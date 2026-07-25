Kalemlerin Aydınlattığı Yolda Vefa Gecesi: İGD’den Unutulmaz Buluşma

Bu yıl adres yine aynıydı: Çatalca Çanakça’daki huzur dolu atmosferiyle Keyif Et Mangal Restaurant. Ancak bu buluşmayı sıradan bir bayram kutlamasından çok öteye taşıyan, salonu dolduran o ağırbaşlı, ezeli ve ebedi dayanışma ruhuydu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Yılların Emeğine Vefa: Onur Plaketleri

Gecenin en kalplere dokunan anı, şüphesiz ki yıllarını bu mesleğe adamış, kalemini asla satmamış duayen gazetecilere takdim edilen plaketler oldu. İGD Başkanı Hasan Hınıslı’nın elinden plaketlerini alan meslek büyüklerinin gözlerindeki o haklı gurur ve mutluluk, tüm salonun ortak duygu ortağı haline geldi.

Her bir plaket; basının karanlık tünellerinden aydınlığa çıkmaya çalışan nesillere tutulan birer meşale, "Basın, milletin müşterek sesidir." diyen usta kalemler, kürsüye geldiklerinde heyecanlarını gizleyemedi.

Zaman zaman seslerin titrediği, anıların tazeleyici rüzgarıyla geçmişin o nostaljik sokaklarında yüründüğü duygusal anlar yaşandı. Yapılan konuşmalarda dünden bugüne gazeteciliğin zorlukları, mesleğin geçirdiği evrim ve en önemlisi de hakikati savunmanın bedelleri dile getirildi. Her kelimede bir ömür, her cümlede bitmek bilmeyen bir meslek sevdası vardı.

Zorluklara İnat Birlikte Gülümsemek

Basın mensubu olmak; yazın sıcağında, kışın ayazında haber peşinde koşturmak, kimi zaman yalnızlaşmak ama her defasında halkın gözü kulağı olmaktan vazgeçmemektir. İşte o gece, plaketlerini kucaklayan gazeteciler, mesleğin omuzlarına yüklediği tüm o ağır yükü, yorgunlukları ve yıpratıcı zorlukları bir anlığına da olsa geride bıraktılar.

Yemeklerin neşeyle yenildiği, eski dostlukların tazeleyip yeni anıların biriktirildiği bu özel gecede, kahkahalar ve müzik sesleri birbirine karıştış. Gönüllerince eğlenen, şarkılara eşlik eden basın emekçileri, zor günlerin inatçı sahipleri olarak bir kez daha "buradayız ve ayaktayız" mesajı verdiler.

Objektiflerin ardındakiler bu kez objektiflerin önüne geçti; deklanşörler bu anlamlı ve bol fotoğraflı geceyi ölümsüzleştirmek için aralıksız patladı.

Çatalca’nın yeşillikleri arasında gülen yüzler, paylaşılan sıcak sohbetler ve gözleri dolduran o vefa dolu anlar, 24 Temmuz’un ruhuna yakışır bir şekilde hafızalara kazındı. İstanbul Gazeteciler Derneği’nin öncülüğünde yaşanan bu unutulmaz gece, kalemiyle yaşayan herkesin yüreğinde tatlı bir hatıra olarak yerini aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)