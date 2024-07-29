ÇOK KALABALIK BİR KATILIM VARDI

İlke Duyan‘ın sunumunu yaptığı programın ilk selamlama konuşmasını Platform başkanı Mehmet Remzi Tanış yaptı. Tanış konuşmasında özetle birlik ve beraberlik içinde mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi adına güzel çalışmalara imza atacağız dedi.

Daha sonra Çatalca kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş kürsüye gelerek şunları söyledi “Öncelikle 24 Temmuz Basın bayramınızı kutlarım. Ben daha Mardin Kızıltepe kaymakamı iken bundan tam 10 sene önce Remzi bey ile tanışmıştım. Bugün buradaki programa davet etmesi ile aranızda olmaktan dolayı çok mutluyum. Proğramınızın güzel geçmesini diler hepinize saygılar sunarım “şeklinde konuştu.

Daha sonra ise programın sponsoru Gren Life Arsa’nın yönetim kurulu başkanı Murat Sural ‘da bir selamlama konuşması yaptı.Green Life arsa adına konuşma yapan iş insanı Yunus Bostancı ise yüzde 10 arsa indirimi müjdesi verdi. Konuşmadan sonra Sural'a Plaket takdimi yapıldı.

Program yemek ikramından sonra sazlı sözlü eğlence ile geç saatlere kadar devam etti.

Bütün katılımcılar organizeyi yapan platform başkanı Mehmet Remzi Tanış’a teşekkür ederek emeklerinize sağlık dediler.

Kaynak ;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)