçlarını taktı
banner171

Bağcılar Belediyesi, görkemli bir Hafızlık İcazet Merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık eğitimini tamamlayan Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için Başkanlık Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi. Programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Bu süreç tek başına yaşanan bir süreç değil

Hafızların icazetlerini kutlayarak sözlerine başlayan Özdemir, “Rabbim kızlarımızın hafızlığını yaşatan ve hafız bir şekilde emaneti teslim eden kullarından olmalarını eylesin. Hafız olma süreci tek başına yaşanan bir süreç değil. Bu sınavın kazanılması adına hem ailelerin hem de evlatların bu yükün altına girdiğini görüyoruz. Çocuklarını bu anlamda destekleyen, cesaretlendiren ve yüklerini hafifletme adına onlarla bir nevi hazırlanan anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Bu sürece kıymet veren milli eğitim ve diyanet camiamıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Konuşmaların ardından salona giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.1.5 yıllık eğitimin adından kursu başarıyla tamamlayan 15 kız hafıza sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Programın sonunda hafız kızlar taçlarını da taktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseli Öğrenciler Mutfakta Döktürüyor
Liseli Öğrenciler Mutfakta Döktürüyor
Budama ve Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
Budama ve Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
Budama ve Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
Budama ve Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
Bağcılar’da Yönetim Sahaya İndi
Bağcılar’da Yönetim Sahaya İndi
Keman Günü’nde Bağcılar’da Keman Resitali
Keman Günü’nde Bağcılar’da Keman Resitali

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169