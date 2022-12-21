15 kız hafız, taçlarını taktı

Bağcılar Belediyesi, görkemli bir Hafızlık İcazet Merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık eğitimini tamamlayan Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için Başkanlık Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi. Programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bu süreç tek başına yaşanan bir süreç değil

Hafızların icazetlerini kutlayarak sözlerine başlayan Özdemir, “Rabbim kızlarımızın hafızlığını yaşatan ve hafız bir şekilde emaneti teslim eden kullarından olmalarını eylesin. Hafız olma süreci tek başına yaşanan bir süreç değil. Bu sınavın kazanılması adına hem ailelerin hem de evlatların bu yükün altına girdiğini görüyoruz. Çocuklarını bu anlamda destekleyen, cesaretlendiren ve yüklerini hafifletme adına onlarla bir nevi hazırlanan anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Bu sürece kıymet veren milli eğitim ve diyanet camiamıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Konuşmaların ardından salona giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.1.5 yıllık eğitimin adından kursu başarıyla tamamlayan 15 kız hafıza sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Programın sonunda hafız kızlar taçlarını da taktı.