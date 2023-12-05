Erol Aydın’ın Proje Tanıtım Toplantısı’na Sarıyerlilerden Yoğun İlgi! “SARIYER’İ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Erol Aydın, 2 Aralık Cumartesi günü Korupark İstanbul’da gerçekleşen Proje Tanıtım Toplantısı’nda halkla kucaklaştı.
SARIYERLİLER YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ
“Hayata geçireceğimiz projelerle ülkemizin ve İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olan Sarıyer’imizi modern bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz” mesajını veren Erol Aydın’ın Proje Tanıtım Toplantısı’na çok sayıda Sarıyerli katıldı.
“SARIYERLİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARININ FARKINDAYIZ”
Yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda Erol Aydın, Sarıyerli vatandaşların sorunlarının farkında olduklarını vurgulayarak; “Bu sorunların çözümlerini biliyoruz ve her gün daha da fazla çözümlerin üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda mevcutta aktif olan projelerin sayılarını artırarak geliştireceklerinin altını çizen Erol Aydın;“Sarıyerli komşularımızın bütün haklarının sonuna kadar takipçisi ve çözüm merkezi olacağımızdan hiçbirinizin tereddüttü olmasın. Varımız yoğumuz Sarıyer, müjdelerle geliyoruz” şeklinde konuştu.
“ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”
“Sarıyer’i ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Bu inançla bu güzel yola çıkıyoruz” diye ekleyen Aydın, şöyle devam etti:
“Sevdalısı olduğum Sarıyer’i modern dünyanın yaşanabilir kentlerinden biri yapabilmek için bir yola çıkıyoruz. Bu bayrağı güzel bir yerde alıp, kazanımlarımızı koruyarak çıtayı daha yükseğe koymak istiyorum.”
“ALANINDA UZMAN EKİPLERLE YÖNETECEĞİZ”
Doğal afet yönetimi, mülkiyet sorunu, eğitim, sağlık, ulaşım, kalkınma, yaşam, spor, kültür ve turizm, kadınlara yönelik birçok proje açıklayan Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Erol Aydın, “Alanlarında uzman ekiplerimizle Sarıyer’e uygun akılcı bir yönetim anlayışımız olacak. Çalıştığımız projeleri alternatifleriyle birlikte mahallelinin görüşüne sunacağız, Sarıyerli vatandaşlarımızı işin içine katarak, hep beraber Sarıyer’i yöneteceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
İlçenin gelişmesi için yapılacak projeleri sinevizyonla tanıtan Erol Aydın’ın öne çıkan projeleri şöyle:
BARINMA PROJELERİ
Hak Sahipliği Tespit ve Bilgilendirme Ofisi
Tapu Hakkı
İmar Planı
Yerinde Dönüşüm
AFET PROJELERİ
Afet Yönetim Merkezi
Acil Toplanma ve Barınma Merkezleri
Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi
KALKINMA PROJELERİ
Sarıyer Güneş Enerji Sistemi Projesi
Balıkçılar Çarşısı
SPOR PROJELERİ
Spor Kompleksleri
SAĞLIK PROJELERİ
Alzheimer Okulu ve Hobi Merkezi
Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Engelli Birey Bakım Evi
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Mahalle Meydanları
Yeni Bahar Evi
Katılımcı Planlama Projesi
Çorba Çeşmesi
Kadın Sığınma Evi
ULAŞIM PROJELERİ
Metro Bağlantılı Teleferik Hatları
BARINMA PROJELERİ
Hak Sahipliği Tespit ve Bilgilendirme Ofisi
Tapu Hakkı
İmar Planı
Yerinde Dönüşüm
DİĞER PROJELER
Engelli Parkı
Botanik Parkı
Sarıyer Rüzgar Enerji Sistemi Projesi
Evde Sağlık Projesi
Mahalle Kreşleri
Kız ve Erkek Yurtları
Geri Dönüşüm Sevgi Çiçeği Kulübü
Organik Tarım
İftar Programları & Ev Ziyaretleri
Aşevi
Şeffaf Belediyecilik
Devlet Okullarına Temizlik Seti
Belediyede Güleryüzlü Hizmet
Evlilik Öncesi SMA Tarama Testi Desteği
Yenidoğan Bebek
Yeni Evli Çiftler
Taziye Hizmetleri
Doğum Günü Kutlamaları