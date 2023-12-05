Erol Aydın’ın Proje Tanıtım Toplantısı’na Sarıyerlilerden Yoğun İlgi! “SARIYER’İ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Erol Aydın, 2 Aralık Cumartesi günü Korupark İstanbul’da gerçekleşen Proje Tanıtım Toplantısı’nda halkla kucaklaştı.

SARIYERLİLER YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

“Hayata geçireceğimiz projelerle ülkemizin ve İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olan Sarıyer’imizi modern bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz” mesajını veren Erol Aydın’ın Proje Tanıtım Toplantısı’na çok sayıda Sarıyerli katıldı.

“SARIYERLİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARININ FARKINDAYIZ”

Yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda Erol Aydın, Sarıyerli vatandaşların sorunlarının farkında olduklarını vurgulayarak; “Bu sorunların çözümlerini biliyoruz ve her gün daha da fazla çözümlerin üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda mevcutta aktif olan projelerin sayılarını artırarak geliştireceklerinin altını çizen Erol Aydın;“Sarıyerli komşularımızın bütün haklarının sonuna kadar takipçisi ve çözüm merkezi olacağımızdan hiçbirinizin tereddüttü olmasın. Varımız yoğumuz Sarıyer, müjdelerle geliyoruz” şeklinde konuştu.

“ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

“Sarıyer’i ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Bu inançla bu güzel yola çıkıyoruz” diye ekleyen Aydın, şöyle devam etti:

“Sevdalısı olduğum Sarıyer’i modern dünyanın yaşanabilir kentlerinden biri yapabilmek için bir yola çıkıyoruz. Bu bayrağı güzel bir yerde alıp, kazanımlarımızı koruyarak çıtayı daha yükseğe koymak istiyorum.”

“ALANINDA UZMAN EKİPLERLE YÖNETECEĞİZ”

Doğal afet yönetimi, mülkiyet sorunu, eğitim, sağlık, ulaşım, kalkınma, yaşam, spor, kültür ve turizm, kadınlara yönelik birçok proje açıklayan Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı Erol Aydın, “Alanlarında uzman ekiplerimizle Sarıyer’e uygun akılcı bir yönetim anlayışımız olacak. Çalıştığımız projeleri alternatifleriyle birlikte mahallelinin görüşüne sunacağız, Sarıyerli vatandaşlarımızı işin içine katarak, hep beraber Sarıyer’i yöneteceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İlçenin gelişmesi için yapılacak projeleri sinevizyonla tanıtan Erol Aydın’ın öne çıkan projeleri şöyle:

BARINMA PROJELERİ

Hak Sahipliği Tespit ve Bilgilendirme Ofisi

Tapu Hakkı

İmar Planı

Yerinde Dönüşüm

AFET PROJELERİ

Afet Yönetim Merkezi

Acil Toplanma ve Barınma Merkezleri

Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi

KALKINMA PROJELERİ

Sarıyer Güneş Enerji Sistemi Projesi

Balıkçılar Çarşısı

SPOR PROJELERİ

Spor Kompleksleri

SAĞLIK PROJELERİ

Alzheimer Okulu ve Hobi Merkezi

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Engelli Birey Bakım Evi

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Mahalle Meydanları

Yeni Bahar Evi

Katılımcı Planlama Projesi

Çorba Çeşmesi

Kadın Sığınma Evi

ULAŞIM PROJELERİ

Metro Bağlantılı Teleferik Hatları

BARINMA PROJELERİ

Hak Sahipliği Tespit ve Bilgilendirme Ofisi

Tapu Hakkı

İmar Planı

Yerinde Dönüşüm

DİĞER PROJELER

Engelli Parkı

Botanik Parkı

Sarıyer Rüzgar Enerji Sistemi Projesi

Evde Sağlık Projesi

Mahalle Kreşleri

Kız ve Erkek Yurtları

Geri Dönüşüm Sevgi Çiçeği Kulübü

Organik Tarım

İftar Programları & Ev Ziyaretleri

Aşevi

Şeffaf Belediyecilik

Devlet Okullarına Temizlik Seti

Belediyede Güleryüzlü Hizmet

Evlilik Öncesi SMA Tarama Testi Desteği

Yenidoğan Bebek

Yeni Evli Çiftler

Taziye Hizmetleri

Doğum Günü Kutlamaları