Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünü büyük bir programla idrak etmeye hazırlanıyor. Program kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, İstanbul’un Fethi’nin yalnızca tarihî bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun, inancın ve adalet anlayışının zaferi olduğunu ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

Turhan, İstanbul’un Fethi’nin geçmişte kalmış bir hadise olarak değil, bugünü anlamanın ve yarını inşa etmenin anahtarlarından biri olarak görülmesi gerektiğini belirterek, fetih ruhunun zulmü, korkuları ve insanı insana kul eden düzenleri aşma mücadelesi olduğunu söyledi.

“İnsanlığın Yeniden Fetih Ruhuna İhtiyacı Var”

Dünyanın ciddi bir adalet ve vicdan krizi yaşadığını vurgulayan Turhan, Gazze’de devam eden katliamlara, Doğu Türkistan, Arakan ve Keşmir’de yaşanan zulümlere dikkat çekti. Teknolojik ilerlemeye rağmen insanlığın ahlaki ve vicdani açıdan geriye gittiğini belirten Turhan, bugün ihtiyaç duyulan fethin sadece yeni topraklar değil; kalplerin, vicdanların ve adaletin fethi olduğunu ifade etti.

“Yeni Medeniyet Hamlesinin Öncüsü Gençler Olacak”

Fetih denildiğinde gençliğin öneminin göz ardı edilemeyeceğini belirten Turhan, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın henüz 21 yaşında olduğuna dikkat çekti. Tarihin akışını değiştiren büyük dönüşümlerin çoğunda gençlerin ön saflarda yer aldığını söyleyen Turhan, AGD’nin çalışmalarının merkezinde gençliği bulunduğunu kaydetti.

Turhan, “Biz gençliği yalnızca akademik başarıya ya da kariyere hazırlamıyoruz. Biz gençliği adalete, sorumluluğa ve insanlığın yükünü omuzlayacak bir bilinçle yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Program Bir Anma Değil, Fetih Ruhunu Yeniden Kuşanma Çağrısıdır”

İstanbul’un Fethi programının sıradan bir anma etkinliği olmadığını ifade eden Turhan, programın fetih ruhunu yeniden hatırlama, gençliğe sorumluluk yükleme ve dünyanın mazlum coğrafyalarına yönelik kardeşlik çağrısını yükseltme amacı taşıdığını belirtti.

Turhan, programın aynı zamanda Gazze’den Kudüs’e, Doğu Türkistan’dan dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara uzanan bir dayanışma çağrısı olduğunu ve “yeni bir dünyanın mümkün olduğu” mesajını taşıdığını söyledi.

“Gazze Yalnız Değildir”

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere de değinen Turhan, Gazze’deki saldırılar, Lübnan’a yönelik operasyonlar, Suriye’nin parçalanmasına dönük girişimler ve İran’a yönelik saldırıların birbirinden bağımsız olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. İslam dünyasının birlik içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Turhan, Gazze’de yaşananların insan hakları ve uluslararası hukuk adına büyük bir sınav olduğunu belirtti.

“Gazze yalnız değildir, Kudüs yalnız değildir, Filistin yalnız değildir, Lübnan yalnız değildir” diyen Turhan, tüm mazlum coğrafyaların Türkiye’nin ve milletin kardeşi olduğunu kaydetti.

Halk Programa Davet Edildi

Basın toplantısının sonunda tüm vatandaşları İstanbul’un Fethi’nin 573. yılı münasebetiyle düzenlenecek programa davet eden Turhan, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün fetih neferlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)